Скалони о Месси после перехода в «Интер»: «Выглядит счастливым. Мы все хотим, чтобы он сыграл на ЧМ»
Лионель Скалони оценил состояние Лионеля Месси после трансфера в «Интер Майами».
– Мне он кажется радостным и счастливым. Он нашел место, где его любят и где он счастлив на футбольном поле.
Независимо от того, где это будет происходить, он нуждается в том, чтобы играть в футбол.
Он готов играть, а мы рады, что он с нами. Он доступен, тренировался как всегда. Все в порядке.
– Сыграет ли Месси на ЧМ-2026?
– Как нам обсуждать то, что произойдет? Ради футбола – мне все хотим, чтобы он смог сыграть. Но футбол переменчив. Мы все хотим, чтобы он поехал, но как говорить об этом сейчас?
– Получит ли Месси отдых перед вторым квалификационным матчем?
– Он сыграет столько, сколько сможет. Для нас важно, чтобы он был на поле, нет причин беречь его, – сказал главный тренер сборной Аргентины.
8 сентября команда проведет матч против Эквадора, а 12-го сыграет с Боливией.
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