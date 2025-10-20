Юрген Клопп: «Не надо переживать за «Ливерпуль» – состав очень хорош. Исак – потрясающий, Экитике – невероятный. Виртц – талант, всем придется взять назад плохие высказывания о нем»
Юрген Клопп считает, что состав «Ливерпуля» почти идеален.
«Исак – потрясающий нападающий. Виртц – невероятный талант, вам всем придется взять свои слова назад, если будете плохо о нем высказываться. Экитике – невероятный игрок.
Состав «Ливерпуля» очень, очень, очень хорош. Если бы молодой центральный защитник [Джованни Леони] не травмировался, состав был бы идеальным. Два отличных левых защитника, суперзащитник справа.
Так что переживать за «Ливерпуль» не надо. С ним все будет в порядке», – сказал бывший тренер «Ливерпуля».
