Карвахаль о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Юристы определят, есть ли в этом деле виновный и жертва. Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Даниэль Карвахаль Дженнифер Эрмосо Футбол

Даниэль Карвахаль высказался о скандале с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«В нашем заявлении мы признали, что поведение Рубиалеса было неподобающим. И то, что вы задаете этот вопрос, рассматривая [Эрмосо] как жертву... В конце концов, есть юридические органы, которые рассматривают вопрос о том, действительно ли Дженнифер является жертвой в этом деле, в отношении которого ведется расследование.

Мы остаемся в стороне. Есть люди, которые должны принимать решение, и если в этом деле есть виновный и жертва, это станет известно. Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то, не зная, что произошло на самом деле, потому что на сегодняшний день Дженнифер не подавала никаких жалоб», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

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49 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Нормальное человеческое высказывание без примерки судейского парика
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Игорь Ерофеенков
Карввхаль будет хорошим политиком. Сказал много и одновременно ничего
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Ответ Очки Дани Алвеса
Нормальное человеческое высказывание без примерки судейского парика
Щас и его отменят заодно
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Mohnatiy
Ага, у вас там все всё уже решили, не дожидаясь юристов...
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Liquidozz
Ответ Очки Дани Алвеса
Нормальное человеческое высказывание без примерки судейского парика
Я думаю, что PR отдел ему сформировал. Слишкрм гладко.
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Коэн Варвар
Ответ Игорь Ерофеенков
Карввхаль будет хорошим политиком. Сказал много и одновременно ничего
Зашуганное донельзя западное общество. Из всех, нашелся только один, который высказался, исходя из здравого смысла, да и то предельно осторожно да с оговорками
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MosFzz
Ответ Игорь Ерофеенков
Карввхаль будет хорошим политиком. Сказал много и одновременно ничего
Все он вполне понятно сказал. Цивилизованно. А вот истерика испанского спортивного истеблишмента - средневековье.
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nurlan-zenit
Хоть кто-то высказался, подумав головой.
Спасибо, Дани.
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Усы Годзиллы
Ответ nurlan-zenit
Хоть кто-то высказался, подумав головой. Спасибо, Дани.
Руби, ты?
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Yuriy Chistyakov
В кратком пересказе это звучит так: "Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то, пока нам не скажут, что именно мы должны говорить и как "думать"
Своего мнения нет, а если и есть, то оно засунуто глубоко в
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Gündoğan
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Евгений Шевелёв
Ответ Gündoğan
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хорошая музыка
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Olimjon Nazarov
Карвахал: Может Рубиалес и есть жертва, кто знает? А вдруг это Эрмосо насильно поцеловала Рубиалеса🤣🤣🤣🤣
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Павел павел
надо было ее в опу поцеловать. и нет проблем. а так то уже достало эту тему педалировать. чессслово
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Balt
Ответ Игорь Ерофеенков
Карввхаль будет хорошим политиком. Сказал много и одновременно ничего
Свобода слова она такая. Говори что хочешь, но не только лишь всё. ))
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Рашпель793
Смело. Как бы извиняться не пришлось за такое.
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Леван Сиукаев
и Карвахаль струсил конечно,сказать то что в действитальности думает по этому поводу,но всё же молодец,хотья бы не накинулся как все, коршуном на Рубиалеса.таким образом у Луиса уже есть как минимум два с половиной человека,поддерживающых его: Вуди Аллен,Александр Мостовой и собственно Даниэль Карвахаль.
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Balt
Адекватный ответ на эту набившую оскомину ситуацию. А то вон, у них премьер-министр Испании выше закона и морали по ходу задвигает высокопарно про нанесение вреда целой стране и оскорблении чувств и про то что "всё кончено" в вопросе подчинения женщин мужчинам без решения компетентных в подобных спорах органов.
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ArnoNeputevy
Что-что-что??!!! Он не осудил главного врага человечества Голдстейна-Рубиалеса? По-моему, этот Карвахаль очень сомнительный. Надо его сослать на перевоспитание в "Кастилью": пусть хорошенько подумает над тем, что болтает.
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Сергей
Всё это уже за гранью разума. Очнитесь, мужик бабу поцеловал.
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Жорег Борщофф
Адекватным называют человека, у которого отсутствует собственное мнение? Печально.
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TiNO
Весь мир пока не выскажется, спортс будет каждую цитату сюда постить
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Антон Абызов
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Раздули жабу, только жаба оказалась с гумном.
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Сергей Павлов
Я так и не понимаю, что он сделал то плохого? А если ей и не понравилось, ну так дай пощёчину и все, делов то? Рушить человеку судьбу из-за поцелуя-это полный бред.
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Balt
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Щас и его отменят заодно
Не, в Реале там всё под контролем. У такого клуба PR-служба обычно серьёзная. Но учитывая что это Испания, то ожидать можно всяких приколов. )
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