Гармаш из киевского «Динамо» не может получить разрешение на выезд из Украины, нужное для перехода в хорватский «Осиек». Трансфер застопорился
Украинский футболист не может получить разрешение на отъезд из страны.
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш должен был присоединиться к хорватскому «Осиеку» на прошлой неделе. Трансфер задерживается из-за того, что футболист не может получить разрешение на выезд из страны из-за военного положения, сообщает Glas Slavonije.
Вопрос о выдаче разрешения Гармашу еще решается. Спортивный директор «Осиека» уверен, что игрок присоединится к команде.
«Мы ждем разрешения для Гармаша. Я верю, что украинец сможет решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», – сказал Ивица Кулешевич.
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Честно, как заново родился.
Сейчас киевский режим угрожает всякими экстрадициями. Конечно, не нужно недооценивать то, как украинское государство ненавидит своих граждан. Они не постоят за ценой, когда вопрос касается того, чтобы спортить жизнь гражданам.
Но все же, почти уверен, что ужасы УНДР, концлагеря имени Зеленского позади.
Здорово быть на свободе.
Вот такие вот дела...
Но правильным людям понравится.
Министр иностранных дел Франции, Колонна, сегодня отреагировала на требование властей Нигера о том, чтоб французский посол убрался из Нигера.
- Мы не принимаем ЛЮДЕЙ, ПРИЩЕДЩИХ К ВЛАСТИ ПУТЕМ КРОВАВОГО ПЕРЕВОРОТА, и не будем общаться с ними.
Как это???????????
С кем вы не общаетесь, извините?
Вы оружие не отправляете случайно никуда?
Вы опять убрали сой комментарий, но там все была правдой, и каждый человек мог бы легко это проверить.
Но вы убрали.
Вы так чего добивались?
Мое мнение не совпадает с мнением Байдена?
Ведь я за мир ратую, а он оружие в зону боевых действий отрправляет.
Получается вы за Байдена?
Так?
Еще раз напоминаю, ууажаемая редакция.
Правду победить невозможно.
Можно ее заглушить, чего вы и делаете.
Спасибо вам за это!
В моем посте ничего оскорбительного не былр, а была голая правда.
Надеюсь это не уберете.
P.S. Спортс зачем удалили мой комментарий, под вашу идеологию не подходит??