Головин прилетел в Россию перед матчами сборной: «Жду встречи с командой»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Футбол

Александр Головин прилетел в Россию для подготовки к матчам сборной.

«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», – сказал полузащитник «Монако» в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной.

Сборы в Новогорске пройдут с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября Россия проведет товарищеские матчи против олимпийской сборной Египта, а 12 сентября встретится с Катаром.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий