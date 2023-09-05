«Арис» анонсировал возвращение Кокорина: «Ждем тебя, футболка с 9-м номером еще свободна»
«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина.
Главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский сказал форварду во время видеозвонка: «Футболка с 9-м номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра».
В телеграм-канале «Ариса» также появилось сообщение «Угадайте, кто возвращается».
Кокорин выступал за клуб из Лимассола в прошлом сезоне на правах аренды, став чемпионом Кипра и забив 13 голов. Также он был признан лучшим игроком турнира.
В текущем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» 3 минуты, выйдя на замену в матче Лиги конференций с «Рапидом» (2:0).
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Они и сами это прекрасно понимают
Я не болельщик Кокорина и довольно резко его критиковал здесь, но это факт. Выход на 3 минуты назвать "предоставленным шансом" может только человек не понимающий в футболе ничего.
ОЧень предвзятое отношение какое-то.
Надо переходить в Арис и зажечь вновь, а в следующем сезоне, уже будучи свободным агентом выбрать клуб, который будет на него рассчитывать, уверен, в Европе место найдется точно где-то.