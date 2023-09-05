«Арис» анонсировал возвращение Кокорина: «Ждем тебя, футболка с 9-м номером еще свободна»

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина.

Главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский сказал форварду во время видеозвонка: «Футболка с 9-м номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра».

В телеграм-канале «Ариса» также появилось сообщение «Угадайте, кто возвращается».

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в прошлом сезоне на правах аренды, став чемпионом Кипра и забив 13 голов. Также он был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» 3 минуты, выйдя на замену в матче Лиги конференций с «Рапидом» (2:0).

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35 комментариев

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SerZ
Из ЛК в ЛЕ - вот что значит "перерос" фиалок.
Они и сами это прекрасно понимают
+227
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Bartez1986
эх, не быть Фиорентине чемпионом...
+94
-2
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d.xoxlov
Ответ SerZ
Из ЛК в ЛЕ - вот что значит "перерос" фиалок. Они и сами это прекрасно понимают
Затащил за 5 минут "виолу" в группу ЛК, теперь можно и на уровне повыше сыграть.
+90
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Трент Резнор
Необучаемые. Без Легенды вылетят в Серию Б.
+52
-2
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Alex1104
Кокорин, конечно, тот ещё перец, но мне думается, что Фиорентина не права: они не дают даже шанса проявить себя, а форвард он неплохой.
+41
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Мадридито
Возвращение легенды)
+11
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Матвей Суицидин
Ответ Alex1104
Кокорин, конечно, тот ещё перец, но мне думается, что Фиорентина не права: они не дают даже шанса проявить себя, а форвард он неплохой.
скорее всего, ничего выдающегося не показывает на тренировках. делать на него ставку нелогично, когда есть более молодые и талантливые игроки.
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Кинг Конг Жив
Похоже, что тренер Фиорентины просто русофоб. Других причин почему Саньке не дают в этом клубе шанс не вижу.
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Ночной кошмар Логинова
Пусть пошумит в ЛЕ. Арис в группе, соперники хорошие
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Simplicissimus
Ответ Bartez1986
эх, не быть Фиорентине чемпионом...
Не быть ей Кокорентиной
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Alex1104
Ответ Миндовг
Согласен. Конечно же алексу дома на диване виднее как кто в Фиорентине играет, который ни одну игру за год не просмотрел, чем тренеру Фиорентины.
Несложно посчитать количество минут проведенных Кокориным на поле. Шанса ему не дают. Совсем не дают.
Я не болельщик Кокорина и довольно резко его критиковал здесь, но это факт. Выход на 3 минуты назвать "предоставленным шансом" может только человек не понимающий в футболе ничего.
+7
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VERBLYUD
Ответ Alex1104
Кокорин, конечно, тот ещё перец, но мне думается, что Фиорентина не права: они не дают даже шанса проявить себя, а форвард он неплохой.
Согласен. Если ему дадут сыграть 90 минут, он точно отметиться результативными действиями.
+8
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ivan_krylov
«Футболка с 9-м номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра» - Реал Мадрид
+5
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Геннадий Тимченко
где развернутое интервью массажиста Кокорина - как он там, какие перспективы❓🤔
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LaffyTaffy
Темный рыцарь: Возрождение Легенды
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SerZ
Ответ d.xoxlov
Затащил за 5 минут "виолу" в группу ЛК, теперь можно и на уровне повыше сыграть.
А если бы с самого начала был в Арисе, то затащил бы их в ЛЧ (где они изначально и стартовали)
+3
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DonaldBrashear 2.0
сразу надо было там и оставаться, просто так время потратил на Фиорентину, которая даже шансов не дает Кокорину.
ОЧень предвзятое отношение какое-то.
Надо переходить в Арис и зажечь вновь, а в следующем сезоне, уже будучи свободным агентом выбрать клуб, который будет на него рассчитывать, уверен, в Европе место найдется точно где-то.
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Матвей Суицидин
скорее всего, ничего выдающегося не показывает на тренировках. делать на него ставку нелогично, когда есть более молодые и талантливые игроки.
первые два матча фиалок говорят о том что там никто не бегает на тренировках, точно бы не хуже выглядит он на поле
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Северный болельщик
Кипр Кокорина!
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Olajuvon
Боевая Единица снова в деле!!!
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KMR
Не проявили должного уважения к чемпиону Кипра
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Loli Pop
Лучший бомбарид Ле уже известен
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Миндовг
Ответ Alex1104
Кокорин, конечно, тот ещё перец, но мне думается, что Фиорентина не права: они не дают даже шанса проявить себя, а форвард он неплохой.
Согласен. Конечно же алексу дома на диване виднее как кто в Фиорентине играет, который ни одну игру за год не просмотрел, чем тренеру Фиорентины.
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Spaten
10 давай пожалуйста! Керосинку покупать буду
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Harut Hovsepyan
А Реалу играть теперь сезон без форварда с 9-кой на спине. На секунду расслабились, тут же Арис перехватил игрока - вот, что значит конкуренция!
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