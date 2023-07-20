Марио о слухах про лишний вес: «Ложь, Бог знает правду. Мне было очень грустно от тех новостей»

Марио Фернандеса огорчили слухи об отказе «Зенита» подписывать его из-за лишнего веса.

– После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись? Собираетесь ли бороться с этим в суде?

– Действительно, новостей было очень много и, думаю, что я не все смог посмотреть и прочитать. Но все это была одна большая ложь.

От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже сказанному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».

– Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?

– Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает.

У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда пошла – не знаю, – сказал защитник « », выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Сколько весит Марио Фернандес? Плюс 5 кг (а то и больше) со времен ЦСКА

«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80