Сразу оговоримся, что в сентябре английским и шотландским любителям спорта придётся разрываться между двумя сборными по разными видам спорта. С одной стороны, это регби: сборные Англии и Шотландии играют на чемпионате мира во Франции. С другой стороны, это футбол: англичане и шотландцы борются за выход на Евро-2024. Предстоящая 12 сентября встреча между этими футбольными сборными носит товарищеский характер, поэтому давайте к ней и обратимся.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Шотландия

В своей отборочной группе Шотландия играет с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром. Не думайте, что фаворит первого места очевиден: шотландцы выиграли пять матчей из 5 и лидируют в группе с 15 очками. В предыдущей встрече 8 сентября был повержен Кипр со счётом 3:0. Скотт Мактоминей забил один мяч киприотам да голевую передачу отдал. Конечно, у испанцев с 6 очками есть две игры в запасе, но их ещё надо сыграть. А у Норвегии только одна игра в запасе, но всего 4 очка в активе. Вопрос о том, чем же провинилась Норвегия в футболе, что остаётся без больших турниров даже с Эрлингом Холанном, пока остаётся открытым.

Следующую отборочную игру шотландцы сыграют 12 октября с Испанией: если они победят и там титулованного гранда, то тогда вопрос о квалификации будет почти что полностью решён. А пока что, за месяц до этой игры, 12 сентября им предстоит встреча с «заклятыми друзьями» в лице англичан, с которыми они уже играли на Евро в прошлый раз. Ничья 0:0 тогда позволила шотландцам набрать единственное очко на турнире, несмотря на разрыв в классе, но с 1999 года шотландцы не побеждали Англию. Возможно, хотя бы в товарищеском матче будет шанс.

Прогноз на матч Германия – Франция

Англия

Англия могла тоже показать стопроцентный результат, но с Украиной сыграла вничью 1:1. А виноват в этом отчасти Гарри Магуайр, который прозевал Александра Зинченко. Кайл Уокер счёт сравнял под занавес первого тайма, но игровое преимущество в голы англичане так и не конвертировали. Тем не менее, англичане с 13 очками и 5 сыгранными матчами лидируют. И если у Саутгейта и компании не случится какое-то внезапное помутнение рассудка, то англичане не заметят и этот отборочный цикл.

Итак, после решения трансферных вопросов Кейн продолжает выступления за сборную Англии уже как игрок «Баварии», ну а Джуд Беллингем в составе «Реала» скоро проведёт первые лигочемпионские поединки. Кстати, в минувшем матче Беллингем играл не на позиции традиционной «десятки», и это была прерогатива Саутгейта. Интересно, какие перестановки сделает тренер англичан в этот раз?

Прогноз

Итак, обратимся к мнению BetBoom. Логично, что фаворитом здесь являются именно англичане: класс и опыт дают о себе знать. Коэффициент на победу Англии составляет 1.84. На ничью и победу Шотландии сильного различия нет: 3.69 и 4.19. Обсуждение исхода можно считать оконченным, поэтому перейдём к обзору тоталов.

В принципе, здесь примерно равны тоталы больше 2.5 (кэф 1.91) и меньше 2.5 (кэф 1.88). Если шотландцы уйдут в глухую оборону, то англичанам тогда не удастся пробить большой тотал, но какой смысл шотландцам делать это в товарищеском матче? Они могут поиграть в открытый футбол и с таким противником. Что касается тотала меньше 1.5, то здесь такое развитие событий маловероятно (кэф 3.53), равно как и больше 3.5 (кэф 3.38, чуть поменьше, но всё же недостаточный).

Фора англичан (-0.5) идёт с кэфом 1.84, а фора шотландцев (+0.5) с кэфом 1.95. С этой точки зрения, шансы на то, что шотландцы не проиграют, и на победу англичан с минимальным счётом сопоставимы. Но, как уже было сказано выше, класс даёт о себе знать. Одного Мактоминея тут не хватит для победы. На победу Англии с форой (-1) предлагается кэф 2.6: тоже возможный результат. При определённых условиях.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (1.88)

Эта игра турнирного значения не имеет, но много голов мы вряд ли увидим от англичан (и тем более от шотландцев). Здесь можно ожидать не больше двух забитых мячей. А вот эксперименты от Саутгейта вполне ожидаемы.

Где смотреть матч Шотландия – Англия

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥