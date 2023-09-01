«Барса» согласовала аренду Феликса без опции выкупа

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Жоау Феликс близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб достиг устной договоренности с «Атлетико» о переходе португальского полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В условия арендного соглашения не будет включена опция выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Жоау Феликс выступал на правах аренды в «Челси». Ранее игрок говорил о желании играть за «Барселону».

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57 комментариев

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Дембеле даёт автограф
Ответ Мурад Сабиев
У барсы сегодня огненный вечер!
Если берут Консело = идеальное ТО
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Роман
Ответ falkao2013
В сложной финансовой ситуации умудряются подписывать вот такие контракты. Нужен Феликс или нет покажет сезон,надеюсь в Барселоне не ошиблись с выбором.
Даже если не нужен, поедет обратно. Тем более сам так рвался сюда, команда атакующая, посмотрим справится ли. Главное, что нет обязательного выкупа.
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falkao2013
В сложной финансовой ситуации умудряются подписывать вот такие контракты. Нужен Феликс или нет покажет сезон,надеюсь в Барселоне не ошиблись с выбором.
+27
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+21
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Игорь Климов
Это отличная новость!
+23
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Мурад Сабиев
У барсы сегодня огненный вечер!
+16
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falkao2013
Ещё и Гарсия арендован Жироной. Отличная работа.
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Экспертное мнение
Почему-то всегда было ощущение, что Феликс так или иначе окажется в Барсе. Стилистически он игрок для Барсы.
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rigobersong
Ответ fcb812
Браво Лапорта он хотел его он его получил Посмотрим что из этого выйдет В любом случае удачи новичкам Visca Barca ❤️💙✊
Деку додавил трансфер, через свои португальские знакомства:)
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falkao2013
Ответ nurikkkk
Какие такие? Как будто топ звезду подписали....
Канселу,Гюндоган,Феликс,Мартинес,Роке,Ромеу. Разве плохое ТО?
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Вячеслав Новиков
Лапорта с Алемани проделали огромную работу
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a.sh.s.
Все таки своего добился Феликс.
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Мурад Сабиев
Ответ Дембеле даёт автограф
Если берут Консело = идеальное ТО
Да должны. Если получится, то шансы на то, что далеко дойдем в ЛЧ возрастут значительно.
+8
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NottinghamForest79
ЛАПОРТА ГЕНИЙ
+7
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+3
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fcb812
Браво Лапорта он хотел его он его получил
Посмотрим что из этого выйдет
В любом случае удачи новичкам
Visca Barca ❤️💙✊
+10
-7
+3
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rigobersong
Отличная новость, у Маэстро Хави такой талант который умеет разрывать между линий будет уничтожать соперника:)😎🇵🇹

Самый дорогой португальский игрок в истории!:)
+7
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fcb812
Ответ Экспертное мнение
Почему-то всегда было ощущение, что Феликс так или иначе окажется в Барсе. Стилистически он игрок для Барсы.
+ аналогично
+4
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benjamin92
В 19-м лучше бы не в Атлетико перешёл, а в Барсу. Сразу было понятно, что не подходит он мадридцам. Надеюсь, всё у него получится!
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Iamliam
Надеюсь Феликс не пойдет по стопам Гомеша и Тринкау и заиграет. Удачи!
+5
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Spartakovec navsegda
Игрок огромного таланта. Очевидно, что в схематичном футболе, какой проповедует Атлетико Симеоне, ему не место. Если Хави сможет дать ему свободу действия, на футбольном поле, то Барса получит даже не игрока, а творца, способного разнообразить атакующие краски в командной игре.
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zaebarca
Отпускать Фати и подписывать Феликса? Ну не знаю. А в чём прикол?
+1
0
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Роман
Ответ Мурад Сабиев
Да должны. Если получится, то шансы на то, что далеко дойдем в ЛЧ возрастут значительно.
Ещё Роке зимой придёт! Верим!
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zzzeeerrrooo
Ответ Unnamed80
Чем феликс лучше Фати?
Разного плана игроки
Фелиш творец ему нужно быть постоянно с мячом , то что нужно Барсе
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Барберис
Феликса кажется футбол не потеряет.
Это очень хорошо.
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zzzeeerrrooo
Ответ Unnamed80
Ну нигде Феликс не творил...Ни в Атлетико, ни в Челси
Атлетико не подходит ему по стилю , про Челси и писать ничего не стоит
Тот же Гризман не играл ярко в Барсе стоило вернуться в АТМ и сразу лучший игрок лиги
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NottinghamForest79
самый дорогой трасфе из ПОРУГАЛИИ
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