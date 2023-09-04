Томас Бах: «Спортивные бойкоты не имели никакого эффекта и были просто символическими. В большинстве случаев они наносили ущерб»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах выступил против бойкота Олимпийских игр.

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его сообществе, стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое. Наша позиция – уважать права спортсменов.

Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев он наносил ущерб», – сказал Бах.

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27 комментариев

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Anna
У него раздвоение личности?
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Aleksey Yashin
Бойкот не имеет эффекта - поэтому мы отстраним всех россиян и белорусов!
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Arty Novikoff
Бах: "Я за то, чтобы никто не подвергался санкциям. Кроме россиян, разумеется. С этими можно делать все, что угодно."
+6
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olvl
Вот бы и уважали. Права ВСЕХ спортсменов.
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bukvoed33
Когда ты перестанешь не говорить, а делать?
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-3
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Gulnara Sadykova
Как же коротка память у этого Баха. Каждый очередной шедевр противоречит предыдущему.
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Anna Stefan
Ответ Андрей Балабаев
Его случай ведущие психиатры мира годы спустя будут изучать
Да, матерьялу на десятки диссертаций.
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Андрей Балабаев
Ответ Anna
У него раздвоение личности?
Его случай ведущие психиатры мира годы спустя будут изучать
+3
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Alisher Buranov
Чья бы корова мычала, а твоё вообще молчала
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Melnikov1968
Если бойкот был чисто символическим, то как он мог нанести ущерб?
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Сергей Лепехин
Но на азиатские игры наложил запрет
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MyCA
У него точно шиза, постоянно сам себе противоречит.
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Валерий Рзянин
Какой-то диссонанслютый. Марзм деда накрыл, да и дяди сверху. Ладно бы дела и слова совпадали,а тут... Дичь какая-то
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Маргарита В Сафронова
Страшно, когда мировым спортом руководят такие люди.
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Виктор Войнов
Его наши спец службы захватили ???
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Russ Ivan
Говорящая голова...
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Anatiana
И?
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Evgen Vynokurov
Ответ Anna
У него раздвоение личности?
Нет, просто это чудак на букву М
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Георгий Большаков
Ответ Yan D
Хотя, в соответствии с Олимпийской Хартией, за нарушение Олимпийского перемирия (дважды в XX веке) ОКР давно пора было исключить из МОК!
Можно примеры?
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Андрей Балабаев
Ответ Yan D
Хотя, в соответствии с Олимпийской Хартией, за нарушение Олимпийского перемирия (дважды в XX веке) ОКР давно пора было исключить из МОК!
С грузинами перепутал? И я так понимаю когда нато бомбит не во время олимпиады, то можно?
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Uriy walmart
Ответ olvl
Вот бы и уважали. Права ВСЕХ спортсменов.
Особенно лучшего нападающего ночной хоккейной лиги
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Uriy walmart
Ответ Arty Novikoff
Бах: "Я за то, чтобы никто не подвергался санкциям. Кроме россиян, разумеется. С этими можно делать все, что угодно."
Российские потерпят все, не потерпят только отказ от госфинансирования
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