Российские игроки «Тобола» не получили визу в Чехию на матч против «Виктории». Клуб может отказаться выходить на поле

Теги высшая лига Чехия Виктория Пльзень высшая лига Казахстан Тобол Павел Киреенко Иван Коновалов Политика Павел Забелин Лига Конференций УЕФА Альберт Габараев Спорт Казахстана

Российским футболистам «Тобола» не выдали чешские визы.

Четыре игрока казахстанского клуба могут пропустить ответную выездную игру плей-офф Лиги конференций против чешской «Виктории Пльзень». 

Россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не получили разрешение на въезд в страну.

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров заявил, что если игроки не получат визы, клуб может отказаться играть.

«К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против «Виктории Пльзень» мы готовы поменять режим.

Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну. Если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет», — заявил Калдияров.

Матч «Виктория» — «Тобол» состоится 31 августа. Первая игра в Казахстане завершилась поражением костанайцев — 1:2.

Напомним, генеральным директором «Тобола» является россиянин Андрей Канчельскис.

На прошлой неделе визу в Шотландию не смог получить полузащитник ПАОК Магомед Оздоев. Греческая команда, несмотря на отсутствие хавбека, обыграла в гостях «Хартс» (2:1).

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98 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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А что произошло? эти футболисты что то нарушили?
+158
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Инженер Управляющий
Знаменитая эуропейская демократия, это ж не чернокожие, можно и лишить всех прав за национальность и гражданство)
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Инженер Управляющий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Не понимаю, вон в НХЛ соотечественники играют, теннисисты тоже выступают, а четыре футболиста играющие за казахскую команду не могут почему-то.
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+89
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viktorpavlov70
Пока УЕФА не начнёт дисквалифицировать клубы за недопуск игроков команд-соперников, либо в подобных случаях переносить игры на нейтральные поля чехарда с визами не закончится, а будет наоборот нарастать, как снежный ком. И в дальнейшем это может действовать не только против россиян и белорусов, но и вообще против любого неугодного игрока.
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Опа, Митяй
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Ну наконец-то! А то все Путин, Путин. Вот они виновники, все в новости перечислены. Ух эти футболисты Тобола, весь мир на уши поставили
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Жечка Дырова
Ответ Дмитрий Дашковский
Согласен полностью это нацизм чистой воды чехи ох поплатитесь вы за это еще
На танке поедешь до Чехии?
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n3kt0snebess -
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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то есть весь ес буквально ксенофобы? так как отказываются из-за гражданского признака визы выдавать?
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Umnik9
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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А что произошло?
+26
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Дмитрий Дашковский
Согласен полностью это нацизм чистой воды чехи ох поплатитесь вы за это еще
+46
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FilinMD
Их борьба
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-8
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Arturitto
Когда российскому игроку ереванского Пюника не дали визу в Эстонию,а затем в Швецию,президент Пюника обратился в УЕФА,с просьбой разрулить ситуацию или перенести игру на нейтральное поле,но УЕФА было по барабану абсолютно,они даже не соизволили что-нибудь внятное ответить!
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+14
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Гамарджоба Генацвале
В это же время в России спокойно работают Личка и Ярошик(работал). Но тут мордор, а там демократия,защита человеческих прав и ценностей, понимать надо.
+22
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Ответ Ветер
МИД РФ должен симметрично ответить и аннулировать визу Лички. )))
глупости, Личка ничего плохого о России не говорит и более того, он говорил, что давление с родины на него было, но ему важнее работа здесь!
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+10
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Спонсор из Скандинавии
Ответ Бронислав Каминский
Чехия вроде ни на кого не нападала и не аннексировала ничего)
Это тут ни к селу ни к городу. Или ты считаешь, что 4 футболиста совершили нападение? И именно поэтому они не получают визу?
+10
-3
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Ковид 07.10.52
Интересно, а кто-нибудь из предыдущих не пущенных подали в спортивный суд на уефа по поводу необеспечения равных возможностей...или как всегда сопят в две дырочки и кричат, что нас обижают...
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mephist13
а какая проблема запретить въезд в страну всем вратарям соперника на ответную игру?
ну в данном случае матч уже второй, но в следующий раз при таком поведении соперника в первой игре, кажется, нужно именно так поступать
+6
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PsichoEscape
Это позорище УЕФА. Клубы участники обязаны гарантировать допуск спортсменов. Если не можешь, то играй все игры на выезде или технарь.
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Ветер
МИД РФ должен симметрично ответить и аннулировать визу Лички. )))
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Спонсор из Скандинавии
Ответ Зубы Дзюбы
Есть ряд стран обиженных. Чехия, Польша, Прибалтика, частично британцы. Вот и пожинаем
По поводу обиженных Прибалтов. Там премьер министр эстонский отказалась уходить в отставку из-за того, что у мужа бизнес в России. Но обычные люди не могут этим заниматься.
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Guillermo
Ответ Жечка Дырова
На танке поедешь до Чехии?
Так поплатиться можно финансово
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Полосатый Октобус*)
Ответ Ярик01
И как УЕФА должно обеспечить выдачу виз? Можно в спортивный суд и на закон всемирного тяготения пожаловаться, что на толстых действует сильнее, дискриминация
На нейтральное поле вынести матч, где всем дают визы.
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Tydeus
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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И из-за кого?
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Pigmalion
Ответ Ярик01
И как УЕФА должно обеспечить выдачу виз? Можно в спортивный суд и на закон всемирного тяготения пожаловаться, что на толстых действует сильнее, дискриминация
Переносить матчи на нейтральное поле, например.
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Евгений Кузнецов
админы спорта, а почему материала о том, что в тройке лучших вратарей НХЛ - все ТРИ (!!!) из России нет на главной?

это же супер повод для аналитического материала, который реально будет всем интересен!

или вам Слуцкий (никому не интересный) важнее, и его вы ставите на главную, а СУПЕР успех российской вратарской школы в НХЛ - игнорите сознательно?

sports, вам не стыдно вообще?
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Взвешенный вомбат Китая
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У вас всё хорошо? Зачем смешивать мух с котлетами?
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