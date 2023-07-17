Агент Кокорина о «Фиорентине»: «Если на Сашу рассчитывают как на боевую единицу, он останется. Если не будет играть – начнем какие-то обсуждения»

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Агент Александра Кокорина высказался о будущем форварда.

32-летний форвард вернулся в «Фиорентину» из «Ариса» по истечении срока аренды. Кокорин впервые за 15 месяцев сыграл в составе итальянского клуба в товарищеском матче против молодежной команды (8:1), отметившись ассистом.

«Александр на сборах с «Фиорентиной», работает с командой. Настроение рабочее, отличное. Все хорошо.

Возвращение в «Арис»? После сборов с «Фиорентиной» будет понимание. Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть.

Если нам «Фиорентина» скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнем какие-то обсуждения.

На сегодняшний день Александр – игрок «Фиорентины», он тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», – сказал Тимофей Бердышев.

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6 комментариев

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Собиратель хаоса
Если собираются в ресторан на корпоратив, то может быть и рассчитывают😄
+7
0
+7
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Пикачу82
Как на боевую единицу только в Кофемании на Санька насчитывают)))
+4
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+4
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Russ Ivan
Только Саньку не надо говорить про боевую единицу, а то вспомнит молодость...
+3
0
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Roman Araslanov
Ответ Собиратель хаоса
Если собираются в ресторан на корпоратив, то может быть и рассчитывают😄
Главное стулья в ресторане прикрутить
+3
-1
+2
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Николай Филатов
Наконец-то юмор на сайте
0
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Алексей Петров
а кто у него там конкурент за место в основе?
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