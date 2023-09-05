Вальдано о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Немыслимо, что глава федерации может жить в отрыве от реальности. Это будто Иуда поцеловал сам себя»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Хорхе Вальдано сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Хорхе Вальдано поделился мнением о скандале с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

– Мужской футбол и его экосистема способны породить даже Луиса Рубиалеса...

– Немыслимо, что глава федерации может жить в отрыве от реальности и из-за такой глупости свести на нет историческую победу. Он подставил сам себя, это будто Иуда поцеловал сам себя. 

Если говорить о мужестве, которое с первой минуты проявили футболистки, то создается ощущение, что сильный пол – это они. В футболе есть что-то примитивное, что мы никак не можем оставить в прошлом... Не хватает смелости. Нам не хватает прославленного храбреца, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.

Поцелуй Иуды – эпизод Евангелия, считающийся символом предательства. Согласно авторам Евангелия, Иуда Искариот указал страже на Иисуса Христа, поцеловав его ночью в Гефсиманском саду после моления о чаше.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Марков
Согласен, заслуживает места в одном ряду с Иудой, Дартом Вейдером, Лектером Ганнибалом, Волан-де-Мортом, Сауроном и австрийским художником
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чеширский Кот
Капец,вы там все кукухой поехали?)
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
История с Рубиалесом , это тест на соевость мозга.
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Алексей Марков
Согласен, заслуживает места в одном ряду с Иудой, Дартом Вейдером, Лектером Ганнибалом, Волан-де-Мортом, Сауроном и австрийским художником
Графа Дракулу забыл добавить и Джека-потрошителя.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это уже клиника. Ни у какой же библейский завет этот мужик попрал? Западный мир тяжело болен. Очень тяжело.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Вальдано о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: "Это немыслимо. Мужчина поцеловал женщину. Куда катится этот мир? Это просто чудовищное преступление, неотличимое от того, что творили Гитлер, Сталин, Пол Пот и африканские людоеды вроде Бокассы".
Холокост - это детские игрушки по сравнению с поступком Рубиалеса.
Испанка, мировые войны, голод, диктаторские режимы, природные катаклизмы, вымирание динозавров - все это забывается.

НО это поцелуйное зло не забудется и останется НАВСЕГДА в наших сердцах и в памяти наших потомков.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sweeet
"Если говорить о мужестве, которое с первой минуты проявили футболистки, то создается ощущение, что сильный пол – это они."
Футболистки мужественно изображали радость в автобусе, но внутри был мрак от изнасилования, кромешная апатия...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Это уже распад мозга какой то...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
а можно уточнить, как он представляет себе самозасос Иуды ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Little-lawyer
Испанцы, конечно, славятся своей инквизицией)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Бразаускас
какой Иуда? Они там совсем долбанулись? Такое ощущение, что на Рубиалеса давно зуб точили, да и ухватились за первый попавший мало-мальски перспективный повод
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Евгений Шазиев
Кстати, заметьте, что в потоке бесполезных новостей об этом поцелуе, ни разу не было новости о реакции её парня/мужа. А это первые лица, которые обладают патентом на собственность женского тела. Больше всего шумят разные левые вальданы.
Она лесбиянка небось.Где-то в инете читал,что с Путельяс мутки какие-то
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Baltik_
Да сожгите вы его уже, наконец. Чего мужик мучается.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jdrk
Какой же бред я сейчас прочитал….
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Уже и религию привязали, это что за Черное Зеркало новый сезон?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рука Ноги
Они там точно замутили игру - "кто последним выскажется, тот козёл".
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiNO
На кой черт сюда постить каждый чих по этой теме, которая уже всех одолела?
Спортс, вы бы лучше вторую лигу освещали, или ФНЛ хотя бы. Сколько внимания этой теме, которая нас никак не касается...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УралСила
Ответ Алексей Марков
Согласен, заслуживает места в одном ряду с Иудой, Дартом Вейдером, Лектером Ганнибалом, Волан-де-Мортом, Сауроном и австрийским художником
Кстати, Густава Климта обвиняли в совращении несовершеннолетних моделей. Это к слову об австрийском художнике.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Женщины проявили мужество 🤦‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Эрмосо может легко отмстить Рубиалесу, поцеловав его в ответ. А вся женская сборная Испании может зацеловать его до смерти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МеняИгнорируетСпортс
У меня такое ощущение, что его так сильно хотели сместить, что искали просто повод. Я уж лучше приму, что он реально всех достал, чем то, что люди настолько могли поехать кукухой. Это какие-то подковерные игры другого уровня бытия.
И все быстро как-то забыли, как футболистки ржали над этим поцелуем. Которые потом с апломбом защищали свою подружку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Kovaleva
"Мужской футбол и его экосистема способны породить даже Луиса Рубиалеса".

Автор вопроса точно профессиональный журналист? Что это за ужасная формулировка "породить даже", подразумевающая, что Рубиалес какой-то монстр.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Кавазашвили сама адекватность по сравнению с этим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barcelona Forever
Как бы сказал полицейский с Рублёвки:
- Де*** б****
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
All These Things I Hate
Ответ Алексей Марков
Согласен, заслуживает места в одном ряду с Иудой, Дартом Вейдером, Лектером Ганнибалом, Волан-де-Мортом, Сауроном и австрийским художником
там Дед в штатах несовершеннолетнюю поцеловал и за грудь потрогал - ему есть место в этом списке 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий