Тебас о трансферах саудовцев: «У них неправильный путь – подписание великих игроков не делает лигу великой. Если я спрошу, за кого играет Бензема, никто не сможет ответить»

Теги Карим Бензема Ла Лига Хавьер Тебас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Хавьер Тебас высказался о трансферах саудовских команд.

«Сейчас много говорят о саудовской лиге. Я думаю, что что этот путь неправильный, подписание контрактов с великими игроками не делает лигу великой. У нас есть пример Китая. 

У них много денег, но Европа прекрасна благодаря своим турнирам. Нельзя что-то сделать в одночасье. Если я спрошу, за какую команду играет Бензема, я думаю, никто не будет знать, как мне ответить.

Давайте посмотрим, продолжат ли они покупать, но нам не нужно беспокоиться об их трансферах», – сказал президент Ла Лиги

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58 комментариев

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Мукунку хороший
Первое слово отгадают все- Аль.. а дальше не так важно)
+55
-2
+53
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Ихарь Окенфэйлов
А твой путь, разогнать из ЛаЛиги всех больших игроков, наверное правильный? Помалкивал бы лучше
+51
-4
+47
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Итачи Учиха
Лучше спроси у обычных болельщиков, кто сейчас играет за Севилью(за исключением ветеранов, вроде Ракитича/Рамоса) или Валенсию

А также почему Вильярреал, который целое лето продавал лидеров команды, в итоге усилился только свободными агентами
+41
-2
+39
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А. Мостовой
За Аль - Иттихад
+31
-6
+25
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Покерный Футбол
Разве не Реал в конце 90-х-начале 2000-х создавал галактикос скупая звёзд, что значительно увеличило медийность клуба и самой Лиги. Вот все кому сейчас 30-35 лет прекрасно помнят именно тот «Реал детства» и насколько он был популярен,у всех во дворах были футболки Реала с Фигу,Зиданом,Роналдо,потом Бэкхемом. Тебас об этом забыл,или не знал?
+21
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+21
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Leon Betov
Правильный путь - это дергать рычаги и регистрировать основных игроков за молодёжку?
+13
-2
+11
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fbd
Ответ Мукунку хороший
Первое слово отгадают все- Аль.. а дальше не так важно)
Аль-Каида с тобой поспорит)
+11
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Вальтер Пандиани
Ответ А. Мостовой
За Аль - Иттихад
О, а я правда не знал)
+15
-5
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Artem Ka
Ответ QWertY
За Аль Иттихад, а Кришти за Аль Наср, Неймар за Аль Хилял, а Марез и Фирмино за Аль Ахли. И для этого мне не нужно было прибегнуть к гуглу
С такой авой, не удивлюсь, что ты знал их составы до прихода Роналду))
+10
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Calvin Klein
Как много разговоров от все возможных деятелей европейского футбольного мира про эту лигу, значит саудиты делают все правильно для развития своей лиги
Вопрос на сколько денег хватит?
+10
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+9
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QWertY
За Аль Иттихад, а Кришти за Аль Наср, Неймар за Аль Хилял, а Марез и Фирмино за Аль Ахли. И для этого мне не нужно было прибегнуть к гуглу
+9
-2
+7
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Горец Юнайтед
Так Китай начал неверно, туда и не пошли большие звезды. А в саудии сейчас игроки топовее, чем в ла лиге как бы обидно это не звучало.
+7
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panfiiiiil
Ответ А. Мостовой
За Аль - Иттихад
Аль-Иттихад Бензема*
+8
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Penarol
Пару месяцев «правильных» новостей с «Аль-Иттихад Бензема» и все всё прилежно выучат, как с «Монако Головина», «Балтикой Игнашевича», «Гавром Кузяева» и краснодарскими «быками».
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Леван Сиукаев
может сейчас и не ответят, где играет Бензема,но через 5-10 лет, если саудиты всё так же будут продолжать действовать в плане привлечения звёзд,очень даже ответят,и к тому же, легко и не принуждённо.как говорится и "Москва не сразу строилась"
+4
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хавбек+
арабы по нынешним меркам копейки вложили, сезон пойдет на обкатку и изучение, если эксперимент посчитают удачным возьмутся основательно за это дело
+3
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arlovski
Ответ Calvin Klein
Как много разговоров от все возможных деятелей европейского футбольного мира про эту лигу, значит саудиты делают все правильно для развития своей лиги Вопрос на сколько денег хватит?
я бы сказал:
"Как много разговоров от все возможных деятелей европейского футбольного мира про эту лигу, значит ... как много их об этом спрашивают"
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Виталий Ан
Что за глупость? Именно из за великих игроков и есть интерес. Как можно быть на столько тупоголовым чтоб единственный плюс с того что делает для популяризации СА назвать не правильным. Какой есть другой способ попробовать создать к лиге интерес?
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Cyle Rayner
Бред бредовый.

Роналду, Брозович, Мане, Лапорт - Аль Наср

Фермино, Марез, Сент Максимен, Менди- Аль Ахли

Бензема, Канте, Фабиньо - Аль Иттихад

Неймар, М.Савич, Малком, Кулибали - Аль Хиляль
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Ivan Bykovskiy
Ответ Итачи Учиха
Лучше спроси у обычных болельщиков, кто сейчас играет за Севилью(за исключением ветеранов, вроде Ракитича/Рамоса) или Валенсию А также почему Вильярреал, который целое лето продавал лидеров команды, в итоге усилился только свободными агентами
Ну, обычный болельщик все таки знает кто играет за кого, особенно те, кто следят за испанским чемпионатом. Да, я первую игру Валенсии в сезоне смотрел с удивлением, но за 2-3 матча уже посмотрел игроков и выучил новые для себя имена. Думаю, небольшая разница и с другими командами по аналогии.
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Treq Qert
А что в мире каждый назовет двух игроков осасуны или леванте?глорота смотрит реалы да барсы с атлетико и все.
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Artem Ka
Ответ QWertY
На аве катарец)
- одним словом, румын!
- он же болгарин?
- да , а какая разница?)))
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Inside 88 LW
Кому интересны футболисты - они знают как называются клубы.
То ли дело Ла Лига... все же хорошо. Валенсия, Депортиво, Севилья, Атлетик, Вильярреал, Малага - кто играет за них? Как себя чувствуют? Кто знает имена их игроков? Как у них финансовое положение?
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Артём Сергеев
Ответ Покерный Футбол
Разве не Реал в конце 90-х-начале 2000-х создавал галактикос скупая звёзд, что значительно увеличило медийность клуба и самой Лиги. Вот все кому сейчас 30-35 лет прекрасно помнят именно тот «Реал детства» и насколько он был популярен,у всех во дворах были футболки Реала с Фигу,Зиданом,Роналдо,потом Бэкхемом. Тебас об этом забыл,или не знал?
у меня футболка барсы была, с фамилией Riquelme,только потом узнал кто это
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Собиратель хаоса
Тебас: А вы госдолг Саудовской Аравии видели? (с)
А вообще лучше бы у этого деятеля спросили, как так получилось, что 20 команд Ла Лиги вместе взятые в это ТО потратили денег меньше, чем один Челси.
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