Холанд забил 52 гола за сезон – больше всех в топ-лигах. Мбаппе – 2-й, Левандовски – 3-й, Кейн – 4-й
Эрлинг Холанд лидирует по голам за сезон-2022/23 среди участников топ-лиг Европы.
Нападающий забил за «Манчестер Сити» 52 мяча во всех турнирах за 53 матча и стал лучшим бомбардиром.
Второе место среди выступающих в ведущих европейских лигах футболистов занял Килиан Мбаппе из «ПСЖ» – 41 мяч.
За ним идут Роберт Левандовски из «Барселоны» (33) и Харри Кейн из «Тоттенхэма» (32).
Виктор Осимхен («Наполи»), Карим Бензема («Реал») и Александр Ляказетт («Лион») отметились 31 голом.
У Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») по 30 голов.
53 матча, 62 гола, 25 голевых в сезоне 15/16 , даже в 3ку на ЗМ не включили:))
дайте мне дайте, еше больше БОЛЬШЕ
Холланд лучший бомбардир ЛЧ
Холланд лучший бомбардир АПЛ
Холланд побил исторический рекорд АПЛ по голам за сезон
Холланд победитель ЛЧ
Холанд победитель АПЛ
Холланд победитель КА
Холланд лучший игрок АПЛ сезона 22/23
Это 100% Золотой мяч
Финал ЧМ - дубль, лучший игрок матча
полуфинал ЧМ - гол+пас, лучший игрок матча
Финал суперкубка франции - победный гол, лучший игрок матча
странные вы ребята