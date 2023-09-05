Семак о результатах «Зенита» на старте сезона: «Ожидал, что будет хуже. Твердая четверка»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак оценил выступления «Зенита» на старте сезона Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице после 7 туров, набрав 14 очков. 

«По поводу первого этапа, оцениваем его как нормальный, хороший даже результат. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда – на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже, касаемо результатов. Но в плане качества игры, за небольшими исключениями, оно более чем устраивает.

Количество набранных очков – могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами – это нормальные результаты по итогу», – сказал главный тренер «Зенита». 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Ты в фамилии Абаскаль сделал очень много ошибок
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Так то да, повезло, что Вендел образумился, а так бы было действительно хуже.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Нормальный результат, с учётом ухода главного тащера команды
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Размазать трехтурового чемпиона, больше "четверки" и не заслуживает
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Слушай, у зенита на 4 очка лишь больше чем у Спартака))зенит получается не далек от вылета?))
И что? Вас размазали на вашем же стадионе, а вы всё хохоритесь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bismut87
Ответ Spartakus1984
С чего вдруг должно было хуже,только из-за ухода Малкома?))Как оказывается можно фразы перевернуть и выкрутиться))).
Малком, Вендел, Кузяев, Родригао, Мостовой - 5 игроков основы в минус на старте сезона. Потом еще Чистяков сломался..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лирой Дженкинс
Ответ Ковид 07.10.52
Себя не похвалишь, никто не похвалит...одного игрока потеряли из основного состава и прям плач на все вселенную....
Кузяев видимо не игрок основы, поломанные Родригао и Ренан видимо тоже на поле не выходили вообще, да?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лирой Дженкинс
Ответ Ковид 07.10.52
Кузяев на замену выходил, травмы у всех бывают...
почти 2600 минут это выходил на замену?) травмы одновременно двух основных цз у всех постоянно я так понимаю?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Garikus89
После перерыва вернется Родригао, мб еще кого-то подпишут - и тогда уже можно будет смотреть на результаты. А с тем стартом, который был, когда треть основного состава по разным причинам отсутствовала, старт хороший, вполне могли на два очка больше набрать с ЦСКА, да и с Динамо уж точно на ничью могли претендовать, но и так сойдет
с ЦСКА каким образом? если сравняли на 88 минуте?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bismut87
Ответ заблокированному пользователю
А в других клубах травм и потерь нет?
Ну посмотрите на Челси и Поччетино. Вроде тренер толковый, а ему дали ноунеймов - и все, середина таблицы. Так что, каким бы крутым не был тренер, определяет все подбор игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Для РПЛ или зенита? Что то мне кажется ,что те команды которые будет Семак тренировать,и там не будет Малкома и Вендела то результат эти команды е достигнут. Что собственно подтверждается результатами зенита без Малкома и Вендела.
Результат будет выше чем если тренирует не Семак. Уфа вам в пример. В РПЛ по уровню схож только Федотов, я надеялся, что если вдруг Семак уйдёт в сборную, то на его место придёт Федотов и никто другой. Но случилось как случилось. Семак не в сборной, Федотов уже и так норм клуб тренирует.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Ну так получается,можно просто нескольких Малкомов купить и тренер Семак не нужен?))
В футболе это не работает. Пример Динамо и Анжи показательны. Пример Манчини, Боаша и Луческу тоже. Семак топ тренер для РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
С чего вдруг должно было хуже,только из-за ухода Малкома?))Как оказывается можно фразы перевернуть и выкрутиться))).
Уход Малкома, Кузяева, Вендела не было + три игрока основы в лазарете. 6 игроков основы - мало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лирой Дженкинс
Ответ Spartakus1984
Нет,если тренер гений)))
почему ты вообще один из первых приходишь в новости про Зенит, где даже малейшего упоминания Спартака нет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лирой Дженкинс
Ответ Spartakus1984
С чего вдруг должно было хуже,только из-за ухода Малкома?))Как оказывается можно фразы перевернуть и выкрутиться))).
уход лучшего игрока по г+п, травмы основных цз
это, вроде, повод для ухудшения результатов на короткой дистанции, разве нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
С чего вдруг должно было хуже,только из-за ухода Малкома?))Как оказывается можно фразы перевернуть и выкрутиться))).
Только из-за ухода Малкома))) Лучшего бомбардира, плеймейкера и игрока РПЛ, который стоит как вся основа вашего Спартака вместе взятая))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Лирой Дженкинс
Кузяев видимо не игрок основы, поломанные Родригао и Ренан видимо тоже на поле не выходили вообще, да?
Кузяев на замену выходил, травмы у всех бывают...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Олегович
Ответ Isshin88
Вроде главный тащер- это Миллер.
А что сразу не Путин?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
помоги тебе господь))) по сравнению с другими клубами Зениту тяжелее всех😄
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
После сборных у Зенита шикарный календарь до конца года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
karaDENIZZZ
Большой успех, что Венделл вернулся на самом деле. Но замену Малкому так и не нашли по сути. Мантуан это не замена, а Бакаев по моему деградировал окончательно в Зените
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий