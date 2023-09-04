Украинский футболист не может получить разрешение на отъезд из страны.

Полузащитник киевского « » должен был присоединиться к хорватскому « » на прошлой неделе. Трансфер задерживается из-за того, что футболист не может получить разрешение на выезд из страны из-за военного положения, сообщает Glas Slavonije.

Вопрос о выдаче разрешения Гармашу еще решается. Спортивный директор «Осиека» уверен, что игрок присоединится к команде.

«Мы ждем разрешения для Гармаша. Я верю, что украинец сможет решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», – сказал Ивица Кулешевич.

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