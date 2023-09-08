Тренер «Пари НН» Юран перенес экстренную операцию: «Жизни и здоровью ничего не угрожает, будь здоров, Сергей Николаевич!»

В «Пари НН» сообщили, что Сергей Юран перенес экстренную операцию.

«Будь здоров, Сергей Николаевич!

Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно эта информация соответствует действительности.

Сегодня ночью , главный тренер футбольной команды « », был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает.

Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен.

Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней», – написал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

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