Глава Ла Лиги Тебас предложил экс-директору «Барсы» Алемани заменить Рубиалеса на посту президента RFEF
Матеу Алемани предложили сменить Луиса Рубиалеса.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил Матеу Алемани занять пост президента RFEF.
Сообщается, что Тебас убедил бывшего спортивного директора «Барселоны», но неизвестно, какими полномочиями он обладает при принятии такого решения.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
30 комментариев