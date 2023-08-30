Юран о 0:1: «Пари НН» во 2-м тайме сделал замены и переигрывал «Краснодар», но не реализовал моменты»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран Краснодар Пари НН Футбол

Сергей Юран оценил поражение «Пари НН» от «Краснодара» (0:1) в Фонбет Кубке России.

– К сожалению, сегодня мы проиграли. В первом тайме на поле вышел состав, который никогда до этого не был стартовым – Зе Турбо, Эссьен [Эдедем], Стаматов восстановился после травмы… Мы предполагали, что будет тяжело. Во втором тайме сделали замены и, думаю, что переигрывали «Краснодар». Нашли свои моменты, но, увы, не реализовали их.

Что касается ошибки, допущенной нашим защитником на 88-й минуте... Я сказал в раздевалке: должна быть ответственность перед командой, перед болельщиками, особенно в концовке встречи, особенно у защитников. Команда играла, но все на нет свела одна ошибка. Это обиднее вдвойне. Что это такое? Видимо, потеря концентрации. Что ж, ошибки обязательно разберем и будем готовиться к домашнему матчу с «Рубином».

– Как вы оцениваете шансы «Пари НН» в кубковом турнире?

– У нас очень серьезная группа. Многие называют ее группой смерти. Задача перед нами поставлена – нужно играть. Как я уже говорил: чемпионат, конечно, в приоритете, но Кубок мы не сбрасываем со счетов. В трех матчах будем стараться набирать очки. Поборемся за 2-3-е места.

Понятно, что будет непросто, но шансы есть всегда. Никому еще вчистую мы не проигрывали. Так что складывать лапки не будем ни в коем случае, – сказал главный тренер «Пари НН».

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5 комментариев

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0mertas626
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Клуб который Именуется букмекерской конторой не может вызывать симпатий , нет никаких гарантий, что возможно они делают результат по указке этого бука.
вас не смущает, что весь кубок именуется букмекерской конторой?
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morgan
Согласен. В первом тайме лучше был Краснодар, в начале второго мог забивать НН и в целом получше смотрелись, матч катился к ничьей,но Масоэро умножил на ноль все усилия команды. Думаю, присядет этот пассажир на лавку и чем на дольше- тем лучше.
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Нейтрал
Жалко НН но они сами виноваты
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ 0mertas626
вас не смущает, что весь кубок именуется букмекерской конторой?
Очень и очень, смущает но и вас походу не смущает название кубка и клуба. Кубки практически всегда называются в честь рекламодателей это норма.
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