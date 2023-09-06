«Удивлен, что тен Хаг высказал претензии к Санчо публично – на это были причины, должно быть. Соцсети лишь усиливают ажиотаж». Шерингем о конфликте в «МЮ»

Тедди Шерингем удивлен публичной критикой Эрика тен Хага в адрес Джейдона Санчо.

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«В начале прошлого сезона я сказал, что у тен Хага самая сложная работа в мировом футболе. Я все еще так считаю, потому что болельщики «Манчестер Юнайтед» ждут побед, а если этого не происходит, возникают вопросы. Похоже, сейчас в команде что-то не так. Ему нужно разобраться с этим. Я удивлен, что он публично высказал претензии к . Должно быть, у него на это были свои причины, и он хотел его встряхнуть».

Шерингем также предположил, что поступил бы в данной ситуации иначе.

«Возможно, в очень исключительном случае. Чем лучше вы можете держать ситуацию внутри [клуба], тем больше у вас контроля. Теперь, когда появились социальные сети, люди могут высказывать свое мнение. Это только усиливает ажиотаж вокруг ситуации. Я удивлен, что так произошло»,– сказал бывший нападающий « » в интервью Sky Sports.

«При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за «МЮ», если бы так поступил. Проявлять себя на тренировках – это минимум». Фостер о конфликте Джейдона с тен Хагом

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS