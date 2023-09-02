Александр Головин забил первый гол в сезоне.

На 36-й минуте игры с « » (2:0, перерыв) в 4-м туре Лиги 1 россиянин, получив в штрафной площади соперника передачу от , первым же касанием отправил его в сетку ворот.

У Головина первое результативное действие за 4 игры в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате Франции он отметился 8 голами и 7 ассистами.

Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника сборной России можно ознакомиться здесь.

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