Романцев возглавит «Спартак» в матче памяти Цымбаларя. Черчесов и Никифоров войдут в штаб

Олег Романцев возглавит «Спартак» в матче памяти Иль Цымбаларя.

Напомним, матч памяти бывшего полузащитника красно-белых пройдет в Москве 9 сентября. В нем примут участие легенды « » и сборной мира.

По информации «РБ Спорт», главным тренером «Спартака» в этой игре будет . В его штаб войдут и .

Ранее стало известно, что сборную мира будет возглавлять Массимо Каррера.

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