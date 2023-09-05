«Арис» анонсировал возвращение Кокорина: «Ждем тебя, футболка с 9-м номером еще свободна»

«Арис» анонсировал возвращение Александра Кокорина.

Главный тренер кипрского клуба сказал форварду во время видеозвонка: «Футболка с 9-м номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра».

В телеграм-канале « » также появилось сообщение «Угадайте, кто возвращается».

выступал за клуб из Лимассола в прошлом сезоне на правах аренды, став чемпионом Кипра и забив 13 голов. Также он был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» 3 минуты, выйдя на замену в матче Лиги конференций с «Рапидом» (2:0).

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