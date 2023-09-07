Глава КДК не считает забег Марио в матче с ЦСКА провокацией: «Он не повлек никаких последствий на трибуне»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

Глава КДК РФС не считает забег Марио Фернандеса в матче с ЦСКА провокацией.

Напомним, в 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл в гостях вничью с ЦСКА (1:1). После того как сине-бело-голубые сравняли счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

Сегодня КДК оштрафовал Марио на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны. 

– Можно ли было рассматривать действия Марио как провокационные? Это другая статья – более суровая. Все‑таки ему свистели весь матч.

– Он был один из лучших в матче, часто получал мяч. Поэтому ему действительно много свистели. Но делегат матча записал в рапорте именно «выход за пределы технической зоны», а не «провокационные действия». Мы и рассматривали этот инцидент так, как записано в рапорте. Вряд ли это действие можно рассматривать как провокационное.

Оно не повлекло никаких последствий на трибуне. Если помните, ситуация с Федотовым и Абаскалем [осенью 2022 года], тогда на трибунах люди среагировали, начались последствия. Эти действия можно рассматривать как провокационные, – сказал Артур Григорьянц

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32 комментария

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fil_spb
Я хочу напомнить эпизод после 3 гола Динамо в матче против Зенита. Там замененные Тюкавин и Нгамале тоже покинули тех зону, пробежались вдоль трибун и праздновали гол в стороне от скамейки запасных. А Смолов, также уже заменённый, так и вовсе в поле убежал и валялся вместе с другими игроками Динамо. Что-то я не слышал тогда чтобы к этому поведению динамиков кто-то пытался привлечь внимания. А тут пожалуйста, вчера Созин аж дисквалификацию для Марио требовал.
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Данил Иванов
Зенит Динамо
Гол на последней минуте, замененный тюкавин бегает по полю празднует гол
Где штраф?
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Nick Crosier
То есть он единственный,кого оштрафовали за то что бежал вне поля к своей команде праздновать гол? Чистая русофобия.
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Давид Agabekyan
Ответ ks1923
Все перечисленные до этого играли за Зенит?
Ну так признали что провокации нет. Тогда в чем проблема? Праздновать нельзя?
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schwein
А штраф то тогда за что?
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Вячеслав Котов
Ответ schwein
А штраф то тогда за что?
за превышение скорости
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unknown artist
Ответ fil_spb
О, будем делать выводы. Ну давай. Напрашивается вывод, что ЦСКА ведёт себя как обиженная брошенка, которая хочет не мытьем, так катаньем наказать ушедшего бывшего.
А причем тут ЦСКА если они это рассматривали потому, что делегат матча записал? На стадионе выглядело действительно дико, когда ОДИН игрок с дальней скамейки бежит через все поле, мимо скамейки соперника, праздновать гол. Кстати, в КДК заявку оформил только Зенит.)
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Magmi
Ответ fil_spb
О, будем делать выводы. Ну давай. Напрашивается вывод, что ЦСКА ведёт себя как обиженная брошенка, которая хочет не мытьем, так катаньем наказать ушедшего бывшего.
При чем тут наказать, разве ЦСКА кляузу в кдк накатал? Очевидно, что эта тема раздувается журналистами, которые ищут заголовки поинтереснее
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stalkers111
Ответ fil_spb
Я хочу напомнить эпизод после 3 гола Динамо в матче против Зенита. Там замененные Тюкавин и Нгамале тоже покинули тех зону, пробежались вдоль трибун и праздновали гол в стороне от скамейки запасных. А Смолов, также уже заменённый, так и вовсе в поле убежал и валялся вместе с другими игроками Динамо. Что-то я не слышал тогда чтобы к этому поведению динамиков кто-то пытался привлечь внимания. А тут пожалуйста, вчера Созин аж дисквалификацию для Марио требовал.
тут правильно народ говорит о лицемерии московских, у них всегда найдется отмазка, что не было такой же записи в рапорте судьи. тогда вопрос к судьям: чего один пишет такое, а другие нет?
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fil_spb
Ответ ЦСКА1960
Напрашивается вывод что Зенит терпилоиды, раз не пытались привлечь к этому внимание. Ну или просто вашим все это понравилось.
О, будем делать выводы. Ну давай. Напрашивается вывод, что ЦСКА ведёт себя как обиженная брошенка, которая хочет не мытьем, так катаньем наказать ушедшего бывшего.
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Юра Коленко
Созин обязан извинится перед Фернандесем
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Dikey
Последствий не повлёк, но поджёг знатно)
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thesuperdrum
После забега он активно жестикулировал в адрес армейских болельщиков. Ответ на «тёплый приём». Это отношения игрока и болельщиков. Штрафы и прочее притянуто за уши и раздуто в инфополе (болельщик ЦСКА)
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fil_spb
Ответ ks1923
Все перечисленные до этого играли за Зенит?
И никаких дополнительных обязанностей с точки зрения регламента для Марио это не вводит. Либо все могут праздновать голы одинаковым образом за пределами техзоны без дисквалификаций, либо никто. Но болельщик ЦСКА опять вспомнил про "судить надо только по правилам, но и по понятиям".
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Bul.Bul
Да оставьте вы его уже в покое, перешел и перешел.
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Алексей Полиенков
А что, если последствий на трибунах не было - то это уже не провокация? Да и какие последствия могли быть, если там все с фан-айди? Дураков получить бан на посещение нету.
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fil_spb
Ответ Кирилл
А можете предоставить конкретную новость, что это ЦСКА накатал кляузу на Марио чтобы того оштрафовали ? Раз вы говорите "ведёт себя как обиженная брошенка, которая хочет не мытьем, так катаньем наказать ушедшего бывшего".
Для начала выясните у своего коллеги ЦСКА1960, как он умудрился связать наличие штрафа от КДК с наличием или отсутствием реакции клуба. И про оценку, которую он дал Зениту в этой связи, спросите. Тогда будут понятны природа и причина моего комментария.
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Виталик Украинский
Ответ Алексей Полиенков
А что, если последствий на трибунах не было - то это уже не провокация? Да и какие последствия могли быть, если там все с фан-айди? Дураков получить бан на посещение нету.
Провокация - когда выпускают на поле игрока без допуска. Такой финт на дураков и рассчитан.
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Вячеслав Максименко
Ответ Данил Иванов
Зенит Динамо Гол на последней минуте, замененный тюкавин бегает по полю празднует гол Где штраф?
Тюкавин бежал со скоростью менее 40 км/ч.
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шатанледс 12
А как же пацанские цитаты Брейдо после того фото? Это разве не последствия действий Марио?
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