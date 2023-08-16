Директор «Ахмата» о поиске нового тренера: «Мы работаем. Не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Это домыслы и слухи»

Гендиректор «Ахмата» высказался о ситуации с поиском нового тренера.

Ранее грозненский клуб расторг контракт с Сергеем Ташуевым по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир .

На старте сезона « » потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу.

Сообщалось, что новым тренером клуба может стать . Другим кандидатом назывался Мирослав Ромащенко.

Также утверждалось, что Станислав Черчесов чеченской команде отказал.

«Я не читаю то, что пишут. Мы занимаемся работой. Я не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Даже если мы с кем-то ведем переговоры, мы об этом не скажем до тех пор, пока не будет подписан контракт.

Все это – домыслы и слухи. Когда у нас будет какой-то результат, мы сообщим, до этого мы не дадим никакую информацию», – сказал Ахмед Айдамиров.

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