Вальдано о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Немыслимо, что глава федерации может жить в отрыве от реальности. Это будто Иуда поцеловал сам себя»
Хорхе Вальдано поделился мнением о скандале с Луисом Рубиалесом.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
– Мужской футбол и его экосистема способны породить даже Луиса Рубиалеса...
– Немыслимо, что глава федерации может жить в отрыве от реальности и из-за такой глупости свести на нет историческую победу. Он подставил сам себя, это будто Иуда поцеловал сам себя.
Если говорить о мужестве, которое с первой минуты проявили футболистки, то создается ощущение, что сильный пол – это они. В футболе есть что-то примитивное, что мы никак не можем оставить в прошлом... Не хватает смелости. Нам не хватает прославленного храбреца, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.
Поцелуй Иуды – эпизод Евангелия, считающийся символом предательства. Согласно авторам Евангелия, Иуда Искариот указал страже на Иисуса Христа, поцеловав его ночью в Гефсиманском саду после моления о чаше.
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Холокост - это детские игрушки по сравнению с поступком Рубиалеса.
Испанка, мировые войны, голод, диктаторские режимы, природные катаклизмы, вымирание динозавров - все это забывается.
НО это поцелуйное зло не забудется и останется НАВСЕГДА в наших сердцах и в памяти наших потомков.
Футболистки мужественно изображали радость в автобусе, но внутри был мрак от изнасилования, кромешная апатия...
Спортс, вы бы лучше вторую лигу освещали, или ФНЛ хотя бы. Сколько внимания этой теме, которая нас никак не касается...
И все быстро как-то забыли, как футболистки ржали над этим поцелуем. Которые потом с апломбом защищали свою подружку.
Автор вопроса точно профессиональный журналист? Что это за ужасная формулировка "породить даже", подразумевающая, что Рубиалес какой-то монстр.
- Де*** б****