Жирков о Медиалиге: «В 40 лет бегать на большом поле с молодыми может оказаться тяжеловато»

Теги Юрий Жирков Александр Мостовой Матч ТВ Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Юрий Жирков рассказал, ждать ли его на поле в Winline Медиалиге.

– Недавно появилась информация, что в свою заявку вас включила команда Медиалиги Fight Nights. Будете за них играть?

– Эта история тоже с учебой [на тренера] связана. Нам же надо практику проходить. В командах Медиалиги это тоже можно делать. Спросил у Александра Мостового, который с нами в одной группе, – можно ли [пройти практику] у него в Fight Nights, где Саша занимает пост главного тренера. А заодно и сам потренируюсь, может и поиграю. В итоге они меня, видимо, и заявили.

Но сейчас я решил, что логичнее поехать на стажировку в родной Тамбов. Скорее всего, в одну из молодежных команд. Так что буду играть за Fight Nights или нет – пока не знаю. Это под вопросом. В 40 лет бегать на большом поле с молодыми может оказаться тяжеловато, – улыбаясь сказал экс-защитник сборной России.

Жирков, Канунников и еще 12 участников чемпионатов мира зажгут в новом сезоне Медиалиги

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Молодой ещё, перспективный. Надеюсь надолго в медиалиге не задержится, уйдёт в ФНЛ, а там и клубы РПЛ заинтересуются.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Код да Винчи
Жиркова всегда считал адекватом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий