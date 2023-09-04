Жирков о Медиалиге: «В 40 лет бегать на большом поле с молодыми может оказаться тяжеловато»

Юрий Жирков рассказал, ждать ли его на поле в Winline Медиалиге.

– Недавно появилась информация, что в свою заявку вас включила команда Медиалиги Fight Nights. Будете за них играть?

– Эта история тоже с учебой [на тренера] связана. Нам же надо практику проходить. В командах Медиалиги это тоже можно делать. Спросил у Александра Мостового, который с нами в одной группе, – можно ли [пройти практику] у него в Fight Nights, где Саша занимает пост главного тренера. А заодно и сам потренируюсь, может и поиграю. В итоге они меня, видимо, и заявили.

Но сейчас я решил, что логичнее поехать на стажировку в родной Тамбов. Скорее всего, в одну из молодежных команд. Так что буду играть за Fight Nights или нет – пока не знаю. Это под вопросом. В 40 лет бегать на большом поле с молодыми может оказаться тяжеловато, – улыбаясь сказал экс-защитник сборной России.

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