Агент Головина: «Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов приехать и в сентябре»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Клюев Александр Головин агенты Футбол

Агент Александра Головина заявил, что тот всегда рад приезжать в сборную России.

Хавбек «Монако» ранее был включен в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов. Если попадёт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», – сказал Александр Клюев,

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3 комментария

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damondiamond
ля, эта сборная, мне ммр апать надо, а тут вызвали нафига-то
+5
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Владимир Молявин
Хорошо.
+1
0
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