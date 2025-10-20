Матч «Барселоны» с «Олимпиакосом» в ЛЧ обслужит Шнидер. На игру «Реала» и «Юве» назначен Винчич, Хиль Мансано будет работать на матче «Байер» – «ПСЖ»
21 октября (вторник)
«Кайрат» – «Пафос»: главный судья – Крис Кавана;
«Барселона» – «Олимпиакос»: главный судья – Урс Шнидер;
«Ньюкасл» – «Бенфика»: главный судья – Шимон Марчиняк;
«Юнион» – «Интер»: главный судья – Гленн Нюберг;
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд: главный судья – Данни Маккели;
ПСВ – «Наполи»: главный судья – Даниэль Зиберт;
«Вильярреал» – «Манчестер Сити»: главный судья – Сердар Гезюбююк;
«Байер» – «ПСЖ»: главный судья – Хесус Хиль Мансано;
«Арсенал» – «Атлетико»: главный судья – Давиде Масса.
22 октября (среда)
«Атлетик» – «Карабах»: главный судья – Игор Паяч;
«Галатасарай» – «Буде Глимт»: главный судья – Майкл Оливер;
«Бавария» – «Брюгге»: главный судья – Донатас Румшас;
«Реал» – «Ювентус»: главный судья – Славко Винчич;
«Монако» – «Тоттенхэм»: главный судья – Марко Гуида;
«Спортинг» – «Марсель»: главный судья – Раде Обренович;
«Айнтрахт» – «Ливерпуль»: главный судья – Франсуа Летексье;
«Аталанта» – «Славия» Прага: главный судья – Рикардо де Бургос;
«Челси» – «Аякс»: главный судья – Феликс Цвайер.