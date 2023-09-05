Гаджиев о Жиркове в Fight Nights: «Он подтвердил Мостовому, что мы можем на него рассчитывать»

Камил Гаджиев рассказал о том, как Fight Nights договаривались с Юрием Жирковым.

«Юрий Жирков? Пока не видел его ни разу. Он был в отъезде. Пока еще просто не успел даже познакомиться с ситуацией.

Мы сделали форму, включили его в заявку. Он подтвердил Александру Мостовому, что мы можем на него рассчитывать. Дальше пока дело не пошло.

Финансовая часть уже обсуждалась? Это такой тонкий момент. Я поговорил об этом с Мостовым, он сказал: «Решим». Ну, хорошо. Деньги для него вообще не важны», – сказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Бывший защитник «Зенита» и сборной России включен в заявку команды Fight Nights, главным тренером которой является Александр Мостовой.

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