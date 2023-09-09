Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал АПЛ за крупные контракты: «Их клубы теряют до 200-300 млн евро в год, хотя правила УЕФА устанавливают лимит в 90 млн»
Президент Ла Лиги раскритиковал АПЛ за крупные контракты.
«[Клубы АПЛ] теряют до 200-300 млн евро в год, хотя правила УЕФА и самой Премьер-лиги устанавливают лимит [на убыток] в 90 млн.
Однако меры контроля со стороны английского правительства усиливаются», – сказал Хавьер Тебас.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Ни слова о скатывающейся Ла лиге, ведь тут всё в порядке, весь мир хочет в Реал и Барсу…🤦♂️
это как нба и евролига, раскрученность бренда несопастовима...