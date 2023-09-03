Семак о забеге Марио после гола «Зенита»: «Он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Претензий к нему никогда не было – на тысячу процентов командный игрок»
Сергей Семак прокомментировал поведение Марио Фернандеса после гола «Зенита».
В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После гола Дугласа Сантоса на 88-й минуте замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать. При этом другие запасные остались на месте.
Ранее болельщики ЦСКА освистали защитника и гудели при каждом его касании мяча.
– Как себя чувствует Марио Фернандес? Ему свистели весь матч, а после гола «Зенита» он пробежал полполя от радости со скамейки.
– По тем или иным причинам болельщики к нему относятся по‑разному. У меня лично к нему отличное отношение. За всю его спортивную карьеру он не дал повода усомниться в свой порядочности, когда у него были предложения из других российских клубов. Но Марио оставался в ЦСКА.
В той ситуации, которая произошла, я склонен верить игроку. К Марио никогда не было претензий – он пример для нашей молодежи. И в плане человеческих и профессиональных качеств.
По поводу его радости после гола – он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Он на тысячу процентов командный игрок, – сказал главный тренер «Зенита».
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И еще забавнее тот факт, что со всей скамейки Зенита побежал только он один…
Ведь судя по его интервью он даже не понимает за что его ненавидеть стали, не самый умный товарищ. И если (по его логике) в его адрес летит ничем не подкрепленная злость, то он должен совершать ничем не подкрепленные провокации в отмездку.
это не оправдание , а мое мнение
Напишем иначе- Фернандес повёл себя как девушка лёгкого поведения из Бразилии.
Мне как стороннему болельщику прям в диковинку, ведь он провёл 10 лет в ЦСКА, всегда отдавался на 100% клубу, и тут такое...
Вовремя поменяли иуду, на 90+ могли бы ему что-то сломать, наверное Набабкин столько и оставался, ибо не мог уже играть, но держался как мог, красава!
Жалкое зрелище: из-за денег совсем потерял лицо. Как собачка вылизывает все места новым хозяевам.
Противно.
С Семаком друг друга стОят.
У болельщиков ЦСКА нет претензий к Медине, он классический легионер, спасибо за игру в нашей команде, почему ушёл тоже понятно.
А с Марио совсем другая история - он был СВОИМ для нас, ему верили на слово, его ждали... Но случилось всё иначе..