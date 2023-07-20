Марио Фернандес: «Интерес «Зенита» стал для меня большой честью. Счастье быть здесь»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Марио Фернандес сказал, что интерес «Зенита» стал для него большой честью.

– Для вас стало сюрпризом, что на вас вышел «Зенит»?

– Да, это стало небольшим сюрпризом. Но одновременно с этим большой честью, потому что когда закончились мои отношения с «Интернасионалом» какое-то время велись переговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели.

Возник «Зенит», и для меня большое счастье быть здесь, – сказал защитник.

32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

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48 комментариев

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Eric_Cartman
Он как специально прокручивает нож почаще, чтобы не зарастало 🤣🤔
+40
-1
+39
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Алексей Ненахов
Лизнуть стрелку не забудь , Газпром гляди премиальные выдаст
+42
-15
+27
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Artie Bukko
Ответ Великий Алонсо
ЗП все решает. Где больше заплатят туда и идут, вот такие вот футболисты в большинстве своём
почему именно футболисты? почти все люди
+17
-2
+15
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Vatikan
Реально за прошлые годы меньше разговаривал, чем за эту неделю)
+16
-3
+13
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lovec23
После перехода Фигу в реал меня уже не удивить. Вызывает только улыбку слова про любовь и невероятное счастье играть за определенный клуб .
+8
0
+8
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analogia
Ответ lovec23
После перехода Фигу в реал меня уже не удивить. Вызывает только улыбку слова про любовь и невероятное счастье играть за определенный клуб .
Расскажи это например Тотти или тому же Акинфееву. Другой разговор, что таких единицы, а таких как Фернандес к сожалению гораздо больше
+6
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adamxx
Ответ Великий Алонсо
ЗП все решает. Где больше заплатят туда и идут, вот такие вот футболисты в большинстве своём
Месси не такой :-)
+8
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rwkq485579
Ответ Eric_Cartman
Он как специально прокручивает нож почаще, чтобы не зарастало 🤣🤔
Сам себе дает интервью и выкладывает на спортсе?
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Надоело париться в бане
Ответ lovec23
С каждым годом таких как Тотти становится все меньше и меньше . Огромные деньги убивают футбол , сейчас просто не возможно предоставить ,что условная цервена звезда сыграет в финале лиги чемпионов. Все восхищаются Ман Сити , Баварией , Реалом . А мне очень жаль ,что богатые клубы становятся сильнее и отрыв только растёт
Тотти, который шантажировал Рому уходом в Реал с целью выбить себе контракт пожирнее, конечно, очень удачный (нет) пример. Тогда уж Скоулз какой-нибудь
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Сергей Пахомов
Ответ Великий Алонсо
ЗП все решает. Где больше заплатят туда и идут, вот такие вот футболисты в большинстве своём
Вот сколько ты зарабатываешь?
А если предложат в полтора раза больше за ту же работу? Или в два? Уйдешь?
Конечно уйдёшь, даже не отпирайся)))

Капитализм, брат, капитализм...
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feelthedroom@mail.ru
Мне кажется это переводчик угорает просто, ну нельзя быть настолько двуличным…
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Ибн Хоттабыч
От всей души уважал, а он оказался таким говнюком!!! За десять лет в ЦСКА столько не наговорил, как сейчас за неделю. Неужели и правда не понимает, что говорит?
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чекушка вина
о какой чести ты говоришь ?
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АРХАТ
"Буду ли я праздновать свой гол в ворота ЦСКА - команды за которую провёл 10 лет, ну конечно же")
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maxpoddubniy
Ответ Artie Bukko
почему именно футболисты? почти все люди
Ага, как-будто в этом что-то плохое есть. Типа- никто из них не уйдет на бОльшую зарплату в другое место работать.
+1
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CoMoBo3
Ответ Великий Алонсо
ЗП все решает. Где больше заплатят туда и идут, вот такие вот футболисты в большинстве своём
Только футболисты? 😎
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maxpoddubniy
Ответ Сергей Пахомов
Вот сколько ты зарабатываешь? А если предложат в полтора раза больше за ту же работу? Или в два? Уйдешь? Конечно уйдёшь, даже не отпирайся))) Капитализм, брат, капитализм...
Да это не капитализм даже, а просто логика. Работать столок же, а получать больше.
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Spartakus1984
Говорит лютую дичь,уже который день и расстроится если уберут его граффити)).Какой у него уровень iq интересно))?!
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adamxx
Ответ maxpoddubniy
Ага, как-будто в этом что-то плохое есть. Типа- никто из них не уйдет на бОльшую зарплату в другое место работать.
через обман - не каждый
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JohnnyMulka
Ответ Надоело париться в бане
Тотти, который шантажировал Рому уходом в Реал с целью выбить себе контракт пожирнее, конечно, очень удачный (нет) пример. Тогда уж Скоулз какой-нибудь
А для чего Скоулзу было переходить, пусть даже и в Реал?
Он всю карьеру провел в МЮ Фергюсона, в период когда манкунианцы доминировали ни только в Англии, но и в Европе показывали результаты не хуже сливочных
А зарплата у него явно была неплохая

Так что спорный пример
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ЖУЛИК
Язык не стёр ещё?
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Пфффф 🤦🏻‍♂️ Горшочек, не вари
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RSI
Спортс!!
Перестаньте в новости об это продажном бразиле ставить теги ЦСКА!!!!!!!!!!!!!
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kalc1976@list.ru
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Странный чудак, если честно.
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maxpoddubniy
Ответ adamxx
через обман - не каждый
Ну тут про обман речи не было. Посыл был в том- что такие ужасные футболисты всё делают ради денег, а я вот не такой. И так бы не сделал. Если через обман- то конечно не все
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