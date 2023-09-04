Семак о словах Заболотного про «колхоз»: «Ему надо посмотреть на действия своих игроков. Не видел провокаций от «Зенита»
Сергей Семак ответил Антону Заболотному на слова о «колхозе».
После матча 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:1) нападающий высказался о многочисленных стычках с игроками соперника: «Колхоз какой-то. Ребята исподтишка действуют, сзади летят, тычут».
«Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать.
Я не видел провокаций со стороны моей команды», – сказал главный тренер «Зенита».
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Главное, что никто не подрался и матч закончился без драки стенка на стенку )
А Семаку надо посмотреть, что делали Барриос и Вендел после забитого гола. Они побежали что-то выговаривать Мендесу, в так сказать весьма конфронтационной манере. Что это, если не провокация?
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