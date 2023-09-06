Песселья о Месси: «Он отыграет за Аргентину еще лет 20, надеюсь. Я скажу ему об этом, когда мы будем вместе пить мате»

Теги МЛС Бетис Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Херман Пеccелья Интер Майами Футбол

Херман Песселья надеется, что Лионель Месси останется в сборной как можно дольше.

«Мы видим, что ему нравится [в МЛС], и мы особенно рады, потому что знаем, что он счастлив, и видим, как он творит впечатляющие вещи. Мы видим, что ему очень нравится в новом клубе.

Что я могу сказать как аргентинец и партнер по команде? Я надеюсь, что он отыграет за сборную еще 20 лет – если это будет личное решение, конечно, он знает, продолжать дальше или нет.

Если мне нужно сказать ему, я сяду выпить мате вместе с ним и скажу: «Пожалуйста, продолжай играть еще много лет», – сказал защитник «Бетиса» и сборной Аргентины.

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9 комментариев

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damondiamond
думаю, ради Месси введут правило обратной замены, а футболисты Аргентины будут так часто собирать фолы у штрафной, как только смогут, чтобы Месси выходил на замену и бил штрафные
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Andrey Ashhabadskiy
до чего велик Месси!
+4
-2
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damondiamond
Ответ majestic1980
с пенальти сложнее. Это правило введут для Португалии
согласен, вратарь угадать может
+2
0
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