Скалони о Месси после перехода в «Интер»: «Выглядит счастливым. Мы все хотим, чтобы он сыграл на ЧМ»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Скалони оценил состояние Лионеля Месси после трансфера в «Интер Майами».

– Мне он кажется радостным и счастливым. Он нашел место, где его любят и где он счастлив на футбольном поле.

Независимо от того, где это будет происходить, он нуждается в том, чтобы играть в футбол.

Он готов играть, а мы рады, что он с нами. Он доступен, тренировался как всегда. Все в порядке.

– Сыграет ли Месси на ЧМ-2026?

– Как нам обсуждать то, что произойдет? Ради футбола – мне все хотим, чтобы он смог сыграть. Но футбол переменчив. Мы все хотим, чтобы он поехал, но как говорить об этом сейчас?

– Получит ли Месси отдых перед вторым квалификационным матчем?

– Он сыграет столько, сколько сможет. Для нас важно, чтобы он был на поле, нет причин беречь его, – сказал главный тренер сборной Аргентины.

8 сентября команда проведет матч против Эквадора, а 12-го сыграет с Боливией.

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12 комментариев

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VERBLYUD
Он и на Копе-2024 не планировал играть, но после победы на ЧМ решил остаться в сборной еще немного. Кто знает, может если Аргентина выиграет Копу в следующем году, Лео останется до Финалиссимы, а там и до ЧМ недалеко)
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Aigul Izimbergenova
Ответ лицемерный гнус
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лицемер)? ты о себе пишешь с псевдонимом лицемерный вкус, хаххахаха! для тех кто все еще думает что все было задумано выиграть чемпионот Мира Аргентиной, уведомляю, в 2026 году они еще раз выиграют с тем же Месси в 39 лет!
+11
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Игорь Климов
Удачи и победы сборной Аргентины! 🇦🇷
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-7
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yrok77
Ответ Aigul Izimbergenova
лицемер)? ты о себе пишешь с псевдонимом лицемерный вкус, хаххахаха! для тех кто все еще думает что все было задумано выиграть чемпионот Мира Аргентиной, уведомляю, в 2026 году они еще раз выиграют с тем же Месси в 39 лет!
🤣🤣🤣бред
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Барберис
Ответ лицемерный гнус
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Он тоже никого не трогает.
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Тигран Мкртчян
Ответ зак
да пусть там и остаётся, удивительно как все его забыли сразу, великий ЧЁ сказать..
Все забыли? За всех говорят очень недалекие и глупые люди...
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