Гармаш из киевского «Динамо» не может получить разрешение на выезд из Украины, нужное для перехода в хорватский «Осиек». Трансфер застопорился

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев высшая лига Хорватия Осиек Денис Гармаш Политика Футбол

Украинский футболист не может получить разрешение на отъезд из страны.

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш должен был присоединиться к хорватскому «Осиеку» на прошлой неделе. Трансфер задерживается из-за того, что футболист не может получить разрешение на выезд из страны из-за военного положения, сообщает Glas Slavonije. 

Вопрос о выдаче разрешения Гармашу еще решается. Спортивный директор «Осиека» уверен, что игрок присоединится к команде. 

«Мы ждем разрешения для Гармаша. Я верю, что украинец сможет решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», – сказал Ивица Кулешевич.

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80 комментариев

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Антимосковский
неплохо крокодила Гену сыграл, да и в «Беспределе» был в порядке
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Аморалинни
5к бачей и разрешение ваше)
+73
-8
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Ashan Sorokin
Ответ Аморалинни
5к бачей и разрешение ваше)
Пишут что подняли ценник
+46
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Крыс Пол
Киевский режим держит всех мужиков в плену. Чем футболисты лучше обычных ребят?
+52
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blаncо
И правильно. Какой Осиек, когда нэнька в опасности?
+40
-6
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Spartakus1984
Ответ Профессор из Кобхэма
Комментарий удален пользователем
Так это Украине не хватает солдат а не России.Вон уже из Польши силой возвращают.
+37
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Metalloid
До последнего футболиста, так сказать.
+33
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Vakhore
Я человек, который свалил с этого концлагеря.
Честно, как заново родился.
Сейчас киевский режим угрожает всякими экстрадициями. Конечно, не нужно недооценивать то, как украинское государство ненавидит своих граждан. Они не постоят за ценой, когда вопрос касается того, чтобы спортить жизнь гражданам.
Но все же, почти уверен, что ужасы УНДР, концлагеря имени Зеленского позади.
Здорово быть на свободе.
+35
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+22
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Slavnov
вич,тубики,психи пошли,чем футболисты хуже..до последнего украинца
+28
-6
+22
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Artem Piatkov
Там уже есть законопроект, чтобы всех, кто заграницей, обратно экстрадировать

Вот такие вот дела...
+24
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Василий Иванов
Ответ Killiannnn
США дало поручение Зелеку избавиться от коррупции, вот он и увольняет всех подряд
Ага и поставил на Госимущество сестру своей управляющей домом)
+15
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Барберис
Может быть не к месту.
Но правильным людям понравится.

Министр иностранных дел Франции, Колонна, сегодня отреагировала на требование властей Нигера о том, чтоб французский посол убрался из Нигера.

- Мы не принимаем ЛЮДЕЙ, ПРИЩЕДЩИХ К ВЛАСТИ ПУТЕМ КРОВАВОГО ПЕРЕВОРОТА, и не будем общаться с ними.

Как это???????????

С кем вы не общаетесь, извините?

Вы оружие не отправляете случайно никуда?
+21
-6
+15
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Teodrakis
А что за военное положение? Что то случилось? Не того президента выбрали?
+18
-3
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Teodrakis
Ответ Mechel**
Комментарий скрыт
Писюнами
+16
-3
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Yoko Hoteru
Ответ Профессор из Кобхэма
Комментарий удален пользователем
Потому что это Россия, а не нэнька. В России мобилизация ограниченная, а ставка на добровольцев и контрактную армию, а из народа никто пушечное мясо не делает.
+18
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Чёpт
на фронт! До пiследнего!
+16
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Барберис
Уважаемая редакция!
Вы опять убрали сой комментарий, но там все была правдой, и каждый человек мог бы легко это проверить.

Но вы убрали.

Вы так чего добивались?
Мое мнение не совпадает с мнением Байдена?
Ведь я за мир ратую, а он оружие в зону боевых действий отрправляет.
Получается вы за Байдена?
Так?

Еще раз напоминаю, ууажаемая редакция.
Правду победить невозможно.

Можно ее заглушить, чего вы и делаете.
Спасибо вам за это!
В моем посте ничего оскорбительного не былр, а была голая правда.
Надеюсь это не уберете.
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Nik Yeremich
чет украинские футбольчишки бегут одним за другим из страны. дело пахнет жаренным?
+12
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dobinson
самая свободная страна,страна нерабов
+12
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Teodrakis
Ответ Nik Yeremich
чет украинские футбольчишки бегут одним за другим из страны. дело пахнет жаренным?
Не ценят демократию
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Super Bock
Ответ j30
Что значит проросийский в чем это проявлялось? Он был законоизбраным президентом
В том-то и дело, он был законно избранным президентом, а его незаконно снесли под улюлюканье запада. Украина очень сытно жила, во время его президентства, не сравнить с нынешними временами.
P.S. Спортс зачем удалили мой комментарий, под вашу идеологию не подходит??
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dudufufu
Милости прошу к нашему Гармашу
+4
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КраснопольИваныч
Ответ Аморалинни
5к бачей и разрешение ваше)
Уже не всё так просто)))
+3
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Russian Horse
А почему Мыкола побежал в хорватский середняк, из-за того, что динамо не попало в ЛЧ или из-за того, что в нэньке теперь даже калек гребут под мобилизацию, хотя потерь нет, кто знает?
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Николай Коровин
перефразируя известный анекдот: доктор(дядя сэм) сказал в окоп, значит в окоп
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