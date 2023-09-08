Шотландия выиграла 5 из 5 игр и лидирует в группе с Испанией и Норвегией. Мактоминей с 6 мячами и ассистом – лучший по «гол+пас» в отборе Евро

Сборная Шотландии выиграла все пять матчей отбора на Евро-2024.

Команда под руководством тренера обыграла сборную Кипра (3:0) в матче 5-го тура квалификации.

Шотландская сборная выиграла все пять игр с общим счетом 12:1.

Команда набрала 15 очков и занимает первое место в группе A, в которой также выступают сборные и Норвегии.

Добавим, что полузащитник из « » с шестью голами делит лидерство в гонке лучшим бомбардиров квалификации вместо с и Расмусом Хейлундом. Кроме того, он отдал одну результативную передачу и с 7 очками лидирует в отборе Евро по системе «гол+пас».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS