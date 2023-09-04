Семак о словах Заболотного про «колхоз»: «Ему надо посмотреть на действия своих игроков. Не видел провокаций от «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Антон Заболотный Футбол

Сергей Семак ответил Антону Заболотному на слова о «колхозе».

После матча 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:1) нападающий высказался о многочисленных стычках с игроками соперника: «Колхоз какой-то. Ребята исподтишка действуют, сзади летят, тычут».

«Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать.

Я не видел провокаций со стороны моей команды», – сказал главный тренер «Зенита».

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74 комментария

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Caerly
Меня больше всего радует, что после игры все обнимались. и Заба с Кержом, и Барриос с Мендесом, и бразильцы обеих команд. То, что было на поле, осталось на поле
+139
-4
+135
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Shuller18
Зе говорил о конкретном эпизоде, когда сзади к нему подлетел Сантос и начал бычить. Кстати сам Дуглас потом извинился за данный эпизод
+88
-16
+72
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Удар Кержакова
Ответ Shuller18
Зе говорил о конкретном эпизоде, когда сзади к нему подлетел Сантос и начал бычить. Кстати сам Дуглас потом извинился за данный эпизод
Заболотный весь матч арпелировал к судье, и когда после чистого подката побежал на Кукуяна все и психанули. Реально весь матч симулировал и говорил что-то судье.
+86
-36
+50
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Кирилл
Ответ Caerly
Меня больше всего радует, что после игры все обнимались. и Заба с Кержом, и Барриос с Мендесом, и бразильцы обеих команд. То, что было на поле, осталось на поле
Там даже Роша подошел к Ерохину извиниться за то, что схватил за горло в моменте, и покрутил у своего виска )

Главное, что никто не подрался и матч закончился без драки стенка на стенку )
+46
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+44
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Caerly
Ну и Антон, падать и корчиться , когда в полуметре от тебя махнули ногой - это очень смешно. 2 Неймара из 10.
+45
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+36
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Rudenzik
Понятно,что Семак защищает своих игроков и правильно делает, но в данной ситуации не надо лицемерить, вот Зенит забивает гол, а Барриос вместо празднования гола, бежит к Мендесу и что-то нелицеприятное высказывает и таким образом провоцирует, на повторе хорошо было это видно. Кстати как раз из-за этого эпизода и вспыхнули страсти в этом матче, до него всё более-менее спокойно было
+18
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+15
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Александр Жердин
Ответ Spaten
Семаку надо поговорить со своими, а то так можно и не досчитаться кого-то из ведущих. При Вернблуме или Гацкане они бы так себя не вели
При Хави Гарсия кому то же прилетело бы .
+16
-3
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Aleksey Yashin
Заболотный сказал глупость.
А Семаку надо посмотреть, что делали Барриос и Вендел после забитого гола. Они побежали что-то выговаривать Мендесу, в так сказать весьма конфронтационной манере. Что это, если не провокация?
+21
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Caerly
Ответ Кирилл
Там даже Роша подошел к Ерохину извиниться за то, что схватил за горло в моменте, и покрутил у своего виска ) Главное, что никто не подрался и матч закончился без драки стенка на стенку )
Как говорится, "победила дружба"
+9
-1
+8
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napoli_14
Ответ Caerly
Ну и Антон, падать и корчиться , когда в полуметре от тебя махнули ногой - это очень смешно. 2 Неймара из 10.
Антоха явно посещал дельфинарий, но слишком тугодумным оказался - после контакта еще несколько секунд смотрел на мяч и думал что же делать, а потом внезапно решил упасть ))
+8
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Caerly
Меня больше всего радует, что после игры все обнимались. и Заба с Кержом, и Барриос с Мендесом, и бразильцы обеих команд. То, что было на поле, осталось на поле
Представляю, что устроили бы грязные из тушино...
+9
-3
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Вячеслав Максименко
Бразильцы каждую игру бегают за судьёй и предъявляют претензии. Семак такой же нытик.
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Александр Жердин
По мне, не стоит копаться в грязном белье. Тем более те же игроки показали после матча пример. Тот же Роша и Ерохин. Да в пылу, во время матча бычили друг на друга. Но матч закончился, эмоции схлынули, и они вполне нормально общались.
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-2
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Айхалец
Ответ Удар Кержакова
Заболотный весь матч арпелировал к судье, и когда после чистого подката побежал на Кукуяна все и психанули. Реально весь матч симулировал и говорил что-то судье.
Тут вынужден согласиться, падал здоровый лоб даже от ветра.
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Александр Жердин
Ответ ТимТалер
Леги в Зените начинают быковать когда против них жестко играют. Это не секрет.
Не путай грязно и жёстко. С каких пор удары по ногам перестали быть нарушениями?
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Spaten
Семаку надо поговорить со своими, а то так можно и не досчитаться кого-то из ведущих. При Вернблуме или Гацкане они бы так себя не вели
+12
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brace
Что мог сказать о своей команде, естественно ее защищает, пока он тренер. И услышать что-то другое, странно было бы.
Корреспондент ожидал другого ответа?
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Давид Agabekyan
Ответ ТимТалер
Леги в Зените начинают быковать когда против них жестко играют. Это не секрет.
Ерохин своим горлом на руку Роши напал. Минимум дисквалификация матчей на 10 Ерохину
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Ничего Смешного
Ответ Удар Кержакова
Заболотный весь матч арпелировал к судье, и когда после чистого подката побежал на Кукуяна все и психанули. Реально весь матч симулировал и говорил что-то судье.
Господи, вот про разговоры с судьями вообще не вам говорить. Сколько подбегают к судье бразы и постоянно апеллируют?
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Удар Кержакова
Ответ ТимТалер
Леги в Зените начинают быковать когда против них жестко играют. Это не секрет.
Это правда. И теперь все команды играют не в футбол, а сорви атаку любым способом, а гол авось чудом забьём или с пенальти или обреза соперника. Так играли и Спартак, и Ростов, и Динамо и ЦСКА.
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Борис Борисович
Ответ Exciter
Комментарий удален модератором
Кому должен то,тебе?Что создал цска ,кроме давления и удара Чалова?То,что Зенит забил на 90-й минуте,не говорит о том ,что счёт не по игре.А моментов было больше у Зенита,особенно в первом тайме
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Андрей Лоел
Я бы сказал колхоз с претензией.
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Metalloid
Семак не видел провокаций? Давайте ему на очки, что-ли, скинемся. Был приличным человеком когда-то, но питер меняет людей.
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white@kiD
Заболотный - игрок команды. которая за весь матч и 5 минут в футбол не соизволила играть. Каждый третий пас - брак. Ему бы варежку перестать разевать и начать хоть что-то в выбранной профессии делать
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
ТЫ ничего другого и не мог написать.
Именно так вы собирались играть на "Открывашке", только вот Карасёв не повёлся на грязь, и о чудо, ЖК сломала вам всю игру . Просто чисто удержать Вендела и Клаудиньо вы не в состоянии, и переходите на удары по ногам, захваты за футболку и прочую мерзость. Только вот беда, Карасёв не Москалёв, не путает нарушения с жёсткой борьбой, и ваши костоломы получают заслуженные карточки . А потом рыжий вопит: Нам сломали игру! Так судили по правилам, а не по понятиям.
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