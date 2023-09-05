Семак о «Зените»: «Не помешали бы 1-2 игрока, чтобы усилить атаку. Главное – соответствие их уровня нашим амбициям»
Сергей Семак высказал свои пожелания относительно новых трансферов.
– Вчера Александр Иванович Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать кто это, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?
– На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами знаете. Это все новости, которые есть о наших новичках. В скором времени вы услышите от него, если будут такие новости.
Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям – мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.
Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал, – сказал главный тренер «Зенита».
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Но слишком жирно за француза выйдет по стоимости, плюс паровозы точно за копейки Серёжу не отпустят – так что пёс (да-да, Дружок) его знает, как оно будет и кого де-факто подпишут
Может, и никого вовсе 🤷♂️
В матче против ЦСКА очень сильно бросилось в глаза, что после выхода Мостового и Кругового Зенит стал действовать намного быстрее в атаке, гораздо лучше протаскивать мячи вперёд и вновь начал создавать моменты, в результате чего и забил тот самый гол. Такие игроки и нужны в клубе, но в последний месяц подобную роль брал на себя только Мантуан.
Без быстрых игроков в атаке и возможности их безболезненной ротации Зенит сможет добывать результат, однако реально красивой игры у команды не будет.
Бездонную бочку водой не наполнишь, жадное брюхо едой не накормишь.