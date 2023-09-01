Мерсон о Салахе: «За него могут дать 200 млн фунтов – сложно отказаться. «Ливерпуль» не выиграет АПЛ с Мо – почему бы не заработать?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Пол Мерсон Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» может продать Мо Салаха за 200 миллионов.

Интерес к футболисту проявляет «Аль-Иттихад».

«Мохамед Салах – один из лучших футболистов в мире. Сложный вопрос.

Если продать сейчас его за 150 миллионов фунтов, то кого «Ливерпуль» может взять на замену? Другие игроки не будут лучше Салаха.

Но, с другой стороны, выиграет ли «Ливерпуль» чемпионат в этом сезоне? Не думаю. Стоит ли взять деньги и попробовать перестроиться?

Есть еще неделя за закрытия трансферного окна [в Саудовской Аравии], и они могут прийти и дать 200 миллионов, и это станет поводом для раздумий.

200 миллионов фунтов – от этого сложно отказаться. Не понимаю, как можно отказаться от таких денег за 31-летнего футболиста.

Не очень хорошая позиция для Юргена Клоппа. Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ с Салахом. Так почему бы не заработать?» – сказал бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон.

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25 комментариев

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SWAGG
без салаха могут второй год мимо лч пролететь. толку от этих 200 лямов если жадный генри вкачает их в бейсбол...
если опять год без лч, то условный жота следующим летом убежит в условный реал. им как раз нап нужен и думаю жота идеальный варик
+27
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Виталий Ан
Ответ Rocco777
Думаю что Салах еще может попылить в АПЛ.
Что значит может? Кто в АПЛ на его позиции так же хорош? Может только Сака его уровня и все!
+20
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+18
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Виталий Ан
Вот только в следующее ТО за Мо дадут столько же саудиты( а может и больше). Так зачем торопиться и ломать сезон?! Мо является престижным и идейным игроком для саудитов. Явно не затеряется и по этому Ливерпуль все понимая, не торопится с продажей.
+17
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Сергей Смирнов
Вот когда Ливерпуль купит на замену топ форварда вместо Салаха, тогда и надо думать о продаже, а пока он и нам пригодится.
+7
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Rocco777
Думаю что Салах еще может попылить в АПЛ.
+8
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ta-tosha
Ответ Сергей Смирнов
Вот когда Ливерпуль купит на замену топ форварда вместо Салаха, тогда и надо думать о продаже, а пока он и нам пригодится.
Такого нападения как у Ливерпуля, даже без Мо, - нет ни одной команды лиги. Проблемы - это все между Аллисоном и ними
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kunimaster
Типичный канонир
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rigobersong
Видно Салах и сам особо пока в пустыню не хочет:)
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eftomolgy
Если правильно держать форму, то 31 - не возраст. К тому же нет уверенности, что вырученные деньги пойдут куда надо, а Мо - душа и сердце Ливерпуля
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Yri Yrov
Ответ Виталий Ан
Что значит может? Кто в АПЛ на его позиции так же хорош? Может только Сака его уровня и все!
сака? да ты с дуба рухнул
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Zieppi
Ответ Виталий Ан
Вот только в следующее ТО за Мо дадут столько же саудиты( а может и больше). Так зачем торопиться и ломать сезон?! Мо является престижным и идейным игроком для саудитов. Явно не затеряется и по этому Ливерпуль все понимая, не торопится с продажей.
Мне кажется, что еще очень важный момент в этой истории - позиция самого Салаха. Она нигде подробно не освещена. Если Мо настроен на уход, держать нет никакого смысла...
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ta-tosha
Мо ещё топ, но 200 лямов возьмут не думая, неделя ещё есть.
Гакпо, Диас, Жота, Дарвин, дноЭллиот - в нападении есть кому играть, и это ещё одна причина эти деньги взять
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Sergeev55
как же все любят считать чужие деньги!!!
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Евгений Есиков
Продать и вытащить из академии нового Майкла Оуэна !
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NottinghamForest79
верно черикает
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AERN
В ливере знали о интересе к нему. Так что могли купить ему на замену.
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SWAGG
Ответ Ivan Denisenko
Ну если они без Салаха неспособны попасть в топ5, то может им и не надо в лч ?
очнись, 5 место это лига европы
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Ivan Denisenko
Ответ SWAGG
очнись, 5 место это лига европы
Не в этом году.
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хавбек+
в принципе да, красные через чемпионат и ЛЕ имеют шансы на ЛЧ, можно рискнуть)) ещё и в ЛЧ проходные группы вполне можно избежать барьеры в лице Атлетико, Севильи
+2
-2
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