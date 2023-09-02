«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор: «Таков план»
«Монако» отпустит Александра Головина в сборную России.
Напомним, Головин попал в список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. Сборная России проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта, а также сыграет с Катаром.
«Да, мы отпустим Головина в сборную России, таков план», – сообщили в пресс-службе «Монако».
Тренировочный сбор национальной команды России, на который вызваны 49 футболистов, начнется 4 сентября.
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2. Показать, что российский спорт не в изоляции. Уровень соперника не важен: олимпийская сборная Египта или сборная сборщиков кокосов Каймановых островов.
3. Освоить выделенные деньги на сбор, организацию и т. д.
Там товарищ Головин - там тоже, что у нас.
Я уверен, что у них тоже самое,
И все идет по плану.