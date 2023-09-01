«Барса» согласовала аренду Феликса без опции выкупа
Жоау Феликс близок к переходу в «Барселону».
Каталонский клуб достиг устной договоренности с «Атлетико» о переходе португальского полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В условия арендного соглашения не будет включена опция выкупа футболиста.
В прошлом сезоне Жоау Феликс выступал на правах аренды в «Челси». Ранее игрок говорил о желании играть за «Барселону».
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Посмотрим что из этого выйдет
В любом случае удачи новичкам
Visca Barca ❤️💙✊
Самый дорогой португальский игрок в истории!:)
Фелиш творец ему нужно быть постоянно с мячом , то что нужно Барсе
Это очень хорошо.
Тот же Гризман не играл ярко в Барсе стоило вернуться в АТМ и сразу лучший игрок лиги