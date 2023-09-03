Орлов о пропущенном голе «Зенита»: «ЦСКА повезло, что Кержаков не умеет играть в касание. Старая вратарская школа – игре ногами внимание не уделялось»
Геннадий Орлов считает, что «Зенит» пропустил гол из-за ошибки Михаила Кержакова.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).
На 4-й минуте Нуралы Алип отдал пас в створ ворот голкиперу Михаилу Кержакову. Тот неудачно обработал мяч, в результате чего Антон Заболотный в подкате забил мяч в сетку почти с линии ворот.
«Конечно, все статистические показатели в пользу «Зенита». 70 процентов против 30 – владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам – 4 в створ. У ЦСКА – 4, 1 [в створ]. Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.
Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание. Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать.
Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова», – сказал Орлов.
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А по поводу многих команд, так вы не заметили в названии буковку "Ц". Знаете, что эта буковка означала в советских условиях?
А хоккей, баскетбол, волейбол, да любой вид спорта, где спортсменам раздавали погоны это тоже ведь ерунда. Буква Ц абсолютно не причем
Где-то лет 15 назад еще имел, очень крохотное.
Какой-то маленький процентик акций был, чисто символический.
Потом и от него избавились. А вот армейские футбольные СКА еще есть кое-где, по крайней мере пару лет назад точно были, около пяти клубов.
Пас от Алипа его в очень сложную ситуацию загнал. И Заболотный просто оказался быстрее. Защита начудила, прессинг сработал. Старая вратарская школа тут вообще ни причем