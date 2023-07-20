Марио о слухах про лишний вес: «Ложь, Бог знает правду. Мне было очень грустно от тех новостей»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Марио Фернандеса огорчили слухи об отказе «Зенита» подписывать его из-за лишнего веса.

– После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись? Собираетесь ли бороться с этим в суде?

– Действительно, новостей было очень много и, думаю, что я не все смог посмотреть и прочитать. Но все это была одна большая ложь.

От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже сказанному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».

– Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?

– Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает.

У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда пошла – не знаю, – сказал защитник «Зенита», выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Сколько весит Марио Фернандес? Плюс 5 кг (а то и больше) со времен ЦСКА

«Зенит» обыграл шутки о весе Марио в комментариях на Sports.ru и показал, что он весит 85,25 кг. В ЦСКА было от 77 до 80

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41 комментарий

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stpn1503
Источник это твои фотографии в голубом, Иуда
+62
-8
+54
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WhatZ
О, снова про Бога вспомнил...
+37
-3
+34
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Egor Aleksandrovich
Марио о слухах про верность ЦСКА: «Ложь, Бог знает правду. Мне было очень грустно от тех новостей»
+34
-1
+33
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Дмитрий Якушевич
Почему верующие люди обычно оказываются более алчными и лживыми чем атеисты, но с каким-то воспитанием и внутренними убеждениями?
+28
-7
+21
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Zak Zotin
Думаешь богу есть дело до жира на тушке одного из семи миллиардов человек?
+12
-3
+9
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СержМиранэн
Ответ Дмитрий Якушевич
Почему верующие люди обычно оказываются более алчными и лживыми чем атеисты, но с каким-то воспитанием и внутренними убеждениями?
потому что эти "верующие" совсем не верующие. тот кто верит, не голосит об этом на каждом шагу. ему это не нужно.
+11
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DaleCo
Больше позитива, Марио. Бодипозитива.
+3
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Artmann
Ответ munhin
и правильно что свалил из этого семпертария ))
*серпентария
+2
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Марио, мы сами видели своими глазами. Тем более Зенит скинул видео.
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Михаил Никитов
Ответ Сергей Пахомов
Хм... Александр Самедов как-то сказал: *цитата приблизительная* "Футболист - это наёмник. Особенно если игрок не является воспитанником клуба. Есть контракт, есть работа, есть обязательства... всё..."
Уж Самедов знает в этом толк
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Алексей Ильин
Ответ wshnmn
Жаль трибуна А будет пустовать, так бы ты получил горячий приём гадюка!
Найдутся людишки!
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Сергей Пахомов
Ответ WhatZ
О, снова про Бога вспомнил...
Они в Бразилии все достаточно набожные. Даже в Рио-де-Жанейро статуя Иисуса стоит.
+2
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Oleg Olegov
Поздно.
Уже решили, что ты ворованый жирный конь.
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Evgeny Valyaev
Он же спортсмен, пусть выставит фото торса без майки и все вопросы отпадут. Зачем тут спорить, если так легко доказать обратное? А тут сразу к богам отсылки лишние.
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R Kukhov
Кстати, всегда болел за Зенит - добавил Марио
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Сергей Пахомов
Хм... Александр Самедов как-то сказал: *цитата приблизительная* "Футболист - это наёмник. Особенно если игрок не является воспитанником клуба. Есть контракт, есть работа, есть обязательства... всё..."
+1
-1
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munhin
и правильно что свалил из этого семпертария ))
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Artmann
Ответ Zak Zotin
Думаешь богу есть дело до жира на тушке одного из семи миллиардов человек?
А у верующих есть достоверное деление на то, до чего богу есть дело и то, до чего нет?)
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papadok
Просто его, перед отправкой Зениту в Бразилии слегка надули, как цыгане клячу для продажи.
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Дмитрий Джи
Ответ Дмитрий Якушевич
Почему верующие люди обычно оказываются более алчными и лживыми чем атеисты, но с каким-то воспитанием и внутренними убеждениями?
правильный вопрос! 🤝
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Artmann
Ответ СержМиранэн
потому что эти "верующие" совсем не верующие. тот кто верит, не голосит об этом на каждом шагу. ему это не нужно.
Ммм... аргумент "ни один истинный шотландец". Классика.)
0
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wshnmn
Жаль трибуна А будет пустовать, так бы ты получил горячий приём гадюка!
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