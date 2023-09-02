Премьер-министр Испании осудил Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо: «Нельзя представлять страну и в то же время причинять ей вред своим поведением. Испания – феминистское государство»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Политика Дженнифер Эрмосо Футбол

Премьер-министр Испании осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Я уверен, что многие люди спрашивают себя: «Нанесло ли это ущерб внешнему имиджу Испании?» Нельзя стремиться представлять Испанию и в то же время причинять Испании вред своим поведением и речами, которые оскорбляют нас и которые не отражают наше мнение. 

Испанию отражают образцовая реакция игроков национальной сборной и впечатляющая реакция испанского общества, которое вместе с нами сказало: «Все кончено». И это «все кончено» подразумевает последствия, в том числе и для лидеров, которые были вовлечены в эти прискорбные события.

Испания – феминистская страна, где живет огромное множество женщин, которые решили никогда больше не подчиняться мужчинам, своим парням, мужьям, боссам, президентам спортивных федераций. Все кончено», – сказал Педро Санчес. 

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49 комментариев

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Gündoğan
Блин гребанный простой поцелуй на эмоциях, неужели больше проблем нет в мире?
+60
-7
+53
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Chexonte
Судя по последнему предложению - совсем йобобо
+43
0
+43
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Хитон
Кто последний выскажется об этом поцелуе, тот лох
+36
-2
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Семён Жуйло
Испания – феминистская страна. Вот точка и поставлена. Пусть трепещут испанские мачо.
+16
-1
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Sv1ft
Им самим не надоело? Тема начала глохнуть, надо снова поднимать её в топы.
+15
-1
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Bartez1986
Терюшков нервно курит в сторонке. Тут прям бинго
+14
-1
+13
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Игорь Хвостов
Последний абзац - эталон абсурда
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Егор Коренев
в этом и проблема, что феминистская
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Гусеконь
феминизм это когда ржут в автобусе, а потом им объясняют, что их жутко оскорбили?
+6
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Eric_Cartman
Ответ Gündoğan
Блин гребанный простой поцелуй на эмоциях, неужели больше проблем нет в мире?
В том-то и дело, что отвлекают от той же восточной Европы
+8
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Balt
"Испанию отражают образцовая реакция игроков национальной сборной и впечатляющая реакция испанского общества, которое вместе с нами сказало: «Все кончено». И это «все кончено» подразумевает последствия, в том числе и для лидеров, которые были вовлечены в эти прискорбные события. Испания – феминистская страна, где живет огромная толпа женщин, которые решили никогда больше не подчиняться мужчинам, своим парням, мужьям, боссам, президентам спортивных федераций. Все кончено»"

Испания - феминистская страна? Ну дела.
В Испании у женщин до сих пор никаких прав, возможностей? На работу не берут и бизнесом не дают заниматься, образование высшее не дают, камнями закидывают, и всем подряд разрешается лапать, приставать? А поцелуй Рубиалеса стал концом эпохи патриархата и харрасмента, последней каплей в угнетении женщин и теперь валом прав и свобод дадут и всех под защиту поставят? А чего ж премьер-министр тогда не женщина раз феминисткая страна? В Испании уже давно по-моему женщины имеют множество прав. Уже не начало 20 века далеко. А что касается различного рода харрасментов и приставаний, то таких Рубиалесов которые полапать любят не проконтролируешь всех до единого как ни крути. Только вот адекватных мужчин запугивают, ведь мерзавцам каким-нибудь ничего не страшно ибо им по бую. Но причём тут феминизм-то? Вы там вообще с ума уже что ли сошли? Нафига этот случай с Рубиалесом раздувать до масштаба всей страны и катить безапелляционно бочку на всех мужчин выставляя их по умолчанию под одну гребёнку как угнетателей и женоненавистников? Такое ощущение что играют в игру которой не знают.
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Yotsumi Naka
Испания уже давно не феминисткая , а фемофашисткая страна . Один закон о СБН , люто дискриминирующий мужчин , чего стоит
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Hong Kil
В смысле, бабское?!
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wonderwall
Ответ Bartez1986
Терюшков нервно курит в сторонке. Тут прям бинго
Я вообще удивляюсь,когда комментарии некоторых наших политиков обсуждают,будто у нас не страна,а палата шизофреников,но когда читаешь комментарии некоторых западных политиков ,то понимаешь,что абсолютно всё то же самое и там : желание быть в центре внимания,угодить повестке и тогда далее
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okkervil
Феминистское государство?
Сильное заявление.
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Вадим flanec
Испания - феминистское государство? Вопросов больше нет, всё ясно.
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summer-winter
Рубиалесу терпения. Сумасшедшая компания идёт против человека, и именно кто-то заставляет всех говорить именно в таком ключе, его просто хотят заставить уйти сломав психологически, это очень жестоко, и казалось бы никакой реакции изначально и не было, просто какие-то сумасшедшие люди, которым место в психиатрической больнице, дали команду фас.
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Glukinho
Ответ Maturmalai
но пока мы на месте российских мужиков, то безоговорочно поддерживаем президента, партию и правительство.
колбаса топор полёт
сено тряпка Геродот
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ДнепрЧемпион1983
Ага, нерасистское и феминистское. Мы постараемся поверить
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kutavlik
Ага, т.е., если бы Эрмосо поцеловала Рубиалеса - то все ОК????
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Оригинальный Ник
Хорошо живут в Испании, раз премьеру больше заняться нечем
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Dexter Morgan
Ответ Yotsumi Naka
Испания уже давно не феминисткая , а фемофашисткая страна . Один закон о СБН , люто дискриминирующий мужчин , чего стоит
Для европейских стран в порядке вещей кого-то угнетать. Меняются только способы угнетения.
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Born is the King
Испания страна баб, если говорить нормально по его словам. Позор испанским мужикаи ,что стали куколдамт
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Фут.Боль
Тогда и премьер-министром должна быть женщина, а то не логично как-то.
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Garikus89
Думаю, мсье премьер-министра стоит отменить, потому что этот мужлан позволил себе говорить за всех женщин. А если какие-то женщины хотят зависеть от каких-то мужчин? М? Об этом подумал??!! Этого тоже в отставку!
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