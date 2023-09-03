Орлов о пропущенном голе «Зенита»: «ЦСКА повезло, что Кержаков не умеет играть в касание. Старая вратарская школа – игре ногами внимание не уделялось»

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» пропустил гол из-за ошибки Михаила Кержакова.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 7-м туре Мир (1:1).

На 4-й минуте Нуралы Алип отдал пас в створ ворот голкиперу Михаилу Кержакову. Тот неудачно обработал мяч, в результате чего Антон Заболотный в подкате забил мяч в сетку почти с линии ворот.

«Конечно, все статистические показатели в пользу « ». 70 процентов против 30 – владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам – 4 в створ. У ЦСКА – 4, 1 [в створ]. Гости подали 13 угловых! Так что команда , безусловно, играла с преимуществом.

Армейцам повезло, что не умеет играть в касание. Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать.

Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова», – сказал .

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