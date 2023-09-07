Хавьер Тебас: «Я бы хотел, чтобы Месси завершил карьеру в Испании. Это было бы лучше для него, для меня и для «Барселоны»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Интер Майами Футбол

Хавьер Тебас высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«Месси завершил свою карьеру не в Ла Лиге потому, что Лео и «Барселона» не пришли к согласию.

Я бы хотел, чтобы он остался и завершил свою спортивную карьеру в Испании. Это было бы лучше для него, для меня и для «Барселоны», – сказал президент Ла Лиги. 

Месси покинул «Барселону» в 2021 году, присоединившись к «ПСЖ» свободным агентом. Сейчас он выступает за «Интер Майами». 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Contiliano
Поезд ушел, клоун 🤡
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BarsaMaks
Какой же лицемер
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begenç Seýtiýew
Лицемер
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ganso 10
тот же самый человек, который говорил, что от ухода Месси и Криша лига ничего не потеряет)) опустил лигу на уровень ниже гребанной серии а, которые последние лет десять была как труп
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Если Лионель реально не мог остаться из-за правил Ла Лиги, то почему позорник Тебас не сделал для него исключение? Как-никак лучший игрок в истории Лиги.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Roman
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimagger
Тебас, тебе обязательно нужно идти в большую политику. Там ты будешь своим, среди этого сборища лицемеров и продажных людишек.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AchilleZm
Лицемер
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Roman
Комментарий скрыт
Жёстко горит, скоро у Месси 8-ой ЗМ будет 😎😎😎
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну да, ну да, поэтому ты вместе с чеферином прикрутил финансовые гайки для Барсы так, что каталонцы не могут поднять голову на трансферном рынке. Лицемер.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dimagger
Тебас, тебе обязательно нужно идти в большую политику. Там ты будешь своим, среди этого сборища лицемеров и продажных людишек.
Тебас и есть величайший лицемер. Плевал он на Барсу, его клуб - Реал Мадрид.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Такой🤡 Сам сделал все, что бы Месси не смог продлить контракт с Барселоной, а теперь говорит о том, что было бы здорово его вернуть:) Позорнейший лицемер, не забываем что еще и был фанатом Франко, состоял в правой партии:)) Лучше бы глаза открыл и посмотрел как клубы в Ла Лиге судят и что в федерации творится:)
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
с каких пор этому человечку интересна судьба Барсы?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tiestorzn17
Поэтому сделал все что мог, чтобы его там не было 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
Ответ ganso 10
тот же самый человек, который говорил, что от ухода Месси и Криша лига ничего не потеряет)) опустил лигу на уровень ниже гребанной серии а, которые последние лет десять была как труп
Серия А и сама по себе неплохо поднялась. За каждым спадом приходит подъем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TJ tigra
Чепушилеа, посмотрел на США, как оказывается можно использовать медийность, популярность Месси для лиги и прозрел? А раньше чем занимался? Абсолютно некомпетентный спец, который не хочет работать на популярность Ла лиги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ Contiliano
Поезд ушел, клоун 🤡
Тебас : мой бронепоезд стоит на запасном пути:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atlan_t
Он бы хотел, чтобы Месси остался, поэтому сделал всё возможное чтобы этого не допустить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Real_v_dushe
Наконец-то признался в своей настоящей любви к бчк и меське
Тебас известный глор Реала, именно поэтому Реалу так часто помогают судьи
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Очень хотелось, но хотелка не выросла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Конечно вернётся. На твоё место, Тебас. 😄..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
А разве не ты, дружок, испортил данный момент?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Поразительное лицемерие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Roman
Комментарий скрыт
пеший и так своим оброком, взимаемый уже третий год после его ухода, поставил на грань выживания молодежные и детские команды Барсы 🤬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Тебас лучший президент в мире! Дай бог он будет нас радовать на этом посту еще много-много лет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий