Холанд забил 52 гола за сезон – больше всех в топ-лигах. Мбаппе – 2-й, Левандовски – 3-й, Кейн – 4-й

Эрлинг Холанд лидирует по голам за сезон-2022/23 среди участников топ-лиг Европы.

Нападающий забил за « » 52 мяча во всех турнирах за 53 матча и стал лучшим бомбардиром.

Второе место среди выступающих в ведущих европейских лигах футболистов занял из « » – 41 мяч.

За ним идут из «Барселоны» (33) и из « » (32).

(« »), (« ») и Александр Ляказетт («Лион») отметились 31 голом.

У Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») по 30 голов.