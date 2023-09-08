Месси заменили в официальном матче сборной впервые с 2014-го. Сегодня он забил Эквадору
Лионель Месси не доиграл до конца матч отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).
36-летний форвард сборной Аргентины был заменен на 89-й минуте на Эксекиэля Паласиоса.
Месси заменили в официальной игре национальной команды впервые за девять лет. На групповом этапе ЧМ-2014 в матче с Нигерией (3:2) Лео, сделав дубль, уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.
Сегодня Месси забил единственный гол в игре с Эквадором.
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Потому что у Эрлинга, помимо провала отбора к ЧМ2022 и места вне стыков, ещё и откровенно неудачные результаты на текущий момент в отборе к Евро2024, где Норвегия уступает и Шотландии, и Грузии (а по потерянным очкам и Испании тоже). При том, что в Норвегии, помимо "лучшего игрока сезона" играют футболисты из Арсенала, Боруссии, Лейпцига, Севильи, Аталанты, Вильярреала, Ромы, Наполи, Сельты, Бернли и т.д.
Но на этом мы внимание акцентировать не будем, это нам не выгодно)))
Всяким Сан - Марино и Гибралтару, Андорре, Люксембургу и прочим грех не забивать. А потом школота бегает с подобными мусорными рекордами.
У Роналду более 100 голов за нац.сборную и из них 0 в плей офф ЧМ.
Все что нужно знать о подобных рекордах.
Сити рано или позно сдаст, а Холанд не из тех кто сможет тащить кризисный клуб, нет у него таких возможностей.
Его выживание и хайп возможны только в команде - прайм.
Есть же кейс той же Швеции 1994 с бронзой, Болгарии 1994 с 1/2 ЧМ, да той де Румынии с 1/4 в 1994.
Но там были Стоичков, Хаджи которые могли, а Холанд как видим даже через стыки не может.
правильно говорю криштибой?
ладно как нибудь потерплю до 30 го октября, когда вас со Спортса сдует 😅😅
да, ещё... Сегодня благодарю голу Месси победила Аргентина. И матч не товорняк.
Проверочный вопрос: на какой планете мы живем?
П. С. Ребята, он бот?