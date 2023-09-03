Семак о судействе с ЦСКА: «Круговой хорошо проскакивал – было нарушение, на мой взгляд. Почему это не пенальти – вопрос к судьям»

Сергей Семак прокомментировал замены и высказался о судьях в матче с ЦСКА.

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в 7-м туре Мир (1:1).

На 75-й минуте вышедший на замену упал в штрафной площади после единоборства с Виллианом Рошей. Главный арбитр не зафиксировал фол.

«Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет .

Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение. Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству.

Но что касается игры, то с выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг – было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил», – сказал главный тренер « ».

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