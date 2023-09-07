Тебас о трансферах саудовцев: «У них неправильный путь – подписание великих игроков не делает лигу великой. Если я спрошу, за кого играет Бензема, никто не сможет ответить»

Хавьер Тебас высказался о трансферах саудовских команд.

«Сейчас много говорят о саудовской лиге. Я думаю, что что этот путь неправильный, подписание контрактов с великими игроками не делает лигу великой. У нас есть пример Китая.

У них много денег, но Европа прекрасна благодаря своим турнирам. Нельзя что-то сделать в одночасье. Если я спрошу, за какую команду играет , я думаю, никто не будет знать, как мне ответить.

Давайте посмотрим, продолжат ли они покупать, но нам не нужно беспокоиться об их трансферах», – сказал президент .

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