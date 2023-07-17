Агент Кокорина о «Фиорентине»: «Если на Сашу рассчитывают как на боевую единицу, он останется. Если не будет играть – начнем какие-то обсуждения»

Агент Александра Кокорина высказался о будущем форварда.

32-летний форвард вернулся в «Фиорентину» из « » по истечении срока аренды. Кокорин впервые за 15 месяцев сыграл в составе итальянского клуба в товарищеском матче против молодежной команды (8:1), отметившись ассистом.

«Александр на сборах с «Фиорентиной», работает с командой. Настроение рабочее, отличное. Все хорошо.

Возвращение в «Арис»? После сборов с «Фиорентиной» будет понимание. Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть.

Если нам « » скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнем какие-то обсуждения.

На сегодняшний день Александр – игрок «Фиорентины», он тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», – сказал Тимофей Бердышев.