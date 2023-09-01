Отец тренера «Ариса» Шпилевский-старший: «У Кокорина плотный контакт с клубом. Для него всегда двери открыты»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Николай Шпилевский Александр Кокорин Футбол

Николай Шпилевский оценил вероятность возвращения Александра Кокорина в «Арис».

Форвард «Фиорентины» выступал в кипрском клубе в прошлом сезоне на правах аренды.

Накануне Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с апреля 2022-го, выйдя на замену на 87-й минуте в матче Лиги конференций с «Рапидом» (2:0).

— Александр доказал свою состоятельность в тренировочном процессе, дал все основания для того, чтобы быть в команде. У меня такое ощущение, будто «Фиорентине» не на руку, что Саша в абсолютно топовой форме.

Думаю, здесь уже слово за Александром, ему решать, какой путь выбирать. Он однозначно должен играть, но в Италии у него больших шансов на это, думаю, нет, как бы он ни выглядел. К сожалению. Ситуация неординарная, кроссворд. Много вопросов, на которые нет ответов. Это психологически очень сложно.

— Нужен ли Кокорин такому «Арису», забивающему в еврокубках по шесть мячей за матч?

— Однозначно нужен. Ждем. Очень надеемся. Для Александра всегда двери открыты, он лидер. С нетерпением ждем. Насколько я знаю, у Александра плотный контакт с «Арисом».

— Получается, с завтрашнего дня, когда закроется трансферное окно в Европе, у Кокорина останется всего несколько вариантов — Россия и Кипр, где окно открыто до середины сентября.

— Именно так, – сказал отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского.

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9 комментариев

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фк кабинет
Ответ Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
Зачем Саньку разрывать контракт.Лохи с Фиорентины будут платить ему по полной)
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Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
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Dmitry Orlov
Ответ Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
Зачем? Можно через год свободным агентом прийти. Этот вариант всегда есть.
А сейчас - зарплата есть в любом случае, ещё год контракта, вдруг и в Фиорентине получится. Вчера вон в концовке даже выпустили, значит не совсем со счетов списали.
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alexmixer9
Ответ Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
Ещё и в ЕК можно попылить)
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Stanislav Cherchesov
Ответ Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
Надо цепляться за шансы в Фиорентине. На Кипре зарплата маленькая и после будет сложно найти клуб вне рпл.
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savik-A.M.
Ответ Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
что такое " В Кипре" ?
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Alex1005
Ответ Мансур Абдрахимов
В Кипре много русских, начал забивать., тренер доволен, болельшики тоже. Нужно возвращатся разорвав контракт.
Плюс команда в лиге Европы
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