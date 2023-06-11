Холанд забил 52 гола за сезон – больше всех в топ-лигах. Мбаппе – 2-й, Левандовски – 3-й, Кейн – 4-й

Теги Лион ПСЖ Карим Бензема Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Наполи Тоттенхэм Роберт Левандовски Александр Ляказетт Харри Кейн Мохамед Салах Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд лидирует по голам за сезон-2022/23 среди участников топ-лиг Европы.

Нападающий забил за «Манчестер Сити» 52 мяча во всех турнирах за 53 матча и стал лучшим бомбардиром.

Второе место среди выступающих в ведущих европейских лигах футболистов занял Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – 41 мяч.

За ним идут Роберт Левандовски из «Барселоны» (33) и Харри Кейн из «Тоттенхэма» (32).

Виктор ОсимхенНаполи»), Карим БенземаРеал») и Александр Ляказетт («Лион») отметились 31 голом.

У Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») по 30 голов.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Вроде результат шикарный, но именно в такие моменты еще больше начинаешь восхищаться Суаресом:))

53 матча, 62 гола, 25 голевых в сезоне 15/16 , даже в 3ку на ЗМ не включили:))
+69
-15
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Когда уже Францию перестанут к топ-лигам причислять? У них ни успехов в Еврокубках никаких, а по таблице коэффициентов УЕФА уже ниже Нидерландов. Есть топ-4, а потом уже с большим отставанием Франция/Португалия/Нидерланды, далее все остальные
+39
-6
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Мбаппе конечно с карьерой сам драму устроил. Наследник Пеле, в 19 лет стал ЧМ, звали в ведущие клубы мира. Теперь год за годом вылетает из ЛЧ, проигрывает ЗБ и ЗМ. Деньги самое главное, да Килиан?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ VERBLYUD
Холанд провалил все финалы и полуфиналы сезона: Финал Суперкубка Англии против Ливерпуля - 0+0 Полуфинал Кубка Англии - 0+0 Финал Кубка Англии - 0+0 В 2-х полуфиналах ЛЧ - 0+0 Финал ЛЧ - 0+0 По оценкам в этих матчах он был одним из худших Пока что Холанд не игрок больших матчей
Месси бы за такое уничтожили:)😀
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ашот Растовщик
Ответ VERBLYUD
Самая большая насмешка над футбольным миром - это ЗМ-2013, голосование которого продлили специально для кришти
кто о чем, а фанат Месси всегда припомнит Криштиану 😒
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
Салах, конечно, держит планку который год уже) молодец
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Ответ Alex Rhea
Когда уже Францию перестанут к топ-лигам причислять? У них ни успехов в Еврокубках никаких, а по таблице коэффициентов УЕФА уже ниже Нидерландов. Есть топ-4, а потом уже с большим отставанием Франция/Португалия/Нидерланды, далее все остальные
а вот месси ушел, и перестанут. По факту, он играл в седьмой лиге Европы)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пирс Морган
По конец сезона соперники нашли антидот)
В суперкубке с Ливерпулем тоже все так думали
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Нужно учиться писать небанальные комментарии, тогда плюсиков будет больше
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ VERBLYUD
В ключевых матчах в борьбе за Требл он был одним из худших. Без него Сити спокойно брал АПЛ и доходил до полуфиналов ЛЧ. Как оказалось, без него они даже Требл могут выиграть)
да да я понял, к чему ты клониш. как говорится вы персофаны никогда не будете сытыми )))
дайте мне дайте, еше больше БОЛЬШЕ
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ VERBLYUD
топ-5 - это историческое понятие. Только Англия, Испания, Франция, Германия и Италия становились чемпионами мира из Европы.
Как это с лигой связано?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Чехов
Ответ Этот Райола хочет денег
Мбаппе конечно с карьерой сам драму устроил. Наследник Пеле, в 19 лет стал ЧМ, звали в ведущие клубы мира. Теперь год за годом вылетает из ЛЧ, проигрывает ЗБ и ЗМ. Деньги самое главное, да Килиан?
Это по идее ваши ожидания, а человек просто удовольствие получает)деньги текут, от того что он ПСЖ менее крутым как игрок он не стал, все также большинство защитников возит и в ЛЧ в том числе, в финале ЧМ трешку положил, а вот где Холланд был вчера, который 53 мяча забил?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Этот Райола хочет денег
Мбаппе конечно с карьерой сам драму устроил. Наследник Пеле, в 19 лет стал ЧМ, звали в ведущие клубы мира. Теперь год за годом вылетает из ЛЧ, проигрывает ЗБ и ЗМ. Деньги самое главное, да Килиан?
Согласен, сам себе палку в колесо засунул
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yas 13
Ответ VERBLYUD
Так Сити выиграл ЛЧ и Кубок Англии без его участия, а АПЛ они и так брали на расслабоне)
Лучший бомбардир ЛЧ, 3 гола в кубке. 36+8 в АПЛ, которую невозможно взять на расслабоне.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ VERBLYUD
Холанд провалил все финалы и полуфиналы сезона: Финал Суперкубка Англии против Ливерпуля - 0+0 Полуфинал Кубка Англии - 0+0 Финал Кубка Англии - 0+0 В 2-х полуфиналах ЛЧ - 0+0 Финал ЛЧ - 0+0 По оценкам в этих матчах он был одним из худших Пока что Холанд не игрок больших матчей
Фанатики Месси уже начали кампанию против Холланда я смотрю

Холланд лучший бомбардир ЛЧ
Холланд лучший бомбардир АПЛ
Холланд побил исторический рекорд АПЛ по голам за сезон
Холланд победитель ЛЧ
Холанд победитель АПЛ
Холланд победитель КА
Холланд лучший игрок АПЛ сезона 22/23
Это 100% Золотой мяч
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ RealJon
я не понимаю эти притензии, человек забил 52 голов, а что нужно теперь вычеркнуть эти заслуги за сезон изза пару игр? странные вы ребята
В ключевых матчах в борьбе за Требл он был одним из худших. Без него Сити спокойно брал АПЛ и доходил до полуфиналов ЛЧ. Как оказалось, без него они даже Требл могут выиграть)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ VERBLYUD
Холанд провалил все финалы и полуфиналы сезона: Финал Суперкубка Англии против Ливерпуля - 0+0 Полуфинал Кубка Англии - 0+0 Финал Кубка Англии - 0+0 В 2-х полуфиналах ЛЧ - 0+0 Финал ЛЧ - 0+0 По оценкам в этих матчах он был одним из худших Пока что Холанд не игрок больших матчей
ну пеший-то вообще в плей-офф ЛЧ набрал по системе гол+пас "zero", но это не мешает его глорам требовать ЗМ🤣
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arbyz448
Ответ VERBLYUD
Холанд провалил все финалы и полуфиналы сезона: Финал Суперкубка Англии против Ливерпуля - 0+0 Полуфинал Кубка Англии - 0+0 Финал Кубка Англии - 0+0 В 2-х полуфиналах ЛЧ - 0+0 Финал ЛЧ - 0+0 По оценкам в этих матчах он был одним из худших Пока что Холанд не игрок больших матчей
почему не вспоминаешь ключевой матч за чемпионство против Арсенала? там 1+2
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася И
Ответ VERBLYUD
В ключевых матчах в борьбе за Требл он был одним из худших. Без него Сити спокойно брал АПЛ и доходил до полуфиналов ЛЧ. Как оказалось, без него они даже Требл могут выиграть)
без него сити летал в плейофф!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ rigobersong
Месси бы за такое уничтожили:)😀
Месси:
Финал ЧМ - дубль, лучший игрок матча
полуфинал ЧМ - гол+пас, лучший игрок матча
Финал суперкубка франции - победный гол, лучший игрок матча
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Ашот Растовщик
если Холланду не дадут ЗМ, это будет самая большая насмешка над всем футбольным миром
Самая большая насмешка над футбольным миром - это ЗМ-2013, голосование которого продлили специально для кришти
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ VERBLYUD
Холанд провалил все финалы и полуфиналы сезона: Финал Суперкубка Англии против Ливерпуля - 0+0 Полуфинал Кубка Англии - 0+0 Финал Кубка Англии - 0+0 В 2-х полуфиналах ЛЧ - 0+0 Финал ЛЧ - 0+0 По оценкам в этих матчах он был одним из худших Пока что Холанд не игрок больших матчей
я не понимаю эти притензии, человек забил 52 голов, а что нужно теперь вычеркнуть эти заслуги за сезон изза пару игр?
странные вы ребята
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Ашот Растовщик
если Холланду не дадут ЗМ, это будет самая большая насмешка над всем футбольным миром
насмешка была когда Месси отдали вместо Левандовски, Севйдер, Неймар Иньеста, Ван Дейк..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ RealJon
блин, чтобы не было нужно брать Кейна в Реал. Нельзя отказаться от сезона подождав Мбаппе к 24му году А что если, Эти арабы принципиально предложат ЗП 100млн в год, а кто гарантирует что он не согласится
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Хороший показатель. Но не рекордный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий