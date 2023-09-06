Карвахаль о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Юристы определят, есть ли в этом деле виновный и жертва. Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то»

Даниэль Карвахаль высказался о скандале с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«В нашем заявлении мы признали, что поведение Рубиалеса было неподобающим. И то, что вы задаете этот вопрос, рассматривая [Эрмосо] как жертву... В конце концов, есть юридические органы, которые рассматривают вопрос о том, действительно ли Дженнифер является жертвой в этом деле, в отношении которого ведется расследование.

Мы остаемся в стороне. Есть люди, которые должны принимать решение, и если в этом деле есть виновный и жертва, это станет известно. Мы не можем заранее занимать чью-то сторону или осуждать кого-то, не зная, что произошло на самом деле, потому что на сегодняшний день Дженнифер не подавала никаких жалоб», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

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