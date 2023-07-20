Марио Фернандес: «Интерес «Зенита» стал для меня большой честью. Счастье быть здесь»
Марио Фернандес сказал, что интерес «Зенита» стал для него большой честью.
– Для вас стало сюрпризом, что на вас вышел «Зенит»?
– Да, это стало небольшим сюрпризом. Но одновременно с этим большой честью, потому что когда закончились мои отношения с «Интернасионалом» какое-то время велись переговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели.
Возник «Зенит», и для меня большое счастье быть здесь, – сказал защитник.
32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
А если предложат в полтора раза больше за ту же работу? Или в два? Уйдешь?
Конечно уйдёшь, даже не отпирайся)))
Капитализм, брат, капитализм...
Он всю карьеру провел в МЮ Фергюсона, в период когда манкунианцы доминировали ни только в Англии, но и в Европе показывали результаты не хуже сливочных
А зарплата у него явно была неплохая
Так что спорный пример
Перестаньте в новости об это продажном бразиле ставить теги ЦСКА!!!!!!!!!!!!!