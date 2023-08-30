Юран о 0:1: «Пари НН» во 2-м тайме сделал замены и переигрывал «Краснодар», но не реализовал моменты»
Сергей Юран оценил поражение «Пари НН» от «Краснодара» (0:1) в Фонбет Кубке России.
– К сожалению, сегодня мы проиграли. В первом тайме на поле вышел состав, который никогда до этого не был стартовым – Зе Турбо, Эссьен [Эдедем], Стаматов восстановился после травмы… Мы предполагали, что будет тяжело. Во втором тайме сделали замены и, думаю, что переигрывали «Краснодар». Нашли свои моменты, но, увы, не реализовали их.
Что касается ошибки, допущенной нашим защитником на 88-й минуте... Я сказал в раздевалке: должна быть ответственность перед командой, перед болельщиками, особенно в концовке встречи, особенно у защитников. Команда играла, но все на нет свела одна ошибка. Это обиднее вдвойне. Что это такое? Видимо, потеря концентрации. Что ж, ошибки обязательно разберем и будем готовиться к домашнему матчу с «Рубином».
– Как вы оцениваете шансы «Пари НН» в кубковом турнире?
– У нас очень серьезная группа. Многие называют ее группой смерти. Задача перед нами поставлена – нужно играть. Как я уже говорил: чемпионат, конечно, в приоритете, но Кубок мы не сбрасываем со счетов. В трех матчах будем стараться набирать очки. Поборемся за 2-3-е места.
Понятно, что будет непросто, но шансы есть всегда. Никому еще вчистую мы не проигрывали. Так что складывать лапки не будем ни в коем случае, – сказал главный тренер «Пари НН».
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