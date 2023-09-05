Глава Ла Лиги Тебас предложил экс-директору «Барсы» Алемани заменить Рубиалеса на посту президента RFEF

Матеу Алемани предложили сменить Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил занять пост президента RFEF.

Сообщается, что Тебас убедил бывшего спортивного директора «Барселоны», но неизвестно, какими полномочиями он обладает при принятии такого решения.

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