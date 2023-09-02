Премьер-министр Испании осудил Рубиалеса за поцелуй с Эрмосо: «Нельзя представлять страну и в то же время причинять ей вред своим поведением. Испания – феминистское государство»
Премьер-министр Испании осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
«Я уверен, что многие люди спрашивают себя: «Нанесло ли это ущерб внешнему имиджу Испании?» Нельзя стремиться представлять Испанию и в то же время причинять Испании вред своим поведением и речами, которые оскорбляют нас и которые не отражают наше мнение.
Испанию отражают образцовая реакция игроков национальной сборной и впечатляющая реакция испанского общества, которое вместе с нами сказало: «Все кончено». И это «все кончено» подразумевает последствия, в том числе и для лидеров, которые были вовлечены в эти прискорбные события.
Испания – феминистская страна, где живет огромное множество женщин, которые решили никогда больше не подчиняться мужчинам, своим парням, мужьям, боссам, президентам спортивных федераций. Все кончено», – сказал Педро Санчес.
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Испания - феминистская страна? Ну дела.
В Испании у женщин до сих пор никаких прав, возможностей? На работу не берут и бизнесом не дают заниматься, образование высшее не дают, камнями закидывают, и всем подряд разрешается лапать, приставать? А поцелуй Рубиалеса стал концом эпохи патриархата и харрасмента, последней каплей в угнетении женщин и теперь валом прав и свобод дадут и всех под защиту поставят? А чего ж премьер-министр тогда не женщина раз феминисткая страна? В Испании уже давно по-моему женщины имеют множество прав. Уже не начало 20 века далеко. А что касается различного рода харрасментов и приставаний, то таких Рубиалесов которые полапать любят не проконтролируешь всех до единого как ни крути. Только вот адекватных мужчин запугивают, ведь мерзавцам каким-нибудь ничего не страшно ибо им по бую. Но причём тут феминизм-то? Вы там вообще с ума уже что ли сошли? Нафига этот случай с Рубиалесом раздувать до масштаба всей страны и катить безапелляционно бочку на всех мужчин выставляя их по умолчанию под одну гребёнку как угнетателей и женоненавистников? Такое ощущение что играют в игру которой не знают.
Сильное заявление.
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