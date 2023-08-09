Романцев возглавит «Спартак» в матче памяти Цымбаларя. Черчесов и Никифоров войдут в штаб

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Олег Романцев Илья Цымбаларь Юрий Никифоров Футбол

Олег Романцев возглавит «Спартак» в матче памяти Иль Цымбаларя.

Напомним, матч памяти бывшего полузащитника красно-белых пройдет в Москве 9 сентября. В нем примут участие легенды «Спартака» и сборной мира.

По информации «РБ Спорт», главным тренером «Спартака» в этой игре будет Олег Романцев. В его штаб войдут Станислав Черчесов и Юрий Никифоров.

Ранее стало известно, что сборную мира будет возглавлять Массимо Каррера.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanan Jarrus
заголовок в стиле спортса 🤦🏼‍♀️
надо было так: «Романцев возглавит «Спартак». Черчесов и Никифоров войдут в штаб»
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
parfumer.01
А можно без Черчесова? 😂😂😂
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korney
Стасян приедет на просмотры
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Данайцев
Уверен, что народу будет много, особенно фанатская трибуна.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Мостового играющим тренером и тут не берут ((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
Полевого командира в рамку надо ставить,на последний рубеж обороны!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий