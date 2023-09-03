Фаулер о Салахе и Саудовской Аравии: «После Месси и Роналду он самый известный игрок в мире, настоящая суперзвезда, его хотят сделать послом лиги. Мо окажется там в конечном итоге»
Робби Фаулер уверен, что Мохамед Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Салаха хочет подписать «Аль-Иттихад». «Ливерпуль» отклонил предложение саудовцев на сумму свыше 100 миллионов фунтов, но «Аль-Иттихад» готов предложить 200 млн фунтов и побить мировой трансферный рекорд.
«Что касается самого главного вопроса в футболе на данный момент – давайте назовем это сагой о Салахе – что ж, по развитию ситуации вокруг Саудовской Аравии до боли очевидно, что «Аль-Иттихад» пока не собирается сдаваться.
До закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии осталась еще неделя, и я могу сказать, что Салах в конечном итоге окажется здесь (Фаулер работает в Саудовской Аравии – Sports.ru). Может быть, не в этот раз, но в ближайшее время – из-за того, кто он и сколько людей там отчаянно хотят, чтобы это произошло.
Нет никаких сомнений, что он, безусловно, самый известный футболист в этой части мира, и, как я сказал на прошлой неделе, они хотят, чтобы он стал лицом чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, как мы уже видели, саудовцы обычно получают то, чего хотят. Деньги, от которых «Ливерпуль» уже отказался, поистине ошеломляют. Но, честно говоря, я не удивлюсь, если до конца этой недели эта цифра удвоится.
Подумайте, каким переворотом для лиги стало бы назначение его послом. Он настоящая суперзвезда, самый известный футболист в мире после Месси и Роналду. Вот на каком уровне он находится.
Послушайте, я не хочу, чтобы он уходил. В глубине души я фанат «Ливерпуля», я хочу лучшего для своего клуба и думаю, что даже 150 миллионов фунтов может быть недостаточно для того, чтобы сделка имела смысл для бизнеса. Да, это действительно сумасшедшая сумма за 31-летнего игрока. Но подумайте, сколько денег они могут потерять, если продадут Салаха без возможности подписать какую-либо замену.
Это может обойтись гораздо дороже 150 миллионов фунтов, если они снова упустят топ-4 и место в Лиге чемпионов – и это если не учитывать, чем это может обернуться из-за потери спонсорства», – сказал экс-игрок «Ливерпуля», ныне тренирующий саудовскую «Аль-Кадисию».
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Часто даж слышал фразы "вон тот кудрявый мусульманин/египтянин-игрок" от людей, далёких от футбола
Разве что Неймар и Бензема мб ещё выше Салаха из действующих игроков по популярности