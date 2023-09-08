Месси заменили в официальном матче сборной впервые с 2014-го. Сегодня он забил Эквадору

Лионель Месси не доиграл до конца матч отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

36-летний форвард сборной был заменен на 89-й минуте на Эксекиэля Паласиоса.

Месси заменили в официальной игре национальной команды впервые за девять лет. На групповом этапе ЧМ-2014 в матче с Нигерией (3:2) Лео, сделав дубль, уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.

Сегодня Месси забил единственный гол в игре с Эквадором.

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