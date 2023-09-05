Глава Ла Лиги Тебас предложил экс-директору «Барсы» Алемани заменить Рубиалеса на посту президента RFEF

Теги Барселона Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Хавьер Тебас Федерация футбола Испании сборная Испании жен Матеу Алемани Футбол

Матеу Алемани предложили сменить Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил Матеу Алемани занять пост президента RFEF.

Сообщается, что Тебас убедил бывшего спортивного директора «Барселоны», но неизвестно, какими полномочиями он обладает при принятии такого решения.

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30 комментариев

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NartApsua
Было бы лучше, если б Алемани сменил самого Тебаса!
+50
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Nurbek Jarylkhanov
Все мы знаем что Алемани мужик толковый, неплохая кандидатура, думаю дело с Рубиалесом добьют до конца, столько сил и средств было вложено.
+27
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+23
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василий иванов
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
как это связано? Алемани профессионал своего дела. развивай логику, начни с лего, потом переходи на пазлы.
+10
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Nike of FW
Ответ Эрнандес Эрнандес
А потом ягодичные будут говорить, что Перес назначает своих)
десертные из яйца негодуют!!!
+2
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Link 5?5?
Ответ Нефанатик
Никто не создает проблем Барсе кроме самой барсы. Тебас что ли пол ярда заплатил пешеходу за то, что тот на поле наблюдал за 2:8 и другими унижениями?
Тебас менял регламент лиги что-бы Барселона не могла зарегистрироваться Гави,
+2
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B10
Ответ Нефанатик
Это тот самый Тебас который на словах за Реал болеет, а по поступкам больше кулес чем Чави
Так сильно, что два года проблемы Барсе создаёт
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B10
Ответ wodziegg
Да начнётся потоп в мадриде
И суицид
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Нефанатик
Ответ Link 5?5?
Тебас менял регламент лиги что-бы Барселона не могла зарегистрироваться Гави,
Тебас не может менять регламент.
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Маратбек Абакиров
Ответ Гномович!
а мне спотифайцы доказывали что Тебас с детства за Реал, оказывается от скрытно за спотифайцев болеет как Инфантино с ФИФА за Месси.
жлкая попытка провокации. ну или просто злость. а злость из-за нерешенных проблем в жизни...
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V S
Ответ NartApsua
Было бы лучше, если б Алемани сменил самого Тебаса!
Это слышком много бы было. SS.
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bjpz8u53uu
Ответ Эль Иберико
Комментарий скрыт
Ну-ну 🤡
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Нефанатик
Ответ Маратбек Абакиров
слабая попытка, даже не поведусь.
Не нужно ни на что вестись, просто писать научись, этого будет достаточно.
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Маратбек Абакиров
Ответ Нефанатик
Ты бы писать научился, детсадовский.
слабая попытка, даже не поведусь.
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Нефанатик
Ответ Маратбек Абакиров
шась бы быть фанатиком и верить каждой статье Спортс.ру и делать выводы. ну или просто провокация детсадовского уровня
Ты бы писать научился, детсадовский.
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Маратбек Абакиров
Ответ Нефанатик
Это тот самый Тебас который на словах за Реал болеет, а по поступкам больше кулес чем Чави
шась бы быть фанатиком и верить каждой статье Спортс.ру и делать выводы. ну или просто провокация детсадовского уровня
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Tristan...
Ответ Нефанатик
Это тот самый Тебас который на словах за Реал болеет, а по поступкам больше кулес чем Чави
Тандем меренга и барселонца. Я бы на такое посмотрел...
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Chuha-Motibg
И Бартомеу Тебаса
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Ruslan3132
ахахахахакхаха...Лапорту можно, и пусть совмещает
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Гномович!
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