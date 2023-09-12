Во вторник, 12 сентября, сборная Германии сыграет с Францией. Игра пройдет в Дортмунде, на стадионе местной «Боруссии» – арене «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Франции (2.15)

Смогут ли немцы обыграть «трехцветных»? В каком составе сыграет команда Дешама? Сколько голов будет забито в этом матче? Кто из игроков запишет на свой счет результативные действия? Ответы на эти вопросы мы узнаем, посмотрев матч Германия – Франция, ну а наш прогноз поможет сделать осмысленную ставку на игру.

Германия

Сборная Германии в последних пяти матчах не смогла выиграть ни одного матча. Подопечные Ханса-Дитера Флика проиграли Бельгии (2:3), скатали боевую ничью с Украиной (3:3), уступили Польше (0:1), проиграли Колумбии (0:2), а также разгромно уступили сборной Японии (1:4). Похоже, фраза «в футбол играют все, а побеждают немцы», больше не актуальна.

Что касается календаря, то сборная Германии после игры с Францией, встретится с США, потом сыграет с Мексикой и соседней Австрией.

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Франция

«Трехцветные», в отличие от немцев, показывают стабильно высокие результаты. Подопечные Дидье Дешама разгромили Нидерланды (4:0), затем обыграли Ирландию (1:0), выиграли Гибралтар (3:0), оказались сильнее Греции (1:0), а затем снова обыграли Ирландию (2:0).

После матча с немцами сборная Франции сыграет с Нидерландами, Шотландией, Гибралтаром и Грецией. Все игры пройдут в рамках отбора к предстоящему чемпионату Европы 2024 года.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Германия – Франция

Прежде чем делать прогноз на матч, скажем, что Германия и Франция провели друг с другом 32 очные встречи, в которых девять раз побеждала «Бундестим», а 15 раз победу одерживала сборная Франции. По забитым голам французы тоже впереди – 50 против 46 у немцев. Последние пять игр команды провели следующим образом:

15.06.2021 Франция – Германия 1:0;

16.10.2018 Франция – Германия 2:1;

06.09.2018 Германия – Франция 0:0;

14.11.2017 Германия – Франция 2:2;

07.07.2016 Германия – Франция 0:2.

Рассмотрим некоторые факты об игре команд:

Франция не проигрывает в 6 последних матчах против Германии;

в последних 5 играх Франция пропускает в среднем 0.00 гола за игру;

в последних 5 играх Франция забивает в среднем 2.20 гола за игру;

Франция забивает в 5 из 7 последних матчей против Германии;

в последних 5 играх Германия пропускает в среднем 2.60 гола за игру;

в последних 5 играх Германия забивает в среднем 1.20 гола за игру;

Германия пропускает в 4 последних матчах.

Теперь к прогнозу: сборная Германии неудачно играет в последних матчах, и, вероятно, не сможет победить и в поединке против набравшей форму сборной Франции. Наш прогноз – победа Франции. К слову, букмекерская контора «Бетбум» верит в подопечных Дешама, и дает на победу трехцветных «вкусный» коэффициент в 2.15, ничья оценивается в 3.75, а успех сборной Германии в 3.10.

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