Газзаев о том, что Марио считают предателем из-за перехода в «Зенит»: «Не готов вешать ярлыки. По духу Фернандес подходит команде-чемпиону»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит».

– Марио Фернандес усилит «Зенит»?

– Если он избежит травм, то это, безусловно, очень качественный футболист. Важно, что он обладает менталитетом победителя, все время нацелен на результат. По духу Фернандес, безусловно, подходит команде-чемпиону.

«Зенит» приобрел игрока на правый фланг обороны, который, считаю, у питерцев проседает. В итоге у Семака на краях будут играть Дуглас Сантос и Марио Фернандес. Два серьезных козыря в колоде главного тренера, два больших мастера. Так что «Зенит» сработал качественно, заполучив Фернандеса.

– Однако болельщики ЦСКА, да и некоторые специалисты считают Фернандеса предателем...

– Мне бы лично, конечно, очень хотелось, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Жаль, что не случилось. Но мы не знаем всех трансферных нюансов, как шли переговоры и так далее. Поэтому мне сложно сейчас кого-то в чем-то обвинять.

Читал, что Марио хотел оказаться именно в армейском клубе, но что-то пошло не так. Не зная всех подробностей, не готов вешать какие-то ярлыки. Как я понимаю, «Зенит» сработал оперативно и серьезно укрепил свой состав, – сказал бывший тренер ЦСКА.

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10 комментариев

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Газонокосильщик Хави
О как. Скоро ради места в думе будет гавкать, что в годы тренерства ЦСКА болел за зенит
+8
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psycho
Ответ Газонокосильщик Хави
О как. Скоро ради места в думе будет гавкать, что в годы тренерства ЦСКА болел за зенит
Газзаев: в Суперкубке изо всех сил болел за зенит
+4
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Анатолий
этот лижет власти со времен динозавров
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Supreme Allah
Ответ Andrey Yaroslavtsev
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Брешешь
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Andrey Yaroslavtsev
Комментарий удален модератором
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T622222
Собака лазает, а Марио в Зенит шпарит
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Алексей Ильин
Газзаев в думе одобрили!
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Алексей Ильин
А Газзаев по духу подходит думе )
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Выкидыш
шашлычник как всегда на двух стульях, и нашим и вашим...
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[ADO]
Георгич, попытка сыграть в адекватность сильно граничит с лизанием ануса. Так что, остановись, еще одно предательство мы не перенесем))
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