Семак о результатах «Зенита» на старте сезона: «Ожидал, что будет хуже. Твердая четверка»

Сергей Семак оценил выступления «Зенита» на старте сезона Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице после 7 туров, набрав 14 очков.

«По поводу первого этапа, оцениваем его как нормальный, хороший даже результат. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда – на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже, касаемо результатов. Но в плане качества игры, за небольшими исключениями, оно более чем устраивает.

Количество набранных очков – могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами – это нормальные результаты по итогу», – сказал главный тренер «Зенита».

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