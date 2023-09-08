Тренер «Пари НН» Юран перенес экстренную операцию: «Жизни и здоровью ничего не угрожает, будь здоров, Сергей Николаевич!»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Здоровье Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» сообщили, что Сергей Юран перенес экстренную операцию.

«Будь здоров, Сергей Николаевич!

Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно эта информация соответствует действительности.

Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды «Пари НН», был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает.

Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен.

Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней», – написал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

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8 комментариев

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kilo_gilo
здоровья Сергею Николаевичу! такие колоритные (в хорошем смысле) персонажи нашей лиге нужны
+17
-1
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JENNINGS
Здоровья Сергею Николаевичу! Главное, чтобы не было ничего серьёзного!
+9
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Нейтрал
Выздоравливай!
+6
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Quiet Dad
здоровья! держитесь!
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Андрей Владимирович
Барсик,живи!
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ser7777
Здоровья !
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Руслан Узденов
Скорее всего, какой-нибудь аппендицит. Неприятная тема.
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Ночной кошмар Логинова
Юран всегда нравился, клевый мужик и футболист, да и тренер неплохой
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