Хавьер Тебас: «Я бы хотел, чтобы Месси завершил карьеру в Испании. Это было бы лучше для него, для меня и для «Барселоны»

Хавьер Тебас высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«Месси завершил свою карьеру не в Ла Лиге потому, что Лео и «Барселона» не пришли к согласию.

Я бы хотел, чтобы он остался и завершил свою спортивную карьеру в Испании. Это было бы лучше для него, для меня и для «Барселоны», – сказал президент Ла Лиги.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году, присоединившись к «ПСЖ» свободным агентом. Сейчас он выступает за «Интер Майами».

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