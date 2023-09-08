Шотландия выиграла 5 из 5 игр и лидирует в группе с Испанией и Норвегией. Мактоминей с 6 мячами и ассистом – лучший по «гол+пас» в отборе Евро
Сборная Шотландии выиграла все пять матчей отбора на Евро-2024.
Команда под руководством тренера Стива Кларка обыграла сборную Кипра (3:0) в матче 5-го тура квалификации.
Шотландская сборная выиграла все пять игр с общим счетом 12:1.
Команда набрала 15 очков и занимает первое место в группе A, в которой также выступают сборные Испании и Норвегии.
Добавим, что полузащитник Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» с шестью голами делит лидерство в гонке лучшим бомбардиров квалификации вместо с Ромелу Лукаку и Расмусом Хейлундом. Кроме того, он отдал одну результативную передачу и с 7 очками лидирует в отборе Евро по системе «гол+пас».
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Испания - 6 (2 игры в запасе)
Норвегия - 4 (1 игра в запасе)
11 очков отставания даже с игрой в запасе будет очень сложно отыграть
Похоже Холланд и на Евро не поедет
По человечески жаль, Лучший игрок поколения наряду с Мбаппе, претендент за ЗМ, а титул ЧМ не светит именно потому, что страна не та (не Франция и не Аргентина)
Эх, а он даже не может вывести свою сборную на Евро, пока Мактоминей тащит Шотландию...