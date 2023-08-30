Юран о 0:1: «Пари НН» во 2-м тайме сделал замены и переигрывал «Краснодар», но не реализовал моменты»

Сергей Юран оценил поражение «Пари НН» от «Краснодара» (0:1) в Фонбет Кубке России.

– К сожалению, сегодня мы проиграли. В первом тайме на поле вышел состав, который никогда до этого не был стартовым – Зе Турбо, Эссьен [Эдедем], Стаматов восстановился после травмы… Мы предполагали, что будет тяжело. Во втором тайме сделали замены и, думаю, что переигрывали « ». Нашли свои моменты, но, увы, не реализовали их.

Что касается ошибки, допущенной нашим защитником на 88-й минуте... Я сказал в раздевалке: должна быть ответственность перед командой, перед болельщиками, особенно в концовке встречи, особенно у защитников. Команда играла, но все на нет свела одна ошибка. Это обиднее вдвойне. Что это такое? Видимо, потеря концентрации. Что ж, ошибки обязательно разберем и будем готовиться к домашнему матчу с «Рубином».

– Как вы оцениваете шансы « » в кубковом турнире?

– У нас очень серьезная группа. Многие называют ее группой смерти. Задача перед нами поставлена – нужно играть. Как я уже говорил: чемпионат, конечно, в приоритете, но мы не сбрасываем со счетов. В трех матчах будем стараться набирать очки. Поборемся за 2-3-е места.

Понятно, что будет непросто, но шансы есть всегда. Никому еще вчистую мы не проигрывали. Так что складывать лапки не будем ни в коем случае, – сказал главный тренер «Пари НН».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку