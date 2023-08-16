Директор «Ахмата» о поиске нового тренера: «Мы работаем. Не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Это домыслы и слухи»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Юран Пари НН Ахмед Айдамиров Футбол

Гендиректор «Ахмата» высказался о ситуации с поиском нового тренера.

Ранее грозненский клуб расторг контракт с Сергеем Ташуевым по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир РПЛ.

На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу.

Сообщалось, что новым тренером клуба может стать Сергей Юран. Другим кандидатом назывался Мирослав Ромащенко.

Также утверждалось, что Станислав Черчесов чеченской команде отказал.

«Я не читаю то, что пишут. Мы занимаемся работой. Я не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Даже если мы с кем-то ведем переговоры, мы об этом не скажем до тех пор, пока не будет подписан контракт.

Все это – домыслы и слухи. Когда у нас будет какой-то результат, мы сообщим, до этого мы не дадим никакую информацию», – сказал Ахмед Айдамиров.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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11 комментариев

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Артем Гладских
хочу пожелать ахмату , найти хорошего тренера!
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Жоржиньо Не Вейналдум
Отличная иллюстрация РПЛ. Был нормальный тренер, поднял из подвала в топ-5 со средним составом, развивал молодежь, убрали после двух локальных поражений и теперь бегают за Юраном
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Игорь Пичугин
Может Слуцкера и в аренду взять Ззюбу, вот бы шапито было.
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Сибирский литовец
Юрану ещё пару игр выиграть и может уже в паровоз позовут )
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Mark Safa
Ответ Артем Гладских
хочу пожелать ахмату , найти хорошего тренера!
Хорошого тренера, чтобы выполнил задание попасть в ФНЛ
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Пушка_Кутепова
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Отличная иллюстрация РПЛ. Был нормальный тренер, поднял из подвала в топ-5 со средним составом, развивал молодежь, убрали после двух локальных поражений и теперь бегают за Юраном
Да , рано уволили
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dreamstep
Ответ Игорь Пичугин
Может Слуцкера и в аренду взять Ззюбу, вот бы шапито было.
Предположу что в Чечне за их приколы эти два шута быстро получат люлей )
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Айхалец
Ответ Jeicob Harlon
нужно взять Бердыева,он бы помог
От чего помог? От сумасбродства руководства? Вряд ли
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