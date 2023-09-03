Фаулер о Салахе и Саудовской Аравии: «После Месси и Роналду он самый известный игрок в мире, настоящая суперзвезда, его хотят сделать послом лиги. Мо окажется там в конечном итоге»

Теги Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

Робби Фаулер уверен, что Мохамед Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Салаха хочет подписать «Аль-Иттихад». «Ливерпуль» отклонил предложение саудовцев на сумму свыше 100 миллионов фунтов, но «Аль-Иттихад» готов предложить 200 млн фунтов и побить мировой трансферный рекорд.

«Что касается самого главного вопроса в футболе на данный момент – давайте назовем это сагой о Салахе – что ж, по развитию ситуации вокруг Саудовской Аравии до боли очевидно, что «Аль-Иттихад» пока не собирается сдаваться.

До закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии осталась еще неделя, и я могу сказать, что Салах в конечном итоге окажется здесь (Фаулер работает в Саудовской Аравии – Sports.ru). Может быть, не в этот раз, но в ближайшее время – из-за того, кто он и сколько людей там отчаянно хотят, чтобы это произошло.

Нет никаких сомнений, что он, безусловно, самый известный футболист в этой части мира, и, как я сказал на прошлой неделе, они хотят, чтобы он стал лицом чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, как мы уже видели, саудовцы обычно получают то, чего хотят. Деньги, от которых «Ливерпуль» уже отказался, поистине ошеломляют. Но, честно говоря, я не удивлюсь, если до конца этой недели эта цифра удвоится.

Подумайте, каким переворотом для лиги стало бы назначение его послом. Он настоящая суперзвезда, самый известный футболист в мире после Месси и Роналду. Вот на каком уровне он находится.

Послушайте, я не хочу, чтобы он уходил. В глубине души я фанат «Ливерпуля», я хочу лучшего для своего клуба и думаю, что даже 150 миллионов фунтов может быть недостаточно для того, чтобы сделка имела смысл для бизнеса. Да, это действительно сумасшедшая сумма за 31-летнего игрока. Но подумайте, сколько денег они могут потерять, если продадут Салаха без возможности подписать какую-либо замену.

Это может обойтись гораздо дороже 150 миллионов фунтов, если они снова упустят топ-4 и место в Лиге чемпионов – и это если не учитывать, чем это может обернуться из-за потери спонсорства», – сказал экс-игрок «Ливерпуля», ныне тренирующий саудовскую «Аль-Кадисию».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Самозанятый
Мбаппе и Холланд: "Ну да, на да, пошли-ка мы строем на хрен!"
Ну, те кто за футболом не следит - реально Салаха знают лучше, чем Мбаппе и Холланда

Часто даж слышал фразы "вон тот кудрявый мусульманин/египтянин-игрок" от людей, далёких от футбола

Разве что Неймар и Бензема мб ещё выше Салаха из действующих игроков по популярности
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
И правильно сделает. Уже все всем доказал. Уйдет. Через годик. Под конец карьеры можно и подзаработать на безбедную старость))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вирер
Мбаппе, Неймар, Заболотный и Холланд : ну да, ну да, пошли мы нафиг
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Dre_123
Как же горит у поклонников Неймара, Мбаппе, Бенземы и Холланда. Салах действительно лучше всех этих ребят. Неймар убил свою карьеру переходив в ПСЖ, Мбаппе делает тоже самое продлив контракт с ними, Бензема всегда был под тенью Роналду, даже после ухода Криштиану он не смог нормально играть, только последние годы Бенза был действительно крут, Холланд провёл настоящий 1 топ сезон, а вот у Салаха который топ сезон, каждый год он в гонке за награды АПЛ в лучшей лиге мира. Не понять, почему Неймар и Мбаппе должны быть круче Салаха, если они играли, играют в лиге 1( в лиге агрономов)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Ответ Вирер
Мбаппе, Неймар, Заболотный и Холланд : ну да, ну да, пошли мы нафиг
Кто такой Мбаппе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newhood@icloud.com
Тут все дело в том, что это кривой бизнес … где они были всё лето? В начале окна может и за 100+ Ливерпуль бы впарили, а те замену бы на эти деньги поискали.. щас рыпаться бред и неуважение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Translate
Салах безусловно топ игрок и легенда ливерпуля, но на каждого торреса найдётся суарез - незаменимых нет. Ман сити чуть ли не каждый год лидеров продаёт и становятся только лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Ответ Вирер
Мбаппе, Неймар, Заболотный и Холланд : ну да, ну да, пошли мы нафиг
Скорее больше всех обидно Заболотному. Там чуваки титулы выигрывают и получают хорошую зп. а вот Заболотному с его уровнем такое печально слышать. мне кажется Фаулер просто не разбирается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skytent1
Ответ Вирер
Мбаппе, Неймар, Заболотный и Холланд : ну да, ну да, пошли мы нафиг
Бензема, Левандовский, Кейн не менее известны чем саллах ну а про Мбаппе и Холланда с Неймаром можно и не говорить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Ответ Surviving
Мбаппе🗿
На Мбаппе опять будем всем плевать до следующего трансферного лета, как и в прошлом сезоне. Осталось только дождаться вылета лягушатников из ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Moscwow
На Мбаппе опять будем всем плевать до следующего трансферного лета, как и в прошлом сезоне. Осталось только дождаться вылета лягушатников из ЛЧ
Интересно, какой комментарий написал, что удалил его. Телефон сообщил что ты мне ответил, но его нету 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ Dr. Dre_123
Как же горит у поклонников Неймара, Мбаппе, Бенземы и Холланда. Салах действительно лучше всех этих ребят. Неймар убил свою карьеру переходив в ПСЖ, Мбаппе делает тоже самое продлив контракт с ними, Бензема всегда был под тенью Роналду, даже после ухода Криштиану он не смог нормально играть, только последние годы Бенза был действительно крут, Холланд провёл настоящий 1 топ сезон, а вот у Салаха который топ сезон, каждый год он в гонке за награды АПЛ в лучшей лиге мира. Не понять, почему Неймар и Мбаппе должны быть круче Салаха, если они играли, играют в лиге 1( в лиге агрономов)
Просто более раскручены и их агенты постарались скажем так .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий