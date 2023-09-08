Шотландия выиграла 5 из 5 игр и лидирует в группе с Испанией и Норвегией. Мактоминей с 6 мячами и ассистом – лучший по «гол+пас» в отборе Евро

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Скотт Мактоминей Расмус Хейлунд Футбол

Сборная Шотландии выиграла все пять матчей отбора на Евро-2024.

Команда под руководством тренера Стива Кларка обыграла сборную Кипра (3:0) в матче 5-го тура квалификации.

Шотландская сборная выиграла все пять игр с общим счетом 12:1.

Команда набрала 15 очков и занимает первое место в группе A, в которой также выступают сборные Испании и Норвегии.

Добавим, что полузащитник Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» с шестью голами делит лидерство в гонке лучшим бомбардиров квалификации вместо с Ромелу Лукаку и Расмусом Хейлундом. Кроме того, он отдал одну результативную передачу и с 7 очками лидирует в отборе Евро по системе «гол+пас».

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19 комментариев

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Leon Betov
Ответ Artem Piatkov
Шотландия - 15 Испания - 6 (2 игры в запасе) Норвегия - 4 (1 игра в запасе) 11 очков отставания даже с игрой в запасе будет очень сложно отыграть Похоже Холланд и на Евро не поедет По человечески жаль, Лучший игрок поколения наряду с Мбаппе, претендент за ЗМ, а титул ЧМ не светит именно потому, что страна не та (не Франция и не Аргентина)
такой вот лёгкий европейский отбор )
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Leon Betov
Когда-то Россия громила их 4:0 как условный Кипр
+11
-5
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Руслан1313
Стоило бы Тен Хагу к нему присмотреться, а не пытаться его продать, ведь он очень работоспособный и предан клубу, трудяга одним словом
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Vitto
Ответ Leon Betov
Когда-то Россия громила их 4:0 как условный Кипр
Вспомнила бабка, как девкой была...
+8
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Artem Piatkov
Шотландия - 15
Испания - 6 (2 игры в запасе)
Норвегия - 4 (1 игра в запасе)

11 очков отставания даже с игрой в запасе будет очень сложно отыграть
Похоже Холланд и на Евро не поедет

По человечески жаль, Лучший игрок поколения наряду с Мбаппе, претендент за ЗМ, а титул ЧМ не светит именно потому, что страна не та (не Франция и не Аргентина)
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Sumin
Шотландия уже не та что год назад, вышли на другой уровень
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Фанат спорта01
а болелы мю говорят что Мак дерево.
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Английский_пациент
Ответ Artem Piatkov
Шотландия - 15 Испания - 6 (2 игры в запасе) Норвегия - 4 (1 игра в запасе) 11 очков отставания даже с игрой в запасе будет очень сложно отыграть Похоже Холланд и на Евро не поедет По человечески жаль, Лучший игрок поколения наряду с Мбаппе, претендент за ЗМ, а титул ЧМ не светит именно потому, что страна не та (не Франция и не Аргентина)
Так холанд нулевой за сборную, ведь там нет де брюйне
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Number_2
Постойте, там Холланд на ЗМ претендует вообще-то, какая ещё Шотландия, мы так не договаривались)))
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Диер Ташкент
Мактом хорош. Красавец.
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S. A.
Ответ Vitto
Вспомнила бабка, как девкой была...
Не настолько давно это было
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dimamak10
Ответ Leon Betov
Когда-то Россия громила их 4:0 как условный Кипр
Их газеты после матча писали что сборная Шотландии вылетела бы из РПЛ
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Шотландия - 15 Испания - 6 (2 игры в запасе) Норвегия - 4 (1 игра в запасе) 11 очков отставания даже с игрой в запасе будет очень сложно отыграть Похоже Холланд и на Евро не поедет По человечески жаль, Лучший игрок поколения наряду с Мбаппе, претендент за ЗМ, а титул ЧМ не светит именно потому, что страна не та (не Франция и не Аргентина)
Ты же топишь за него, чтобы он взял ЗМ:)

Эх, а он даже не может вывести свою сборную на Евро, пока Мактоминей тащит Шотландию...
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atomio
Ответ Artem Piatkov
Шотландия - 15 Испания - 6 (2 игры в запасе) Норвегия - 4 (1 игра в запасе) 11 очков отставания даже с игрой в запасе будет очень сложно отыграть Похоже Холланд и на Евро не поедет По человечески жаль, Лучший игрок поколения наряду с Мбаппе, претендент за ЗМ, а титул ЧМ не светит именно потому, что страна не та (не Франция и не Аргентина)
Артём, жаль твоего кумира в этом году - Холанда. Но ничего, в следующем году Месси уже не будет нигде в списках, тк закончил с футболом по факту, и ты сразу же бросишь болеть за Холанда, перестанешь переживать что он со сборной Норвегии ничего не добьется.
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Руслан1313
Ответ Гамаль Хайдаров
а он начинал в НИДЕРЛАНДАХ?!?!????
В МЮ по моему 🤷🏻‍♂️
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