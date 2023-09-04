Головин прилетел в Россию перед матчами сборной: «Жду встречи с командой»
Александр Головин прилетел в Россию для подготовки к матчам сборной.
«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», – сказал полузащитник «Монако» в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной.
Сборы в Новогорске пройдут с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября Россия проведет товарищеские матчи против олимпийской сборной Египта, а 12 сентября встретится с Катаром.
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