Глава КДК не считает забег Марио в матче с ЦСКА провокацией: «Он не повлек никаких последствий на трибуне»

Глава КДК РФС не считает забег Марио Фернандеса в матче с ЦСКА провокацией.

Напомним, в 7-м туре Мир «Зенит» сыграл в гостях вничью с (1:1). После того как сине-бело-голубые сравняли счет на 88-й минуте, замененный пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

Сегодня КДК оштрафовал Марио на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны.

– Можно ли было рассматривать действия Марио как провокационные? Это другая статья – более суровая. Все‑таки ему свистели весь матч.

– Он был один из лучших в матче, часто получал мяч. Поэтому ему действительно много свистели. Но делегат матча записал в рапорте именно «выход за пределы технической зоны», а не «провокационные действия». Мы и рассматривали этот инцидент так, как записано в рапорте. Вряд ли это действие можно рассматривать как провокационное.

Оно не повлекло никаких последствий на трибуне. Если помните, ситуация с Федотовым и Абаскалем [осенью 2022 года], тогда на трибунах люди среагировали, начались последствия. Эти действия можно рассматривать как провокационные, – сказал .

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