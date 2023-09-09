Где смотреть сборная Шотландии – Сборная Англии, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, сыграют сборная Шотландии и сборная Англии в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Хэмпден Парк».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Шотландии – сборная Англии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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