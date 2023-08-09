Романцев возглавит «Спартак» в матче памяти Цымбаларя. Черчесов и Никифоров войдут в штаб
Олег Романцев возглавит «Спартак» в матче памяти Иль Цымбаларя.
Напомним, матч памяти бывшего полузащитника красно-белых пройдет в Москве 9 сентября. В нем примут участие легенды «Спартака» и сборной мира.
По информации «РБ Спорт», главным тренером «Спартака» в этой игре будет Олег Романцев. В его штаб войдут Станислав Черчесов и Юрий Никифоров.
Ранее стало известно, что сборную мира будет возглавлять Массимо Каррера.
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надо было так: «Романцев возглавит «Спартак». Черчесов и Никифоров войдут в штаб»