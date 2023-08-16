Директор «Ахмата» о поиске нового тренера: «Мы работаем. Не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Это домыслы и слухи»
Гендиректор «Ахмата» высказался о ситуации с поиском нового тренера.
Ранее грозненский клуб расторг контракт с Сергеем Ташуевым по согласию сторон. Это первая отставка сезона в Мир РПЛ.
На старте сезона «Ахмат» потерпел 5 поражений в 6 матчах и одержал лишь одну победу.
Сообщалось, что новым тренером клуба может стать Сергей Юран. Другим кандидатом назывался Мирослав Ромащенко.
Также утверждалось, что Станислав Черчесов чеченской команде отказал.
«Я не читаю то, что пишут. Мы занимаемся работой. Я не могу комментировать все: про Юрана или что-то еще. Даже если мы с кем-то ведем переговоры, мы об этом не скажем до тех пор, пока не будет подписан контракт.
Все это – домыслы и слухи. Когда у нас будет какой-то результат, мы сообщим, до этого мы не дадим никакую информацию», – сказал Ахмед Айдамиров.
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