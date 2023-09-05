Вальдано о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Немыслимо, что глава федерации может жить в отрыве от реальности. Это будто Иуда поцеловал сам себя»

Хорхе Вальдано поделился мнением о скандале с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

– Мужской футбол и его экосистема способны породить даже ...

– Немыслимо, что глава федерации может жить в отрыве от реальности и из-за такой глупости свести на нет историческую победу. Он подставил сам себя, это будто Иуда поцеловал сам себя.

Если говорить о мужестве, которое с первой минуты проявили футболистки, то создается ощущение, что сильный пол – это они. В футболе есть что-то примитивное, что мы никак не можем оставить в прошлом... Не хватает смелости. Нам не хватает прославленного храбреца, – сказал бывший игрок сборной Аргентины.

Поцелуй Иуды – эпизод Евангелия, считающийся символом предательства. Согласно авторам Евангелия, Иуда Искариот указал страже на Иисуса Христа, поцеловав его ночью в Гефсиманском саду после моления о чаше.

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