Семак о «Зените»: «Не помешали бы 1-2 игрока, чтобы усилить атаку. Главное – соответствие их уровня нашим амбициям»

Сергей Семак высказал свои пожелания относительно новых трансферов.

– Вчера Александр Иванович Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать кто это, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

– На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами знаете. Это все новости, которые есть о наших новичках. В скором времени вы услышите от него, если будут такие новости.

Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям – мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.

Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал, – сказал главный тренер « ».

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