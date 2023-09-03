Клопп уверен, что Салах останется в «Ливерпуле»: «Он наш футболист и хочет здесь играть. Никогда не сомневался в его приверженности клубу»
Юрген Клопп уверен, что Мохамед Салах останется в «Ливерпуле».
Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад». Клуб готов предложить за вингера 200 миллионов фунтов, побив тем самым мировой рекорд – напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.
В 4-м туре АПЛ против «Астон Виллы» (3:0) Салах провел на поле весь матч и отметился забитым голом на 55-й минуте.
«Он провел матч на топ-уровне. Мо должен был очень много работать, и он делал это.
У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Он наш футболист и хочет играть здесь», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
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