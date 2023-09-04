Томас Бах: «Спортивные бойкоты не имели никакого эффекта и были просто символическими. В большинстве случаев они наносили ущерб»

Глава МОК Томас Бах выступил против бойкота Олимпийских игр.

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его сообществе, стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое. Наша позиция – уважать права спортсменов.

Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев он наносил ущерб», – сказал Бах.