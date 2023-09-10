Жирков считает, что не реализовал потенциал на сто процентов: «Были ненужные травмы всю карьеру»
Юрий Жирков считает, что не реализовал потенциал на сто процентов.
«Самые счастливые моменты карьеры? Победа в Кубке УЕФА с ЦСКА, Евро-2008, победа в чемпионате Англии и чемпионат мира 2018 года.
Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл», – сказал экс-игрок сборной России.
В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним его клубом стали «Химки». Кроме того, Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».
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А, если серьезно, будь у Коко 50 процентов трудолюбия Юры, это был бы лучший игрок России на уровне с Шавой примерно