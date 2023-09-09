Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал АПЛ за крупные контракты: «Их клубы теряют до 200-300 млн евро в год, хотя правила УЕФА устанавливают лимит в 90 млн»

Теги премьер-лига Англия Ла Лига УЕФА Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Президент Ла Лиги раскритиковал АПЛ за крупные контракты.

«[Клубы АПЛ] теряют до 200-300 млн евро в год, хотя правила УЕФА и самой Премьер-лиги устанавливают лимит [на убыток] в 90 млн.

Однако меры контроля со стороны английского правительства усиливаются», – сказал Хавьер Тебас.

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18 комментариев

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GuruFutbola
Апл в разы больше зарабатывает нищего испанского колхоза, хватит вонять
+29
-10
+19
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Генадий Филимонов
Да не трясись ты так
+19
-4
+15
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2vdhrvmmzf
Ответ GuruFutbola
Апл в разы больше зарабатывает нищего испанского колхоза, хватит вонять
В первую очередь как раз из за деятельности самого Тебаса
+20
-5
+15
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Lindeman
У АПЛ крупнейший тв контракт, их клубы аутсайдеры могут могут потратить 50-100млн€ в то время как в Ла Лиге клубы не могут зарегистрировать игроков, Севилья один из лучших клубов Испании вынужден продавать своих лидеров, чтобы хоть как то существовать. Но Тебас будет критиковать АПЛ за крупные контракты, чем сам будет выбивать такие контракты для Ла Лиге
+11
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SWAGG
тебас ноет, что его чемп из трех клубов никому не интересен и бус лига настолько нищая, что тратит меньше вчерашних крохоборов из сериала)
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2vdhrvmmzf
Все доводы Тебаса: «у N много денег и они их тратят - поэтому они плохие». При этом сам максимально душит клубы ла лиги идиотскими правилами которых нигде в таком виде нет из за которых команды вынуждены продавать игроков основы и не могут позволить себе купить или зарегистрировать игроков
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ZZRM
Все правильно, господин президент. Акцент должен быть на АПЛ, СА, Псж, Сити и прочих негодяях, ведь больше проблем у вас не осталось.
Ни слова о скатывающейся Ла лиге, ведь тут всё в порядке, весь мир хочет в Реал и Барсу…🤦‍♂️
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Роман
Тебас - плачет. Лапорта - плачет.
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sargerasxd
Лучше бы молчал
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SWAGG
Ответ Lindeman
У АПЛ крупнейший тв контракт, их клубы аутсайдеры могут могут потратить 50-100млн€ в то время как в Ла Лиге клубы не могут зарегистрировать игроков, Севилья один из лучших клубов Испании вынужден продавать своих лидеров, чтобы хоть как то существовать. Но Тебас будет критиковать АПЛ за крупные контракты, чем сам будет выбивать такие контракты для Ла Лиге
да пусть выбивает сколько влезет. никто никогда не даст им такой контракт.
это как нба и евролига, раскрученность бренда несопастовима...
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Born is the King
Надеюсь Тебас знает, что благодаря тому что клубы АПЛ раздербанили Вилльяреал, клуб не расформировался
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Schiaff1no
Так это как раз следствие хорошей работы руководителей лиги и поддержке клубов, может работать начать нужно
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Oleg Olegov
Это клубы ФНЛ теряют по 300 млн в год из-за того, что за копейки продают тв контракт. А клубы АПЛ имеют супердоходы.
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alik055
Испанские клубы при Тебасе показали лучшие результаты на европейской арене, многие стадионы реконструировали. Кардинально в лучшую сторону изменилась качество трансляций. А с другой стороны,лига проседает экономически, клубы не могут удерживать игроков, даже команды которые участвуют в еврокубках вынуждены продавать. Ла лигу скорее сместят со второй строчки, чем она догонит АПЛ.
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Евгений Цыбулин
Когда же этого гада,под суд отправят?!
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Александр Андреев
Ответ Lindeman
У АПЛ крупнейший тв контракт, их клубы аутсайдеры могут могут потратить 50-100млн€ в то время как в Ла Лиге клубы не могут зарегистрировать игроков, Севилья один из лучших клубов Испании вынужден продавать своих лидеров, чтобы хоть как то существовать. Но Тебас будет критиковать АПЛ за крупные контракты, чем сам будет выбивать такие контракты для Ла Лиге
Отчасти дело в этом, но также и в позиции УЕФА, с их бестолковой "амортизацией". В итоге Арсенал покупает Пепе за 72 млн. фунтов. Не подошел клубу, спокойно можно выкинуть этого игрока на мороз, чтобы на балансе зарплатный фонд не ел. "Амортизация" покрывает такие покупки.
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2vdhrvmmzf
Ответ FC.Barcelona
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предоставил ложную информацию по делу Негрейры, чтобы нанести вред «Барселоне». Эта ложная информация стала одним из главных поводов для возбуждения дела и агрессивности прокуратуры в ее жалобе на «Барсу». Это также оказало большое влияние на распространение этой лжи среди остальных средств массовой информации и телевидения. Спортс не спи, я знаю ты сможешь опубликовать эту новость. Источники La Vanguardia и Cronica Libre
Об этом уже полгода назад писали
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