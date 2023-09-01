Мерсон о Салахе: «За него могут дать 200 млн фунтов – сложно отказаться. «Ливерпуль» не выиграет АПЛ с Мо – почему бы не заработать?»

Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» может продать Мо Салаха за 200 миллионов.

Интерес к футболисту проявляет « ».

« – один из лучших футболистов в мире. Сложный вопрос.

Если продать сейчас его за 150 миллионов фунтов, то кого «Ливерпуль» может взять на замену? Другие игроки не будут лучше Салаха.

Но, с другой стороны, выиграет ли «Ливерпуль» чемпионат в этом сезоне? Не думаю. Стоит ли взять деньги и попробовать перестроиться?

Есть еще неделя за закрытия трансферного окна [в Саудовской Аравии], и они могут прийти и дать 200 миллионов, и это станет поводом для раздумий.

200 миллионов фунтов – от этого сложно отказаться. Не понимаю, как можно отказаться от таких денег за 31-летнего футболиста.

Не очень хорошая позиция для Юргена Клоппа. Не думаю, что « » выиграет с Салахом. Так почему бы не заработать?» – сказал бывший форвард «Арсенала» .

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