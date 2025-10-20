Юрген Клопп: «Не надо переживать за «Ливерпуль» – состав очень хорош. Исак – потрясающий, Экитике – невероятный. Виртц – талант, всем придется взять назад плохие высказывания о нем»

Юрген Клопп считает, что состав «Ливерпуля» почти идеален.

«Исак – потрясающий нападающий. Виртц – невероятный талант, вам всем придется взять свои слова назад, если будете плохо о нем высказываться. Экитике – невероятный игрок.

Состав «Ливерпуля» очень, очень, очень хорош. Если бы молодой центральный защитник [Джованни Леони ] не травмировался, состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, суперзащитник справа.

Так что переживать за «Ливерпуль» не надо. С ним все будет в порядке», – сказал бывший тренер «Ливерпуля ».