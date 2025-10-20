  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Барселоны» с «Олимпиакосом» в ЛЧ обслужит Шнидер. На игру «Реала» и «Юве» назначен Винчич, Хиль Мансано будет работать на матче «Байер» – «ПСЖ»
3

Матч «Барселоны» с «Олимпиакосом» в ЛЧ обслужит Шнидер. На игру «Реала» и «Юве» назначен Винчич, Хиль Мансано будет работать на матче «Байер» – «ПСЖ»

УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

21 октября (вторник)

«Кайрат» – «Пафос»: главный судья – Крис Кавана;

«Барселона» – «Олимпиакос»: главный судья – Урс Шнидер;

«Ньюкасл» – «Бенфика»: главный судья – Шимон Марчиняк;

«Юнион» – «Интер»: главный судья – Гленн Нюберг;

«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд: главный судья – Данни Маккели;

ПСВ – «Наполи»: главный судья – Даниэль Зиберт;

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»: главный судья – Сердар Гезюбююк;

«Байер» – «ПСЖ»: главный судья – Хесус Хиль Мансано;

«Арсенал» – «Атлетико»: главный судья – Давиде Масса.

22 октября (среда)

«Атлетик» – «Карабах»: главный судья – Игор Паяч;

«Галатасарай» – «Буде Глимт»: главный судья – Майкл Оливер;

«Бавария» – «Брюгге»: главный судья – Донатас Румшас;

«Реал» – «Ювентус»: главный судья – Славко Винчич;

«Монако» – «Тоттенхэм»: главный судья – Марко Гуида;

«Спортинг» – «Марсель»: главный судья – Раде Обренович;

«Айнтрахт» – «Ливерпуль»: главный судья – Франсуа Летексье;

«Аталанта» – «Славия» Прага: главный судья – Рикардо де Бургос;

«Челси» – «Аякс»: главный судья – Феликс Цвайер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКопенгаген
logoБуде-Глимт
logoСлавия Прага
logoАтлетик
Сердар Гезюбююк
Марко Гуида
logoSports – Казахстан
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
Давиде Масса
logoИнтер
logoБоруссия Дортмунд
logoТоттенхэм
logoШимон Марчиняк
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoБенфика
logoПСЖ
Донатас Румшас
Данни Маккели
logoСпортинг
Франсуа Летексье
logoПафос
Феликс Цвайер
logoНаполи
logoЮвентус
Раде Обренович
logoАтлетико
logoКарабах
logoМайкл Оливер
Даниэль Зиберт
logoАякс
logoМонако
logoБавария
Гленн Нюберг
Хесус Хиль Мансано
logoАталанта
logoВильярреал
logoМарсель
logoКайрат
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoЧелси
logoЮнион
logoГалатасарай
logoБрюгге
logoАйнтрахт Франкфурт
Урс Шнидер
Славко Винчич
Игор Паяч
Крис Кавана
logoПСВ
logoБайер
logoОлимпиакос
logoБарселона
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Локомотив» с новым лимитом может доминировать в РПЛ, как «Зенит». Проблемы могут возникнуть у «Спартака» и «Краснодара» – там собраны сильнейшие иностранцы»
13 минуты назад
Абаскаль о критике от Мостового: «Пусть говорит что хочет. Мне без разницы»
28 минут назад
Клопп о вере: «Для меня Бог реален. Лучшая религия – та, что помогает людям. Если нет – она мне не подходит. Мир прекрасен, но он для всех, а не для одного-двух человек»
8 минут назад
Артета на вопрос о том, кто значимее – «Арсенал» или «Атлетико»: «Для меня «Арсенал» – самый большой клуб в мире. Этот вопрос скорее об истории. Что ценнее – нынешнее или прошлое?»
518 минут назад
Руни о Магуайре: «Харри невероятно силен – он много лет был мемом, его травили. Мне было бы сложно справиться с этим. Рад, что он показал, на что способен»
1642 минуты назад
Защитник «Ахмата» Сидоров о падении в штрафной «Динамо»: «Мог не падать, но не смог. Раз пенальти поставили, значит, он был»
14сегодня, 10:19
Галактионов о том, что попросил журналиста обращаться по отчеству: «Тактично поправил молодого человека. Старшие люди всегда определяют форму общения – в силу воспитания и опыта»
95сегодня, 10:12
Винисиус повторял «Я хорош» после второго удаления «Хетафе» за фол на нем. Иглесиас ответил вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят»
55сегодня, 10:10
Юрген Клопп: «Не надо переживать за «Ливерпуль» – состав очень хорош. Исак – потрясающий, Экитике – невероятный. Виртц – талант, всем придется взять назад плохие высказывания о нем»
44сегодня, 09:51
Ирина Роднина: «Я давно занимаюсь развитием школьного спорта. Путин подчеркивал необходимость школьных соревнований по волейболу, баскетболу и футболу. Мы создаем целостную систему»
61сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» сыграет с «Ахматом». Приходите поддержать казанцев в кубковом матче против грозненцев!
33 минуты назадРеклама
Матч «Махачкала» – «Спартак» в Кубке будет судить Танашев. Карпов назначен на игру «Зенита» с «Оренбургом», Шадыханов – на матч «Балтики» с «Локо»
57 минут назад
Маркиньос подворачивает штанину шорт на удачу. Вингер «Спартака» объяснил, что делает так с детства
558 минут назадФото
КДК накажет «Спартак» за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес судьи Кукуяна на матче с «Ростовом»
5сегодня, 09:29
«Спартак» о давке на матче с «Харлемом» 43 года назад: «Самый страшный день в истории каждого спартаковца. Вечная память тем, кто ушел из жизни»
10сегодня, 09:00
ЦСКА встретится с «Акроном». Армейцы, приходите поддержать команду в домашней кубковой игре!
сегодня, 09:00Реклама
Неймар потроллил NAVI: «Скучаете по Шевченко или Симплу? Здесь Furia!»
сегодня, 08:45
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Шортой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
сегодня, 08:33
Поттер возглавил сборную Швеции. Контракт с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го, соглашение продлится в случае выхода на ЧМ
8сегодня, 08:13
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Валенсию»
51сегодня, 08:05