«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор: «Таков план»

«Монако» отпустит Александра Головина в сборную России.

Напомним, Головин попал в список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта, а также сыграет с Катаром.

«Да, мы отпустим в сборную России, таков план», – сообщили в пресс-службе « ».

Тренировочный сбор национальной команды России, на который вызваны 49 футболистов, начнется 4 сентября.

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