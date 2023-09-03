Семак о судействе с ЦСКА: «Круговой хорошо проскакивал – было нарушение, на мой взгляд. Почему это не пенальти – вопрос к судьям»
Сергей Семак прокомментировал замены и высказался о судьях в матче с ЦСКА.
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).
На 75-й минуте вышедший на замену Данил Круговой упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с Виллианом Рошей. Главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал фол.
«Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет Набабкин.
Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение. Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству.
Но что касается игры, то с выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг – было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил», – сказал главный тренер «Зенита».
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- Круговой слишком быстрый;
- Круговой слишком маленький;
- Круговой и так бы упал;
- футбол - контактный вид спорта.
Потому что - ответило КДК