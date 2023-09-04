Капитаны сборной Испании осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой: «Наш футбол должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия»

Капитаны сборной Испании осудили поведение Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Капитаны мужской сборной Испании ( , , и ) выступили на пресс-конференции, зачитав заявление от имени всей команды.

«Игроки национальной команды хотят затронуть несколько вопросов, касающихся последних событий, которые нанесли ущерб имиджу испанского футбола:

– Прежде всего, мы хотим еще раз выразить нашу гордость и наши самые искренние поздравления женской национальной сборной с титулом чемпионов мира. Историческая веха, наполненная смыслом, которая ознаменует собой «до» и «после» в испанском женском футболе, вдохновив многих женщин бесценной победой. По этой причине мы хотим выразить сожаление и солидарность с игроками, которые увидели, что их успех был омрачен.

– Мы хотим выступить против того, что считаем неприемлемым, против поведения мистера , который не оправдал ожиданий учреждения, которое он представляет.

– Мы твердо и четко стоим на стороне ценностей, которые олицетворяет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия и должен подавать пример поведения как на поле, так и за его пределами.

– С сегодняшнего дня нам предстоит сконцентрироваться на будущем испанского футбола в рамках отборочного турнира Евро-2024 и провести матчи против Грузии и Кипра. Мы хотели бы, чтобы отныне мы могли сосредоточиться на спортивных вопросах, учитывая актуальность стоящих перед нами задач», – говорится в заявлении футболистов.

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