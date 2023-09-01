Мерсон о Салахе: «За него могут дать 200 млн фунтов – сложно отказаться. «Ливерпуль» не выиграет АПЛ с Мо – почему бы не заработать?»
Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» может продать Мо Салаха за 200 миллионов.
Интерес к футболисту проявляет «Аль-Иттихад».
«Мохамед Салах – один из лучших футболистов в мире. Сложный вопрос.
Если продать сейчас его за 150 миллионов фунтов, то кого «Ливерпуль» может взять на замену? Другие игроки не будут лучше Салаха.
Но, с другой стороны, выиграет ли «Ливерпуль» чемпионат в этом сезоне? Не думаю. Стоит ли взять деньги и попробовать перестроиться?
Есть еще неделя за закрытия трансферного окна [в Саудовской Аравии], и они могут прийти и дать 200 миллионов, и это станет поводом для раздумий.
200 миллионов фунтов – от этого сложно отказаться. Не понимаю, как можно отказаться от таких денег за 31-летнего футболиста.
Не очень хорошая позиция для Юргена Клоппа. Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ с Салахом. Так почему бы не заработать?» – сказал бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
если опять год без лч, то условный жота следующим летом убежит в условный реал. им как раз нап нужен и думаю жота идеальный варик
Гакпо, Диас, Жота, Дарвин, дноЭллиот - в нападении есть кому играть, и это ещё одна причина эти деньги взять