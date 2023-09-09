Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал АПЛ за крупные контракты: «Их клубы теряют до 200-300 млн евро в год, хотя правила УЕФА устанавливают лимит в 90 млн»

Президент Ла Лиги раскритиковал АПЛ за крупные контракты.

«[Клубы АПЛ] теряют до 200-300 млн евро в год, хотя правила УЕФА и самой Премьер-лиги устанавливают лимит [на убыток] в 90 млн.

Однако меры контроля со стороны английского правительства усиливаются», – сказал Хавьер Тебас.

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