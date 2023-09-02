«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор: «Таков план»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин ТАСС Футбол

«Монако» отпустит Александра Головина в сборную России.

Напомним, Головин попал в список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. Сборная России проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта, а также сыграет с Катаром.

«Да, мы отпустим Головина в сборную России, таков план», – сообщили в пресс-службе «Монако». 

Тренировочный сбор национальной команды России, на который вызваны 49 футболистов, начнется 4 сентября.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bilya63
Таков путь
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinister Kid
Ответ GELLAROSSI
Кто-нибудь может объяснить зачем нужна сборная сейчас?
1. Скрепа.
2. Показать, что российский спорт не в изоляции. Уровень соперника не важен: олимпийская сборная Египта или сборная сборщиков кокосов Каймановых островов.
3. Освоить выделенные деньги на сбор, организацию и т. д.
+36
-11
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kreator.vvv
интересно, в чём заключается план?...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GELLAROSSI
Кто-нибудь может объяснить зачем нужна сборная сейчас?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
itemme
Ответ GELLAROSSI
Кто-нибудь может объяснить зачем нужна сборная сейчас?
Неужели и правда надо объяснять? В таких случаях говорят: если надо объяснять, то не надо объяснять ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Ростовский
Чтобы набрать баллы в рейтинг ФИФА.
аххаха ты чё за Григорий. баллы не дают за эти игры
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Таков план под которым мы находимся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Я купил журнал "Монако" - там тоже хорошо.
Там товарищ Головин - там тоже, что у нас.
Я уверен, что у них тоже самое,
И все идет по плану.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlov_16
Мандалорца выпустили на охоту xD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Хитрый план
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Тамбовский
Ответ Bilya63
Таков путь
Мандо 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий