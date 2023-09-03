Семак о забеге Марио после гола «Зенита»: «Он так радовался и в ЦСКА, и в сборной. Претензий к нему никогда не было – на тысячу процентов командный игрок»

Сергей Семак прокомментировал поведение Марио Фернандеса после гола «Зенита».

В 7-м туре Мир «Зенит» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После гола на 88-й минуте замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать. При этом другие запасные остались на месте.

Ранее болельщики ЦСКА освистали защитника и гудели при каждом его касании мяча.

– Как себя чувствует ? Ему свистели весь матч, а после гола «Зенита» он пробежал полполя от радости со скамейки.

– По тем или иным причинам болельщики к нему относятся по‑разному. У меня лично к нему отличное отношение. За всю его спортивную карьеру он не дал повода усомниться в свой порядочности, когда у него были предложения из других российских клубов. Но Марио оставался в ЦСКА.

В той ситуации, которая произошла, я склонен верить игроку. К Марио никогда не было претензий – он пример для нашей молодежи. И в плане человеческих и профессиональных качеств.

По поводу его радости после гола – он так радовался и в , и в сборной. Он на тысячу процентов командный игрок, – сказал главный тренер « ».

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