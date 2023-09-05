Семак о «Зените»: «Не помешали бы 1-2 игрока, чтобы усилить атаку. Главное – соответствие их уровня нашим амбициям»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказал свои пожелания относительно новых трансферов.

– Вчера Александр Иванович Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать кто это, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

– На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами знаете. Это все новости, которые есть о наших новичках. В скором времени вы услышите от него, если будут такие новости.

Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям – мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.

Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал, – сказал главный тренер «Зенита». 

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31 комментарий

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JENNINGS
А Дружка Барбоскина для кого покупали?
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Александр Беляков
Спанч Боба и Алешу Поповича
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Бронислав Каминский
Не понимаю для чего подписали Дружка Барбоскина,если клуб не выступает в ЛЧ....
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TaR
Совсем Газпром обнаглел. Только один амбициозный трансфер объявили, а им сразу еще подавай
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Alex Aminov
Ответ JENNINGS
А Дружка Барбоскина для кого покупали?
Я думал, что вы тут все с ума посходили, пока ленту не полистал
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2vdhrvmmzf
Все правильно, новичок Коваленко аж 80 минут сыграл в сезоне как никак, надо уменьшить это время срочно
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Россию волнует,мракобесие зенита и выпуливание гос.денег в пустоту без пользу для Рос.футбола.
Ой, а 90 е вспомнить не хочешь? Когда вы купались в деньгах, а Зенит влачил нищенское сосуществование? Прям вижу, как ваш клуб решил ему помочь! "Мы - Спартак, а вы -....! Это вернулся бумеранг, так что не ной.
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VecchiaSignora
Семак о трансферах «Зенита»: «После подписания Дружка Барбоскина команда полностью укомплектована»
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Александр Жердин
Ответ заблокированному пользователю
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А где ты видишь, что он ноет? И назови мне тренера, который бы не хотел улучшить состав. Найдешь- скажи, я приеду, полюбопытствовать.
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Олег Сагайдачный
Ответ заблокированному пользователю
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В Спартаке работает чудила каких больше в РПЛ нет. Так решил бюджет клуба народного. Ждём’с прорыва.
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Александр Жердин
Ответ заблокированному пользователю
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А почему Семака должны волновать проблемы других клубов?
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Элдор ШоуУродов
Экитике и Пиняев, так понимаю
Но слишком жирно за француза выйдет по стоимости, плюс паровозы точно за копейки Серёжу не отпустят – так что пёс (да-да, Дружок) его знает, как оно будет и кого де-факто подпишут
Может, и никого вовсе 🤷‍♂️
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Россию волнует,мракобесие зенита и выпуливание гос.денег в пустоту без пользу для Рос.футбола.
А какое ты имеешь отношение к России?
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Александр Жердин
Ответ MVL
4 место в группе ЛЧ? Таких немало найдется.
Напомнить, что за команда 4( четыре!) раза подряд занимала 4 место в ЛЧ! Подсказка: команда из России, и это - не Зенит!
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Пользователь заблокирован
Ответ Александр Жердин
А почему Семака должны волновать проблемы других клубов?
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Уставший Фергюсон
Ответ Александр Беляков
Спанч Боба и Алешу Поповича
Человека паука и железного человека
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Stas Politik
Ответ мутятя
И так два состава. Бездонную бочку водой не наполнишь, жадное брюхо едой не накормишь.
Да что там два, целых 5.
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Циник Петербургский
Ответ JENNINGS
А Дружка Барбоскина для кого покупали?
М.Кержакова в тонусе держать, неужели непонятно? ;)
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cab
В старте выходят 8 бразильцев и на замене ещё сидят. А Семаку ещё не мешало парочку. Приезжай к нам в Ростов и покажи свой класс с Россиянами, да ещё с 20 летними защитниками. Богданыч, у вас не стыда не совести.
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sd4fmwrvz8
Какие ваши амбиции ?к чему состав усиливать?к какому турниру? растите своих пока нет Европы
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Артем Галкин
Ожидать ли трансфер Кроша?
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Stas Politik
Судя по последним матчам, Зениту очень не хватает скорости в атаке. Да, голы команда забивает, но создаёт она гораздо меньше, чем в прошлых сезонах при Семаке. В том же домашнем матче с Динамо питерцы просто упёрлись об оборону москвичей и ничего не смогли создать. Тогда в как раньше практически в любом матче в СПб в РПЛ Зенит просто висел на воротах соперника, создавая зачастую по 10-15 опасных(а то и голевых) моментов за игру. С уходом Малкома в атаке ушла скорость, игра впереди стала гораздо более медленной.
В матче против ЦСКА очень сильно бросилось в глаза, что после выхода Мостового и Кругового Зенит стал действовать намного быстрее в атаке, гораздо лучше протаскивать мячи вперёд и вновь начал создавать моменты, в результате чего и забил тот самый гол. Такие игроки и нужны в клубе, но в последний месяц подобную роль брал на себя только Мантуан.
Без быстрых игроков в атаке и возможности их безболезненной ротации Зенит сможет добывать результат, однако реально красивой игры у команды не будет.
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мутятя
И так два состава.
Бездонную бочку водой не наполнишь, жадное брюхо едой не накормишь.
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L.A.S_Vegas_777_
Пиняева подпишут и напа с Бразилии.
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Чемпион Людей
Симпсонов вроде подписывали, а их там целых пять человек
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