Марио Фернандес: «Интерес «Зенита» стал для меня большой честью. Счастье быть здесь»

Марио Фернандес сказал, что интерес «Зенита» стал для него большой честью.

– Для вас стало сюрпризом, что на вас вышел «Зенит»?

– Да, это стало небольшим сюрпризом. Но одновременно с этим большой честью, потому что когда закончились мои отношения с «Интернасионалом» какое-то время велись переговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели.

Возник «Зенит», и для меня большое счастье быть здесь, – сказал защитник.

32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.