Капитаны сборной Испании осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой: «Наш футбол должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия»

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Капитаны сборной Испании осудили поведение Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Капитаны мужской сборной Испании (Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта, Родри и Марко Асенсио) выступили на пресс-конференции, зачитав заявление от имени всей команды.

«Игроки национальной команды хотят затронуть несколько вопросов, касающихся последних событий, которые нанесли ущерб имиджу испанского футбола:

– Прежде всего, мы хотим еще раз выразить нашу гордость и наши самые искренние поздравления женской национальной сборной с титулом чемпионов мира. Историческая веха, наполненная смыслом, которая ознаменует собой «до» и «после» в испанском женском футболе, вдохновив многих женщин бесценной победой. По этой причине мы хотим выразить сожаление и солидарность с игроками, которые увидели, что их успех был омрачен.

– Мы хотим выступить против того, что считаем неприемлемым, против поведения мистера Рубиалеса, который не оправдал ожиданий учреждения, которое он представляет.

– Мы твердо и четко стоим на стороне ценностей, которые олицетворяет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия и должен подавать пример поведения как на поле, так и за его пределами.

– С сегодняшнего дня нам предстоит сконцентрироваться на будущем испанского футбола в рамках отборочного турнира Евро-2024 и провести матчи против Грузии и Кипра. Мы хотели бы, чтобы отныне мы могли сосредоточиться на спортивных вопросах, учитывая актуальность стоящих перед нами задач», – говорится в заявлении футболистов.

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47 комментариев

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Аморалинни
Как же они боятся говорить то, что расходится с линией партии))
Свобода слова в Европе она такая
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-6
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Rus Donskoy
😵 🤢 🤮 тошно от всего этого
+19
-3
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факты про футбол
Хватит уже писать про эту тему!
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Геннадий Тёкин
"Свобода слова" во всей красе!
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trashbox
Блин, ну просто временами Постановлений Пленумов ЦК КПСС пахнет неимоверно от этого всего.
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Grime Font
мората капитан?! как плакса с ментальными проблемами может быть капитаном сборной?
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Tornado S
позорники
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NikoVinkovic
Ладно уважение - возможно неуважение к личному пространству человека действительно можно инкриминировать этому Рубиалесу.
Но при чём здесь весь остальной маразм? Как поступок Рубиалеса связан с не-инклюзивностью и не-разнообразием? Понятно, что текст им написали на бумажке, но можно хотя бы попытаться вчитаться в то, что говоришь?

Рубиалес совершил дебильный поступок, но из-за такой идиотской аргументации его противников у Рубиалеса логичным образом появляются защитники.
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qwaza
Тряпки!
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Uragan Boy
🤡
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Grigoriy Kor
Футболу плевать чье поведение капитаны сборной Испании осудили. Устроили какую-то игру престолов околофутбольную. Через пару лет эти граждане так же будут высказываться в поддержку гомосексуалистов, клоунов и белых ходаков.

Немцы тоже много не по делу начали высказываться. То футболки, то публичные заявления. Теперь о "в футболе побеждают всегда немцы" не говорят. Забавный оксюморон
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Собиратель хаоса
Ответ Gravdaar Iyaad
Молодцы, гиспаши Испоганили событие первого взятого кубка ЧМ. Теперь эта победа будет ассоциироваться с т.н. сексизмом
Какая победа? Кто-нибудь про нее помнит уже?)
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CHELSEA_2008
А причём тут разнообразие? 🤦🏻‍♂️ Или так, ради пиара упомянули?)
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Gravdaar Iyaad
Молодцы, гиспаши
Испоганили событие первого взятого кубка ЧМ. Теперь эта победа будет ассоциироваться с т.н. сексизмом
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ArnoNeputevy
Разнообразия? В смысле - для разнообразия надо было её не поцеловать, а... а что?
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prus_3
Шпаньской футбол - двигатель инклюзивности.
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Собиратель хаоса
Ответ Axs Men
Ты бы был счастлив если твою жену засосал какой то мужик? Что с вами не так, зачем вы приплеоаете это все
Если бы муж Эрмосо набил Рубиалесу фейс, то большинство местных юзеров его не только бы не осудили, но и возможно поддержали. Здесь мало кто спорит, что Рубиалес неправ. Но люди встают на его сторону, потому что видят фальшь за всеми этими обвинениями. Как человека уже месяц травят за мелкий проступок, который он учудил на эмоциях и за который извинился.
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All These Things I Hate
Ответ Axs Men
Действительно, что в этом такого - засосал посторонюю девушку. Кстати дай жены номер, ты вижу настоящий мужик, не то что гейропейцы
так девка не против была, даже рада
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Pavelaznaurov
Как же это все мерзко—— их всех запугала пресса…мущинки…и это бравые мачо испанцы?????? Слизь(((
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xakk
Ответ real19024ver
Ты о чем вообще? Этого чудака за старые косяки стоило уволить лет 5 назад, о чем периодически намёками говорят в интервью сами игроки. Тут все сказано прозрачно и адекватно. Советую чуть больше интересоваться темой, а не 15ти рублями, чтобы делать адекватные выводы, а не штамповать лозунги рандомом
видео не видел, как эти ущемленные и оскорбленные футболистки поцелую радовались в автобусе
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Гамарджоба Генацвале
Зачитав заявление от имени феминисток, так как Испания - это феминистская страна.
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Сергей Никитин
Смешной бред.
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Михаил Бузняков
Мужика бы засосал,вообще все норм было бы)
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Очевидное невероятное
фуу мыши
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Собиратель хаоса
Вероятно, капитаны сборной Эстонии? Там уже месяц прошел. Долго же формулировали позицию.
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