Семак о забеге Марио после гола «Зенита»: «Он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Претензий к нему никогда не было – на тысячу процентов командный игрок»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Сергей Семак прокомментировал поведение Марио Фернандеса после гола «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После гола Дугласа Сантоса на 88-й минуте замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать. При этом другие запасные остались на месте.

Ранее болельщики ЦСКА освистали защитника и гудели при каждом его касании мяча.

– Как себя чувствует Марио Фернандес? Ему свистели весь матч, а после гола «Зенита» он пробежал полполя от радости со скамейки.

– По тем или иным причинам болельщики к нему относятся по‑разному. У меня лично к нему отличное отношение. За всю его спортивную карьеру он не дал повода усомниться в свой порядочности, когда у него были предложения из других российских клубов. Но Марио оставался в ЦСКА.

В той ситуации, которая произошла, я склонен верить игроку. К Марио никогда не было претензий – он пример для нашей молодежи. И в плане человеческих и профессиональных качеств.

По поводу его радости после гола – он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Он на тысячу процентов командный игрок, – сказал главный тренер «Зенита».

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91 комментарий

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Кирилл
Марио так никогда не бегал радоваться голам, как болельщик ЦСКА говорю.

И еще забавнее тот факт, что со всей скамейки Зенита побежал только он один…
+221
-10
+211
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Guram Akhaladze
На тысячу процентов иуда
+117
-17
+100
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alexey102rus
У Марио только одна команда: он, его агент и Бенджамин Франклин на купюрах
+90
-11
+79
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Фарид Харисов
Ответ Кирилл
Марио так никогда не бегал радоваться голам, как болельщик ЦСКА говорю. И еще забавнее тот факт, что со всей скамейки Зенита побежал только он один…
Я считаю, что таким образом Марио решил позлить болельщиков ЦСКА. Ему перевели на бразильский всё то, что в его адрес понаписали и он теперь в стиле Дзюбы будет подливать бензин в огонь.

Ведь судя по его интервью он даже не понимает за что его ненавидеть стали, не самый умный товарищ. И если (по его логике) в его адрес летит ничем не подкрепленная злость, то он должен совершать ничем не подкрепленные провокации в отмездку.
+38
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9черное
Шмарио
+32
-5
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MarkAntoniy
Я такого скотства не помню за 35 лет боления, что бы бывший символ команды, вел себя так мерзко. До сих пор ощущение, что такого не может быть в природе.
+36
-10
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Вячеслав Лобачев
Ответ Кирилл
Марио так никогда не бегал радоваться голам, как болельщик ЦСКА говорю. И еще забавнее тот факт, что со всей скамейки Зенита побежал только он один…
его освистывают весь матч,внутри уже давит ,горит ,поэтому его эмоции я могу понять

это не оправдание , а мое мнение
+38
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+26
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summer-winter
Марио просто не самый умный человек, сделать такой абсолютно безмозглый поступок на 4ом десятке лет - надо умудриться, дядя обиделся, в итоге сделал хуже от этого поступка только себе, показав своё нутро. А объяснения Семака за своего игрока выглядет еще более бредовее.
+25
-7
+18
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lanskoy
Ответ alexey102rus
У Марио только одна команда: он, его агент и Бенджамин Франклин на купюрах
Надо присмотреться к другим игрокам цска. Вдруг много кто за деньги играет, а не за настоящие звания настоящего армейского клуба.
+19
-9
+10
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ББ
Питерские на ветку заходят, чтобы настучать, как я погляжу.
Напишем иначе- Фернандес повёл себя как девушка лёгкого поведения из Бразилии.
+12
-3
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EliseyS
Иуда
+12
-3
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alexman1996
А остальные запасные/заменённые — не командные игроки, получается? Они почему-то никуда не побежали.)0
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Artem Piatkov
Ответ Guram Akhaladze
На тысячу процентов иуда
Это сюр конечно
Мне как стороннему болельщику прям в диковинку, ведь он провёл 10 лет в ЦСКА, всегда отдавался на 100% клубу, и тут такое...
+16
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Вирер
Ответ fil_spb
Забавно. Устроили сначала травлю в интернете, потом освистывали на матче, а теперь недовольны что игрок играл с повышенной мотивацией и радовался больше других. Логично и последовательно. Нет, эмоции болел можно понять. Но и эмоции Марио абсолютно понятны. Так что тут обсасывать тогда?
Забавно. Сначала его свободно отпустили в Бразилию, это при действующем-то контракте. Потом он, проведя 10 лет за ЦСКА и ни единого матча за Зенит, молится Богу о победе последних в Суперкубке, умилённо рассказывая об этом в интервью. А после, почему-то, обижается и удивляется на свист в свой адрес. Нелогично и непоследовательно
+8
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+6
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Паук, вощем-та!
По-моему он просто козел. (с)
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Клирик
Кто не смотрел матч, показательное действие пацана, который мячи из аута подаёт, болблй по импортному, с таким отвращением на него смотрел, отвернулся и из руки выпустил))
Вовремя поменяли иуду, на 90+ могли бы ему что-то сломать, наверное Набабкин столько и оставался, ибо не мог уже играть, но держался как мог, красава!
+11
-6
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ОЛЛС1911
Ответ Ярик01
Обнулить игрока в истории клуба, убрать со стадиона, свистеть весь матч - ОК Потешно после этого орать на него за празднование гола - not OK Лицемерненько
он сам себя обнулил
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Роман Олегов
Ответ Фарид Харисов
Я считаю, что таким образом Марио решил позлить болельщиков ЦСКА. Ему перевели на бразильский всё то, что в его адрес понаписали и он теперь в стиле Дзюбы будет подливать бензин в огонь. Ведь судя по его интервью он даже не понимает за что его ненавидеть стали, не самый умный товарищ. И если (по его логике) в его адрес летит ничем не подкрепленная злость, то он должен совершать ничем не подкрепленные провокации в отмездку.
А кто на бразильский помогал переводить? Жирков?
+8
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RSI
Врет Богданыч. НИКОГДА в ЦСКА он не бегал на другой конец поля.
Жалкое зрелище: из-за денег совсем потерял лицо. Как собачка вылизывает все места новым хозяевам.
Противно.
+5
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CyberTIM
Неужели в клубе нет никого, кто бы мог его одёрнуть? Тот же Семак, который стал большим футболистом именно в ЦСКА.
+4
-1
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MarkAntoniy
Ответ ББ
Насчёт символа ты погорячился, конечно. Но частью команды был, безусловно. С Семаком друг друга стОят.
Он был одним из символов своего времени и образцом ( как ни странно это сейчас прозвучит) преданности команде. А по итогу стал образцом предательства.
+7
-4
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ББ
Ответ MarkAntoniy
Я такого скотства не помню за 35 лет боления, что бы бывший символ команды, вел себя так мерзко. До сих пор ощущение, что такого не может быть в природе.
Насчёт символа ты погорячился, конечно. Но частью команды был, безусловно.
С Семаком друг друга стОят.
+13
-10
+3
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Olga.t
Ответ alkash5051
Все наши болельщики - просто пример бескорыстия (судя по комментариям)...
Нет, дело не в этом.
У болельщиков ЦСКА нет претензий к Медине, он классический легионер, спасибо за игру в нашей команде, почему ушёл тоже понятно.
А с Марио совсем другая история - он был СВОИМ для нас, ему верили на слово, его ждали... Но случилось всё иначе..
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[ADO]
Марио довольно тупой человек. Говорю это без злости, просто он от природы не очень умен. Раньше это выглядело забавным. Сейчас просто бесит.
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Контрольный выстрел
Сереженке очень сильно подфартило, что нет Еврокубков. Будет считать себя охрененным тренером)) За все в этой жизни нужно платить, придет время, Сереженька, и тебе расплатиться за всю гниль. Не переживай, часики тикают.
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