Семак о судействе с ЦСКА: «Круговой хорошо проскакивал – было нарушение, на мой взгляд. Почему это не пенальти – вопрос к судьям»

Теги ЦСКА Зенит Кирилл Набабкин Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Андрей Мостовой Данил Круговой Виллиан да Силва Роша Павел Кукуян Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак прокомментировал замены и высказался о судьях в матче с ЦСКА.

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 75-й минуте вышедший на замену Данил Круговой упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с Виллианом Рошей. Главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал фол.

«Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет Набабкин.

Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение. Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству.

Но что касается игры, то с выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг – было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил», – сказал главный тренер «Зенита».

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63 комментария

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St. Jimmy
Значит, посмотрел я мнение Николаева и экспертов по данному эпизоду. Тезисы:
- Круговой слишком быстрый;
- Круговой слишком маленький;
- Круговой и так бы упал;
- футбол - контактный вид спорта.
+66
-6
+60
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fil_spb
Момент с Сергеевым еще более однозначный был. Для всех кроме Кукуяна.
+67
-17
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де Фюне́с
там вроде как Ваньку в коробочку взяли
+49
-5
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fil_spb
Заодно интересно узнать, будет ли отдельный материал на главной по этим моментам. А то после зенитовских матчей с Пари НН и Факелом беспристрастный спортсру отдельные материалы выпускал по судейским решениям. Хотя и там и там они были верными. А как тут будет?
+42
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Garikus89
Судя по сегодняшнему видео от кдк, маловато Круговой полежал на газоне, поэтому и не нарушение)
+38
-2
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Саша
Ответ therealfan
И кстати Почему после все молчат про не спортивное поведение клаудинье? После любого контанта(а иногда и без него) сплошные отмашки и не спортивное поведение, почему позволяют такое?
не мне больше Антон понравился посмотрел по старонам подумал сек 5 схватился за лицо и рухнул красиво богатырь
+32
-2
+30
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ZarvuR2020
Ответ NOOhr
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Ты уже неакцентированный зацеп сегодня увидел, что там наркутят? Очко у ЦСКА заберут?
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+24
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heathen
Когда игры против команд типа Спартака, Цска, Динамо, Локомотива, то всегда свистят против Зенита и никогда не смотрят повторы, даже по ТВ повторы не показывают.
+32
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Кто составил коспекты Лобановского?
А где материал на главной, где на 100500 ракурсах будет разобран этот момент?
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Hipper
Как минимум основания, чтобы рассмотреть эти эпизоды под микроскопом есть. Вот это всё, статьи а почему не пенальти, тысяча комментов от посторонних, опрос был ли пенальти или Зенит админресурс?
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Дмитрий9779
Ответ ZarvuR2020
Кто смотрел, как Николаев обосновал?
Круговой начал падать до контакта в ногах,но почему он начал падать промолчал.
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Олег Сагайдачный
Тут хоть один судья, положив руку на сердце, признался что начудил подняв флажок.
+12
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Катя_СПб
Ответ NOOhr
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Так это Круговой не акцентированно Рошу сбил? И за это пенальти в сторону Зенита не поставили? Ужас!!!! Газпром все купил!!!
+15
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Данко Лазович
Ответ де Фюне́с
там вроде как Ваньку в коробочку взяли
и локтя дали в челюсть. Но то мелочи))
+9
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Ибн Хоттабыч
Ответ St. Jimmy
Значит, посмотрел я мнение Николаева и экспертов по данному эпизоду. Тезисы: - Круговой слишком быстрый; - Круговой слишком маленький; - Круговой и так бы упал; - футбол - контактный вид спорта.
Зачем передёргивать? Сказали лишь, что Круговой начал падать до контакта.
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wlad25100
А коробочка на Сергеева это теперь так можно? Да на варе походу спать ушли, либо спецом не смотрели
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zenitni barsuck
Ответ Caledon Hockley
Мне показалось что пенальти не было, да борьба и в результате Даня с собственной скоростью не справился. Болею за Зенит. Хотя это только моё мнение, сейчас в этих новых правилах черт ногу сломит
ну ладно, бог с ними, с пенальти! А вот момент, когда свистнули оффсайд, хотя зенитчик получал мяч от коня, даже не удосужились разобрать, это как? Это же стопудовая ошибка!
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Катя_СПб
Ответ riverman1980
За одного Вендела заплатили больше, чем Цска за всю полузащиту.
Одного Малкома продали за большую сумму, чем весь ЦСКА стоит. И что? Теперь можно Кругового и Сергеева в штрафной сбивать?
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wlad25100
Ответ Саша
не мне больше Антон понравился посмотрел по старонам подумал сек 5 схватился за лицо и рухнул красиво богатырь
Да это ваще писец)))
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Сергей Рукавцов
Ответ zenitni barsuck
ну ладно, бог с ними, с пенальти! А вот момент, когда свистнули оффсайд, хотя зенитчик получал мяч от коня, даже не удосужились разобрать, это как? Это же стопудовая ошибка!
обычно доигрывают эпизод, а потом решают есть ли вне игрв
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Сергей Рукавцов
Ответ Ибн Хоттабыч
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не показывали, клянусь твоей бородой
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Саша
Ответ Ибн Хоттабыч
Зачем передёргивать? Сказали лишь, что Круговой начал падать до контакта.
посмотри запись он всё верно написал
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Денис Бояров
Ответ St. Jimmy
Значит, посмотрел я мнение Николаева и экспертов по данному эпизоду. Тезисы: - Круговой слишком быстрый; - Круговой слишком маленький; - Круговой и так бы упал; - футбол - контактный вид спорта.
ну Але Рэф написал, что это пенальти
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тралмейстер
Семак о судействе с ЦСКА: «Круговой хорошо проскакивал – было нарушение, на мой взгляд. Почему это не пенальти...
Потому что - ответило КДК
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Комплексы Провинциала
а по мне так на Сергееве нарушняк стопудовый, или это сейчас не судится?
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