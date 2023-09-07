Тебас о трансферах саудовцев: «У них неправильный путь – подписание великих игроков не делает лигу великой. Если я спрошу, за кого играет Бензема, никто не сможет ответить»
Хавьер Тебас высказался о трансферах саудовских команд.
«Сейчас много говорят о саудовской лиге. Я думаю, что что этот путь неправильный, подписание контрактов с великими игроками не делает лигу великой. У нас есть пример Китая.
У них много денег, но Европа прекрасна благодаря своим турнирам. Нельзя что-то сделать в одночасье. Если я спрошу, за какую команду играет Бензема, я думаю, никто не будет знать, как мне ответить.
Давайте посмотрим, продолжат ли они покупать, но нам не нужно беспокоиться об их трансферах», – сказал президент Ла Лиги.
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Вопрос на сколько денег хватит?
"Как много разговоров от все возможных деятелей европейского футбольного мира про эту лигу, значит ... как много их об этом спрашивают"
Роналду, Брозович, Мане, Лапорт - Аль Наср
Фермино, Марез, Сент Максимен, Менди- Аль Ахли
Бензема, Канте, Фабиньо - Аль Иттихад
Неймар, М.Савич, Малком, Кулибали - Аль Хиляль
- он же болгарин?
- да , а какая разница?)))
То ли дело Ла Лига... все же хорошо. Валенсия, Депортиво, Севилья, Атлетик, Вильярреал, Малага - кто играет за них? Как себя чувствуют? Кто знает имена их игроков? Как у них финансовое положение?
А вообще лучше бы у этого деятеля спросили, как так получилось, что 20 команд Ла Лиги вместе взятые в это ТО потратили денег меньше, чем один Челси.