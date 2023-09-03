Клопп уверен, что Салах останется в «Ливерпуле»: «Он наш футболист и хочет здесь играть. Никогда не сомневался в его приверженности клубу»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп уверен, что Мохамед Салах останется в «Ливерпуле».

Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад». Клуб готов предложить за вингера 200 миллионов фунтов, побив тем самым мировой рекорд – напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.

В 4-м туре АПЛ против «Астон Виллы» (3:0) Салах провел на поле весь матч и отметился забитым голом на 55-й минуте.

«Он провел матч на топ-уровне. Мо должен был очень много работать, и он делал это.

У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Он наш футболист и хочет играть здесь», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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9 комментариев

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rigobersong
Так он вроде еще не сбитый летчик, что туда уезжать:) Легенда может еще пару лет феерить в АПЛ:)
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Mykytka
Ответ rigobersong
Так он вроде еще не сбитый летчик, что туда уезжать:) Легенда может еще пару лет феерить в АПЛ:)
Так туда едут, к сожалению, не только сбитые летчики, а много хороших футболистов, которые еще несколько лет могли бы играть на высшем уровне.
Просто выбирают деньги, а не спорт..
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S.Laposter
Ответ Mykytka
Так туда едут, к сожалению, не только сбитые летчики, а много хороших футболистов, которые еще несколько лет могли бы играть на высшем уровне. Просто выбирают деньги, а не спорт..
Есть уже, увы, и молодежь
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Roman_ello
Пусть едет. Я уже из фэнтази убрал его😀
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Николай Дягель
Ответ Mykytka
Так туда едут, к сожалению, не только сбитые летчики, а много хороших футболистов, которые еще несколько лет могли бы играть на высшем уровне. Просто выбирают деньги, а не спорт..
ты правильно сказал , деньги а не клуб. салах порядочный мусульманин и деньги не главное .
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Николай Дягель
Ответ sp.msk.86
По мне, так лучше получить 200 миллионов и закупиться 2-3 игроками, чем оставить Салаха у которого скорость в ближайшие 2 года будет падать, не будет он так летать, как раньше. Вопрос только в том, что найти сложно кого будет сейчас)
ну так купи себе нового салаха и продай за 200 , купишь трех других и через пару сезонов продашь их по 15 в лучшем случии если сами не уйдут по истечению контракта
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sp.msk.86
Ответ Николай Дягель
ну так купи себе нового салаха и продай за 200 , купишь трех других и через пару сезонов продашь их по 15 в лучшем случии если сами не уйдут по истечению контракта
Это уже вопрос качества менеджмента Ливера.
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