Агент Головина: «Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов приехать и в сентябре»

Агент Александра Головина заявил, что тот всегда рад приезжать в сборную России.

Хавбек «Монако» ранее был включен в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов. Если попадёт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», – сказал Александр Клюев,

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