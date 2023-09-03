Орлов о пропущенном голе «Зенита»: «ЦСКА повезло, что Кержаков не умеет играть в касание. Старая вратарская школа – игре ногами внимание не уделялось»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Антон Заболотный Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» пропустил гол из-за ошибки Михаила Кержакова.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 4-й минуте Нуралы Алип отдал пас в створ ворот голкиперу Михаилу Кержакову. Тот неудачно обработал мяч, в результате чего Антон Заболотный в подкате забил мяч в сетку почти с линии ворот.

«Конечно, все статистические показатели в пользу «Зенита». 70 процентов против 30 – владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам – 4 в створ. У ЦСКА – 4, 1 [в створ]. Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.

Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание. Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать.

Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова», – сказал Орлов.

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55 комментариев

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Owen_the_Simple
Ну не то, чтоб повезло. Они вполне акцентировано прессинговали в расчёте на что-то такое.
+30
-1
+29
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Stefen
Акинфееву про игру ногами расскажи
+31
-3
+28
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Виктор Пьянков
Ага, старая школа. Против вас играет вратарь, который ногами передачи длинные делает, лучше, чем половина полузащитников лиги и да, примерно одного возраста с Кержаковым
+12
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+12
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Самозанятый
Ответ Owen_the_Simple
Ну не то, чтоб повезло. Они вполне акцентировано прессинговали в расчёте на что-то такое.
Спасибо, хоть кто-то из вас это заметил! Без сарказма, уважение. Смешно тут читать про касание от Орлова. Тот пас в касание и Нойер с Тер Штегеном не сыграли бы. Только если выносить в аут вслепую. Там ошибка скорее в том, что очень вальяжно все сделал, покатил себе, начал смотреть. А мог или просто развернуть и отдать сразу, или уже спину ставить, но это совсем уж из разряда фантастики.
+11
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ТрактоПоктер
Ответ Иван Новиков
Что взять с мешка картошки.
Картохой торгуешь? По чём?
+8
-1
+7
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heathen
у Кержакова это давняя проблема, что ему нужна "минута", чтобы подготовиться к удару. Вопрос в другом, зачем Семак позволяет играть через вратаря, когда все знают про эту проблему?
+7
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владимир семенов
У нас все вратари деградируют,потому что старый тренер Бирюков не может обучить чем нибудь новеньким
+8
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analogia
Зениту повезло, что у них спонсор Газпром, а ЦСКА погряз в долгах из за построенного стадиона, когда другие получили его за государственные деньги абсолютно бесплатно, вот это реально повезло.
+6
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[ADO]
Давай на Кержа сваливать то, что нападающие Зенита первый гол могли еле-еле соорудить к концу матча
+5
-1
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Танович
Ответ Катя_СПб
Это кто жалуется? Тот, кто почти всю историю был под крылом Минобороны?
Катя, а ты в курсе, что Зенит почти всю историю был под крылом мощного и богатого оборонного завода? А у минобороны разных ска было полно. Даже у вас в СПб есть ска в хоккее. И на все эти ска нужно было внимание. А у мощного завода один Зенит.
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Не уверен!!
Интересная логика. А когда в Зените косячат защитники - то соперникам тоже везёт, что у защитников была плохая школа?!
+2
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Катя_СПб
Ответ Танович
Катя, а ты в курсе, что Зенит почти всю историю был под крылом мощного и богатого оборонного завода? А у минобороны разных ска было полно. Даже у вас в СПб есть ска в хоккее. И на все эти ска нужно было внимание. А у мощного завода один Зенит.
Безусловно, ЛОМО это сила, куда до него Минобороны.
А по поводу многих команд, так вы не заметили в названии буковку "Ц". Знаете, что эта буковка означала в советских условиях?
А хоккей, баскетбол, волейбол, да любой вид спорта, где спортсменам раздавали погоны это тоже ведь ерунда. Буква Ц абсолютно не причем
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Андрей Герасимов
Ответ владимир семенов
У нас все вратари деградируют,потому что старый тренер Бирюков не может обучить чем нибудь новеньким
Он просто сидит на лавке и делает лицо.
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jeckk
Ответ heathen
у Кержакова это давняя проблема, что ему нужна "минута", чтобы подготовиться к удару. Вопрос в другом, зачем Семак позволяет играть через вратаря, когда все знают про эту проблему?
Вопрос второй - почему Кержаков?
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Karel
Ответ Катя_СПб
Это кто жалуется? Тот, кто почти всю историю был под крылом Минобороны?
Футбольный ЦСКА к министерству обороны давным-давно никакого отношения не имеет.

Где-то лет 15 назад еще имел, очень крохотное.
Какой-то маленький процентик акций был, чисто символический.

Потом и от него избавились. А вот армейские футбольные СКА еще есть кое-где, по крайней мере пару лет назад точно были, около пяти клубов.
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Удар Кержакова
Ответ владимир семенов
Какая методичка,назови хоть одного стабильного вратаря после Малафеева
Кержаков, Лунев. Назови мне в цска хоть одного стабильного вратаря после Акинфеева? В Локомотиве после Овчинникова? В Спартаке после Дасаева? В Динамо после Яшина? Можно продолжать до бесконечности это глупое сравнение. Кержакова мало пропускает, редко привозит, управляет защитой, лидер в обороне.
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Артём Амирджанян
Меня больше волнует почему Фиксики были такими большими?
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ЗЕНИТ65
Ответ Танович
Катя, а ты в курсе, что Зенит почти всю историю был под крылом мощного и богатого оборонного завода? А у минобороны разных ска было полно. Даже у вас в СПб есть ска в хоккее. И на все эти ска нужно было внимание. А у мощного завода один Зенит.
Ты в глаза видел этот завод? Протяжённость две трамвайных остановки.
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Иван Новиков
Что взять с мешка картошки.
Это точно, Кержаков и есть мешок с картошкой. 😉👍
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korablev
Одним касанием Кержаков мог выбить только на угловой или в аут на левый фланг, к которому он был развернут лицом.
Пас от Алипа его в очень сложную ситуацию загнал. И Заболотный просто оказался быстрее. Защита начудила, прессинг сработал. Старая вратарская школа тут вообще ни причем
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Удар Кержакова
Миша затащил нас в суперкубке при ужасной игре всей команды , стоит в раме увереннее того же Васютина, вызывается в сборную, но при этом школьники всё-равно его хейтят.
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Андрей Герасимов
Мишаня будь умнее мог бы просто в корнер сбросить мяч.
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Spartakus1984
Ответ Не уверен!!
Интересная логика. А когда в Зените косячат защитники - то соперникам тоже везёт, что у защитников была плохая школа?!
Это по Питерски.
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alkash5051
А полевые-то не знают, что Кержаков не умеет играть ногами. В каждом сезоне привозы...
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PaVel
Я прочитал набор из 8 слов
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