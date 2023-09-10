Жирков считает, что не реализовал потенциал на сто процентов: «Были ненужные травмы всю карьеру»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Жирков считает, что не реализовал потенциал на сто процентов.

«Самые счастливые моменты карьеры? Победа в Кубке УЕФА с ЦСКА, Евро-2008, победа в чемпионате Англии и чемпионат мира 2018 года.

Считаю, что не реализовал свой потенциал на сто процентов. Были какие-то травмы ненужные. На протяжении всей карьеры были тяжелые повреждения: колено, ахилл», – сказал экс-игрок сборной России.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним его клубом стали «Химки». Кроме того, Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

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11 комментариев

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Magmi
Ответ Vovker
А бывают нужные травмы?
У Неймара, перед чьим-нибудь днем рождения
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Roman
Да ещё реализует, Юрка то молодой ещё пацан
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Vovker
А бывают нужные травмы?
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Ловушка Джокушкера
похоронил карьеру перейдя в кратовский мешок, конечно
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hustlejugend
не реализовал в россии?
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Нужен гол!
Отличный игрок, хорошая карьера
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Nogoi89
Ты погоди-погоди? Зачем так рано себя списывать со счетов? Вся карьера впереди!
А, если серьезно, будь у Коко 50 процентов трудолюбия Юры, это был бы лучший игрок России на уровне с Шавой примерно
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Kassetchik
надо было оставаться в Европе
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Знатный стахановец
Нужные травмы... Огласите весь список, пжалуйста...
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nurlan-zenit
Ответ Vovker
А бывают нужные травмы?
Думаю, он про травмы, полученные по глупости или невнимательности…
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BVB 09
Ответ Magmi
У Неймара, перед чьим-нибудь днем рождения
Или карнавалом в Рио😃
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