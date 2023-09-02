Премьер-министр Испании осудил Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо: «Нельзя представлять страну и в то же время причинять ей вред своим поведением. Испания – феминистское государство»

Премьер-министр Испании осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Я уверен, что многие люди спрашивают себя: «Нанесло ли это ущерб внешнему имиджу Испании?» Нельзя стремиться представлять Испанию и в то же время причинять Испании вред своим поведением и речами, которые оскорбляют нас и которые не отражают наше мнение.

Испанию отражают образцовая реакция игроков национальной сборной и впечатляющая реакция испанского общества, которое вместе с нами сказало: «Все кончено». И это «все кончено» подразумевает последствия, в том числе и для лидеров, которые были вовлечены в эти прискорбные события.

Испания – феминистская страна, где живет огромное множество женщин, которые решили никогда больше не подчиняться мужчинам, своим парням, мужьям, боссам, президентам спортивных федераций. Все кончено», – сказал Педро Санчес.

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