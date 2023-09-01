«Барса» согласовала аренду Феликса без опции выкупа

Жоау Феликс близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб достиг устной договоренности с « » о переходе португальского полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В условия арендного соглашения не будет включена опция выкупа футболиста.

В прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Челси». Ранее игрок говорил о желании играть за «Барселону».

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