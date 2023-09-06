«Удивлен, что тен Хаг высказал претензии к Санчо публично – на это были причины, должно быть. Соцсети лишь усиливают ажиотаж». Шерингем о конфликте в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Тедди Шерингем премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Тедди Шерингем удивлен публичной критикой Эрика тен Хага в адрес Джейдона Санчо.

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«В начале прошлого сезона я сказал, что у Эрика тен Хага самая сложная работа в мировом футболе. Я все еще так считаю, потому что болельщики «Манчестер Юнайтед» ждут побед, а если этого не происходит, возникают вопросы. Похоже, сейчас в команде что-то не так. Ему нужно разобраться с этим. Я удивлен, что он публично высказал претензии к Джейдону Санчо. Должно быть, у него на это были свои причины, и он хотел его встряхнуть».

Шерингем также предположил, что Алекс Фергюсон поступил бы в данной ситуации иначе.

«Возможно, в очень исключительном случае. Чем лучше вы можете держать ситуацию внутри [клуба], тем больше у вас контроля. Теперь, когда появились социальные сети, люди могут высказывать свое мнение. Это только усиливает ажиотаж вокруг ситуации. Я удивлен, что так произошло»,– сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

«При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за «МЮ», если бы так поступил. Проявлять себя на тренировках – это минимум». Фостер о конфликте Джейдона с тен Хагом

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13 комментариев

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melmi
Считаю как и с поцелуем Эрмосо , так и эта ситуация -распыляется СМИ и доводится до кипения .
У тренера спросили о непопадании в заявку Санчо . Он корректно , не переходы на личности ответил . По сути начальник сказал , что подчиненный плохо трудится , не проявляет усердия . Работник ( Санчо) публично ответил что не согласен
Где тренер не прав ?
Все по делу
СМИ раздувают скандал из-за ценника футболиста , будь он средним по качествам и цене футболистом , никто бы и не заметил …
Хотя по сути , имхо, Санчо таковым и является футболистом на сегодня
В Бундеслиге играл и имел шикарную статистику, куплен бал как звезда, но время показывает , что игрок не тех дарований и того масштаба чтобы говорить что он звезда
+6
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Muni Klar
мдааа у МЮ реальные проблемы с правым флангом, и Санчо с Антони нужно отправить в Хетафе
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ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг с таким подходом не задержится
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QWertY
Тен Хаг весь прошлый сезон всячески поддерживал Санчу, давал ему шансы. Но ленивец, который и в Дортмунде имел проблемы с дисциплиной, не шибко это оценил. Так что Эрику лучше дать Санче пинка под зад, как он это сделал с Кришти
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llolishe
Раньше в МЮшке обвиняли Магвайра
Сейчас Магвайр не привез гол-нашли Санчу
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Waititi
Возможно у ЭТХ и были причины , но не после таких ужасных матчей, сейчас все в пользу Санчо, а если ЭТХ его выпустит на замену или в старте и он выдаст отличную игру то ЭТХ рискует поехать к КриРо
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Дмитрий Васин
Ответ QWertY
Тен Хаг весь прошлый сезон всячески поддерживал Санчу, давал ему шансы. Но ленивец, который и в Дортмунде имел проблемы с дисциплиной, не шибко это оценил. Так что Эрику лучше дать Санче пинка под зад, как он это сделал с Кришти
Какой хороший подход) Почему в других клубах такого нет. Может проблеме не в игроках, а в тренере. Уже представил, как Гвардиола после 1 провального сезона Грилиша, говорит про него такое.
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Тухель
Тен Хаг просто работает не на МЮ. Вначале получал процент от Аякса, а сейчас посмотрим где продолжит карьеру Санчо. После таких высказываний цена на британца резко упадет и клуб покупатель спокойно может перевести пару млн лысому экономисту за скидочный подгон.
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QWertY
Ответ Дмитрий Васин
Какой хороший подход) Почему в других клубах такого нет. Может проблеме не в игроках, а в тренере. Уже представил, как Гвардиола после 1 провального сезона Грилиша, говорит про него такое.
Да, проблемы во всех тренерах которые были после Фергюсона, а игроки мегатопы, которым не дают играть. Если бы не эти физруки, то МЮ был бы 4кратым обладателем квадрупла, не менее.
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Neron
Ответ Muni Klar
мдааа у МЮ реальные проблемы с правым флангом, и Санчо с Антони нужно отправить в Хетафе
Там, в Хетафе, кстати, есть один очень перспективный паренёк, Мэйсон зовут, понаблюдайте за ним, может он как раз и заменит этих двоих?! Скажем, через годик!)))))))))))
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Muni Klar
Ответ Neron
Там, в Хетафе, кстати, есть один очень перспективный паренёк, Мэйсон зовут, понаблюдайте за ним, может он как раз и заменит этих двоих?! Скажем, через годик!)))))))))))
нет, нас интересуют игроки исключительно из Эредивизии))
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Сикарио
Ответ melmi
Считаю как и с поцелуем Эрмосо , так и эта ситуация -распыляется СМИ и доводится до кипения . У тренера спросили о непопадании в заявку Санчо . Он корректно , не переходы на личности ответил . По сути начальник сказал , что подчиненный плохо трудится , не проявляет усердия . Работник ( Санчо) публично ответил что не согласен Где тренер не прав ? Все по делу СМИ раздувают скандал из-за ценника футболиста , будь он средним по качествам и цене футболистом , никто бы и не заметил … Хотя по сути , имхо, Санчо таковым и является футболистом на сегодня В Бундеслиге играл и имел шикарную статистику, куплен бал как звезда, но время показывает , что игрок не тех дарований и того масштаба чтобы говорить что он звезда
Просто Тен Хаг всем надоел. Физрук не тянет уровень МЮ.
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