Головин забил 1-й гол за 4 игры сезона – «Лансу». В прошлой Лиге 1 у хавбека «Монако» было 8 мячей

Теги Ланс Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Такуми Минамино Александр Головин Футбол

Александр Головин забил первый гол в сезоне.

На 36-й минуте игры с «Лансом» (2:0, перерыв) в 4-м туре Лиги 1 россиянин, получив в штрафной площади соперника передачу от Такуми Минамино, первым же касанием отправил его в сетку ворот.

У Головина первое результативное действие за 4 игры в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате Франции он отметился 8 голами и 7 ассистами.

Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника сборной России можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Забил команде из ЛЧ. Рад, что Саня в Монако уже стал своим. Помню в одном видео на Ютубе он был на базе клуба и рассматривал стену с изображениями значимых для клуба игроков и сказал что-то вроде "было бы здорово, когда-то здесь оказаться", так вот думаю он имеет все шансы это осуществить. Очень рад, что у него складывается вполне успешная европейская карьера. Как минимум в Монако Головина запомнят. Через пару лет может быть даже выпустят пиво или вино с ним на этикетке)
+108
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+102
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Владимир Владимирович
Сашка как чем то поход на Иньесту, пред голевые делает часто, по обводке Головин лучший в Монако, он чаще всех делает успешные обводки, всегда в тонусе, всегда играет в старте. Головин бы в Италии выглядел классно, в клубах топ4
+52
-3
+49
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werowolf-gears
Ланс по пути Осера идет, тоже после сезона в ЛЧ вылетит
+23
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+22
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analogia
Во время идет, Головину 27 и у него уже шестой сезон за Монако пошел, очень хочется увидеть его победу в чемпионате Франции, тогда и уходить в клуб уровнем выше в таком случае будет уже не целесообразно
+14
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+14
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St.7
Хорош,Сашка!Продолжай в том же духе!
+11
-1
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Легато
Ответ Алексей Гусев
А я сначала самого говорил, что он один из немногих кто именно под серию А заточен, вот Лёша Миранчук больше, как раз, под Францию, Германию или Испанию, единственный вопрос по Сане, это качество полей в Италии...
Про Миранчука говорят, что агрессии не хватает, а во Франции много борьбы и силового футбола, мне кажется серия А ему ближе, просто не в ту команду попал
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ID89
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забил команде из ЛЧ. Рад, что Саня в Монако уже стал своим. Помню в одном видео на Ютубе он был на базе клуба и рассматривал стену с изображениями значимых для клуба игроков и сказал что-то вроде "было бы здорово, когда-то здесь оказаться", так вот думаю он имеет все шансы это осуществить. Очень рад, что у него складывается вполне успешная европейская карьера. Как минимум в Монако Головина запомнят. Через пару лет может быть даже выпустят пиво или вино с ним на этикетке)
Ланс команда из ЛЧ и одновременно со дна таблицы. Просто ужасны в начале сезона.
Это справедливости ради, не то чтобы это делало гол менее важным)
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Максим Сильченко
хорошая связка получается из Минамино и Головино
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Exciter
Лучший! Легенда ЦСКА!
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Direct free kick
Ответ werowolf-gears
Ланс по пути Осера идет, тоже после сезона в ЛЧ вылетит
Сельта 2003/04, Вильяреал 2011/12
+5
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Крыс Пол
Ничего себе там Минамино разрывает лигу фермеров
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LOG MEG
Наконец-то, ждал этого, грамотно исполнил. Надеюсь, и дальше будет отмечаться голевыми действиями. Но вот реально гений в Монако - это японец Минамино, играющий рядом с Саней. 4 игры - 3+3, в каждом матче хорош.
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Василий Петров
Исправьте, пожалуйста, в заголовке "хавбек Монако Головина"
+3
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SashokPirozhok
Ответ Крыс Пол
Ничего себе там Минамино разрывает лигу фермеров
Ну, так притёрся. Играет наконец по позиции и не мизер(не считаем Кубки, которые он завоевал Ливеру), как у Клоппа
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Александр Белов
Монако после этого тура гарантированно будет первым!
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Алексей Ильин
Стоило мне его в fantasy убрать, так он забил XD
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Артём Амирджанян
Ответ kk.abb
Комментарий удален модератором
Обязательно подпишусь, очень давно хотел найти какой-то канал/блог про наших в Европе.
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kk.abb
Ответ Артём Амирджанян
Обязательно подпишусь, очень давно хотел найти какой-то канал/блог про наших в Европе.
Ровно месяц активно веду тг, уже 500 подписчиков.
Особенно слежу за нашими в топ-5, но не только. Там и ссылочки на трансляции, welcome!
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SashokPirozhok
Ответ analogia
Во время идет, Головину 27 и у него уже шестой сезон за Монако пошел, очень хочется увидеть его победу в чемпионате Франции, тогда и уходить в клуб уровнем выше в таком случае будет уже не целесообразно
По тому в каком кризисе ПСЖ, я думаю есть все шансы
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Алексей Гусев
Ответ Владимир Владимирович
Сашка как чем то поход на Иньесту, пред голевые делает часто, по обводке Головин лучший в Монако, он чаще всех делает успешные обводки, всегда в тонусе, всегда играет в старте. Головин бы в Италии выглядел классно, в клубах топ4
А я сначала самого говорил, что он один из немногих кто именно под серию А заточен, вот Лёша Миранчук больше, как раз, под Францию, Германию или Испанию, единственный вопрос по Сане, это качество полей в Италии...
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Mihail0910
Сейчас Валера ему прицел подправит в сборной😂
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SashokPirozhok
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забил команде из ЛЧ. Рад, что Саня в Монако уже стал своим. Помню в одном видео на Ютубе он был на базе клуба и рассматривал стену с изображениями значимых для клуба игроков и сказал что-то вроде "было бы здорово, когда-то здесь оказаться", так вот думаю он имеет все шансы это осуществить. Очень рад, что у него складывается вполне успешная европейская карьера. Как минимум в Монако Головина запомнят. Через пару лет может быть даже выпустят пиво или вино с ним на этикетке)
Учитывая, что они сейчас офигенно играют в Лиге 1, а ПСЖ начинает с 2 ничьими, то впору подумать и о чемпионстве. Да, рано, но и на Лилль с Монако никто не ставил в эру ПСЖ.
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Никита Марков
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забил команде из ЛЧ. Рад, что Саня в Монако уже стал своим. Помню в одном видео на Ютубе он был на базе клуба и рассматривал стену с изображениями значимых для клуба игроков и сказал что-то вроде "было бы здорово, когда-то здесь оказаться", так вот думаю он имеет все шансы это осуществить. Очень рад, что у него складывается вполне успешная европейская карьера. Как минимум в Монако Головина запомнят. Через пару лет может быть даже выпустят пиво или вино с ним на этикетке)
Своим - это мягко сказано. В действующем составе он главный долгожитель
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Вовик Кузя
Ответ kk.abb
Ровно месяц активно веду тг, уже 500 подписчиков. Особенно слежу за нашими в топ-5, но не только. Там и ссылочки на трансляции, welcome!
что за блог,
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Алексей Гусев
Ответ Легато
Про Миранчука говорят, что агрессии не хватает, а во Франции много борьбы и силового футбола, мне кажется серия А ему ближе, просто не в ту команду попал
агрессии хватает...но и лени) То есть, по сути во франции более узконаправленные хавы, по сути, В Италии все, посути, БТБ только разнофункциональные.
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