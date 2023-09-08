Месси заменили в официальном матче сборной впервые с 2014-го. Сегодня он забил Эквадору

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Лионель Месси не доиграл до конца матч отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

36-летний форвард сборной Аргентины был заменен на 89-й минуте на Эксекиэля Паласиоса.

Месси заменили в официальной игре национальной команды впервые за девять лет. На групповом этапе ЧМ-2014 в матче с Нигерией (3:2) Лео, сделав дубль, уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.

Сегодня Месси забил единственный гол в игре с Эквадором.

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17 комментариев

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Бритва Борисович
Подумал, а ведь круто в преддверии вручения Золотого Мяча местные болельщики Роналду придумали. Везде пишут, что у Месси отличное выступление за сборную, но не очень удачное за клуб. А когда результаты Холанда анализируют, его игру за сборную намеренно игнорируют)

Потому что у Эрлинга, помимо провала отбора к ЧМ2022 и места вне стыков, ещё и откровенно неудачные результаты на текущий момент в отборе к Евро2024, где Норвегия уступает и Шотландии, и Грузии (а по потерянным очкам и Испании тоже). При том, что в Норвегии, помимо "лучшего игрока сезона" играют футболисты из Арсенала, Боруссии, Лейпцига, Севильи, Аталанты, Вильярреала, Ромы, Наполи, Сельты, Бернли и т.д.

Но на этом мы внимание акцентировать не будем, это нам не выгодно)))
+44
-3
+41
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Domian
Ответ G_Batigol
В Южной Америке все неуступчивые соперники. Нет разных Люксембургов.
В Европе у Лукаку 78 голов)
Всяким Сан - Марино и Гибралтару, Андорре, Люксембургу и прочим грех не забивать. А потом школота бегает с подобными мусорными рекордами.
У Роналду более 100 голов за нац.сборную и из них 0 в плей офф ЧМ.
Все что нужно знать о подобных рекордах.
+25
-3
+22
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G_Batigol
В Южной Америке все неуступчивые соперники. Нет разных Люксембургов.
+22
-1
+21
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Нейтрал
Ответ Бритва Борисович
Подумал, а ведь круто в преддверии вручения Золотого Мяча местные болельщики Роналду придумали. Везде пишут, что у Месси отличное выступление за сборную, но не очень удачное за клуб. А когда результаты Холанда анализируют, его игру за сборную намеренно игнорируют) Потому что у Эрлинга, помимо провала отбора к ЧМ2022 и места вне стыков, ещё и откровенно неудачные результаты на текущий момент в отборе к Евро2024, где Норвегия уступает и Шотландии, и Грузии (а по потерянным очкам и Испании тоже). При том, что в Норвегии, помимо "лучшего игрока сезона" играют футболисты из Арсенала, Боруссии, Лейпцига, Севильи, Аталанты, Вильярреала, Ромы, Наполи, Сельты, Бернли и т.д. Но на этом мы внимание акцентировать не будем, это нам не выгодно)))
Просто в сборной Норвегии нет местного Де Брюйне
+14
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+14
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Tazemyrat Tolayew
Лео отдал капитанскую повязку Ди Марию, а разви не бросают капитанскую повязку на землю!?, 🤣
+7
0
+7
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& Co1366
Уже одну минуту не доиграл и сразу - новость!
+5
0
+5
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Domian
Ответ Бритва Борисович
Подумал, а ведь круто в преддверии вручения Золотого Мяча местные болельщики Роналду придумали. Везде пишут, что у Месси отличное выступление за сборную, но не очень удачное за клуб. А когда результаты Холанда анализируют, его игру за сборную намеренно игнорируют) Потому что у Эрлинга, помимо провала отбора к ЧМ2022 и места вне стыков, ещё и откровенно неудачные результаты на текущий момент в отборе к Евро2024, где Норвегия уступает и Шотландии, и Грузии (а по потерянным очкам и Испании тоже). При том, что в Норвегии, помимо "лучшего игрока сезона" играют футболисты из Арсенала, Боруссии, Лейпцига, Севильи, Аталанты, Вильярреала, Ромы, Наполи, Сельты, Бернли и т.д. Но на этом мы внимание акцентировать не будем, это нам не выгодно)))
Холанд палка - забивалка, я не знаю на каких основаниях он может стать великим.
Сити рано или позно сдаст, а Холанд не из тех кто сможет тащить кризисный клуб, нет у него таких возможностей.
Его выживание и хайп возможны только в команде - прайм.
Есть же кейс той же Швеции 1994 с бронзой, Болгарии 1994 с 1/2 ЧМ, да той де Румынии с 1/4 в 1994.
Но там были Стоичков, Хаджи которые могли, а Холанд как видим даже через стыки не может.
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Barsa! bolshe chem klub
опять? заменили... эээх. не пошла игра
правильно говорю криштибой?
ладно как нибудь потерплю до 30 го октября, когда вас со Спортса сдует 😅😅

да, ещё... Сегодня благодарю голу Месси победила Аргентина. И матч не товорняк.
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Нейтрал
Ответ Edwin_Hubble
Эдегор 🗿🗿🗿
Судя по результатам, не особо помогает
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Игорь Климов
Следующий очень трудный матч будет с Боливией, на высоте 3000 метров над уровнем моря.
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AnMe
Замечал, что делают крайне редко, но не знал, что настолько. Видимо, товарищеские как-то отвлекали от этого факта. Зато был рад видеть повязку капитана на Анхеле. Чаще бы так. Надо отвыкать уже Полные матчи проводить с Месси.
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Edwin_Hubble
Игорю Климову, ограничившему отвечать ему

Проверочный вопрос: на какой планете мы живем?

П. С. Ребята, он бот?
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Universal1000
С Нигерией тож тогда штрафной положил топово хехе.
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Edwin_Hubble
Ответ Нейтрал
Просто в сборной Норвегии нет местного Де Брюйне
Эдегор 🗿🗿🗿
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