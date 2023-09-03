Фаулер о Салахе и Саудовской Аравии: «После Месси и Роналду он самый известный игрок в мире, настоящая суперзвезда, его хотят сделать послом лиги. Мо окажется там в конечном итоге»

Робби Фаулер уверен, что Мохамед Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Салаха хочет подписать «Аль-Иттихад». «Ливерпуль» отклонил предложение саудовцев на сумму свыше 100 миллионов фунтов, но «Аль-Иттихад» готов предложить 200 млн фунтов и побить мировой трансферный рекорд.

«Что касается самого главного вопроса в футболе на данный момент – давайте назовем это сагой о – что ж, по развитию ситуации вокруг Саудовской Аравии до боли очевидно, что « » пока не собирается сдаваться.

До закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии осталась еще неделя, и я могу сказать, что Салах в конечном итоге окажется здесь (Фаулер работает в Саудовской Аравии – Sports.ru). Может быть, не в этот раз, но в ближайшее время – из-за того, кто он и сколько людей там отчаянно хотят, чтобы это произошло.

Нет никаких сомнений, что он, безусловно, самый известный футболист в этой части мира, и, как я сказал на прошлой неделе, они хотят, чтобы он стал лицом чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, как мы уже видели, саудовцы обычно получают то, чего хотят. Деньги, от которых « » уже отказался, поистине ошеломляют. Но, честно говоря, я не удивлюсь, если до конца этой недели эта цифра удвоится.

Подумайте, каким переворотом для лиги стало бы назначение его послом. Он настоящая суперзвезда, самый известный футболист в мире после Месси и Роналду. Вот на каком уровне он находится.

Послушайте, я не хочу, чтобы он уходил. В глубине души я фанат «Ливерпуля», я хочу лучшего для своего клуба и думаю, что даже 150 миллионов фунтов может быть недостаточно для того, чтобы сделка имела смысл для бизнеса. Да, это действительно сумасшедшая сумма за 31-летнего игрока. Но подумайте, сколько денег они могут потерять, если продадут Салаха без возможности подписать какую-либо замену.

Это может обойтись гораздо дороже 150 миллионов фунтов, если они снова упустят топ-4 и место в Лиге чемпионов – и это если не учитывать, чем это может обернуться из-за потери спонсорства», – сказал экс-игрок «Ливерпуля», ныне тренирующий саудовскую «Аль-Кадисию».

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