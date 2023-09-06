«Удивлен, что тен Хаг высказал претензии к Санчо публично – на это были причины, должно быть. Соцсети лишь усиливают ажиотаж». Шерингем о конфликте в «МЮ»
Тедди Шерингем удивлен публичной критикой Эрика тен Хага в адрес Джейдона Санчо.
После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
«В начале прошлого сезона я сказал, что у Эрика тен Хага самая сложная работа в мировом футболе. Я все еще так считаю, потому что болельщики «Манчестер Юнайтед» ждут побед, а если этого не происходит, возникают вопросы. Похоже, сейчас в команде что-то не так. Ему нужно разобраться с этим. Я удивлен, что он публично высказал претензии к Джейдону Санчо. Должно быть, у него на это были свои причины, и он хотел его встряхнуть».
Шерингем также предположил, что Алекс Фергюсон поступил бы в данной ситуации иначе.
«Возможно, в очень исключительном случае. Чем лучше вы можете держать ситуацию внутри [клуба], тем больше у вас контроля. Теперь, когда появились социальные сети, люди могут высказывать свое мнение. Это только усиливает ажиотаж вокруг ситуации. Я удивлен, что так произошло»,– сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
«При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за «МЮ», если бы так поступил. Проявлять себя на тренировках – это минимум». Фостер о конфликте Джейдона с тен Хагом
Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?
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У тренера спросили о непопадании в заявку Санчо . Он корректно , не переходы на личности ответил . По сути начальник сказал , что подчиненный плохо трудится , не проявляет усердия . Работник ( Санчо) публично ответил что не согласен
Где тренер не прав ?
Все по делу
СМИ раздувают скандал из-за ценника футболиста , будь он средним по качествам и цене футболистом , никто бы и не заметил …
Хотя по сути , имхо, Санчо таковым и является футболистом на сегодня
В Бундеслиге играл и имел шикарную статистику, куплен бал как звезда, но время показывает , что игрок не тех дарований и того масштаба чтобы говорить что он звезда
Сейчас Магвайр не привез гол-нашли Санчу