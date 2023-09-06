Песселья о Месси: «Он отыграет за Аргентину еще лет 20, надеюсь. Я скажу ему об этом, когда мы будем вместе пить мате»
Херман Песселья надеется, что Лионель Месси останется в сборной как можно дольше.
«Мы видим, что ему нравится [в МЛС], и мы особенно рады, потому что знаем, что он счастлив, и видим, как он творит впечатляющие вещи. Мы видим, что ему очень нравится в новом клубе.
Что я могу сказать как аргентинец и партнер по команде? Я надеюсь, что он отыграет за сборную еще 20 лет – если это будет личное решение, конечно, он знает, продолжать дальше или нет.
Если мне нужно сказать ему, я сяду выпить мате вместе с ним и скажу: «Пожалуйста, продолжай играть еще много лет», – сказал защитник «Бетиса» и сборной Аргентины.
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