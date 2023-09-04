Капитаны сборной Испании осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой: «Наш футбол должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия»
Капитаны сборной Испании осудили поведение Луиса Рубиалеса.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Капитаны мужской сборной Испании (Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта, Родри и Марко Асенсио) выступили на пресс-конференции, зачитав заявление от имени всей команды.
«Игроки национальной команды хотят затронуть несколько вопросов, касающихся последних событий, которые нанесли ущерб имиджу испанского футбола:
– Прежде всего, мы хотим еще раз выразить нашу гордость и наши самые искренние поздравления женской национальной сборной с титулом чемпионов мира. Историческая веха, наполненная смыслом, которая ознаменует собой «до» и «после» в испанском женском футболе, вдохновив многих женщин бесценной победой. По этой причине мы хотим выразить сожаление и солидарность с игроками, которые увидели, что их успех был омрачен.
– Мы хотим выступить против того, что считаем неприемлемым, против поведения мистера Рубиалеса, который не оправдал ожиданий учреждения, которое он представляет.
– Мы твердо и четко стоим на стороне ценностей, которые олицетворяет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия и должен подавать пример поведения как на поле, так и за его пределами.
– С сегодняшнего дня нам предстоит сконцентрироваться на будущем испанского футбола в рамках отборочного турнира Евро-2024 и провести матчи против Грузии и Кипра. Мы хотели бы, чтобы отныне мы могли сосредоточиться на спортивных вопросах, учитывая актуальность стоящих перед нами задач», – говорится в заявлении футболистов.
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Но при чём здесь весь остальной маразм? Как поступок Рубиалеса связан с не-инклюзивностью и не-разнообразием? Понятно, что текст им написали на бумажке, но можно хотя бы попытаться вчитаться в то, что говоришь?
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